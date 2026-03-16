Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με νέους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εναντίον στόχων στο Ιράν, ξεκίνησε η 17η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι στόχοι των αεροπορικών επιδρομών του είναι «υποδομές του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφεραν οι IDF. Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ». Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έπειτα από επίθεση ιρανικού drone.

Οι ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινώσουν συνασπισμό χωρών οι οποίες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να διασφαλισθεί ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ είχε προηγηθεί επικοινωνία Τραμπ-Στάρμερ. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των IDF, μιλώντας στο CNN τόνισε πως οι επιχειρήσεις θα διαρκέσουν για ακόμη τρεις, τουλάχιστον, εβδομάδες.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

« Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ », προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι «αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ». «Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times. Πρόσθεσε ότι «αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ». «Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε. Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά και άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι , έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο, αφού μια κοντινή δεξαμενή καυσίμων έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια ενός «περιστατικού που σχετίζεται με drone», όπως ανέφεραν οι αρχές.

, έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο, αφού μια κοντινή δεξαμενή καυσίμων έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια ενός «περιστατικού που σχετίζεται με drone», όπως ανέφεραν οι αρχές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν «παρόμοιους στόχους» όσον αφορά τους στρατιωτικούς τους σκοπούς. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν πει ότι αναμένουν η σύγκρουση να τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ είπε στο CNN ότι σχεδιάζει η στρατιωτική του εκστρατεία να συνεχιστεί για τουλάχιστον ακόμη τρεις εβδομάδες. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Ιούλιο του 2022. Το Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

07:28 Σ. Αραβία: Αναχαίτισε πάνω από 60 drones τη νύχτα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα· χθες Κυριακή στις 23:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω X.

07:04 Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, ενημερώνοντας τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιχειρεί τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.

Israeli army spokesperson Brigadier General Effie Defrin delivered a briefing to the Israeli media, saying Israel will continue to act in both Iran and Lebanon until its operation's goals are achieved https://t.co/7DuGuoYQQA pic.twitter.com/CrwL0x5pBn — Reuters (@Reuters) March 16, 2026

06:48 Σφοδροί βομβαρδισμοί των IDF τα ξημερώματα στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Heavy Israeli airstrikes hit Tehran’s Mehrabad International Airport overnight, destroying at least one plane. pic.twitter.com/gXB7PBkvmz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 16, 2026

06:47 Η Αυστραλία δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, παρά την απαίτηση του Τραμπ

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στο στενό του Χορμούζ, παρότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους συμμάχους της χώρας του και την Κίνα συμβολή για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας. «Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στο στενό του Χορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

06:42 Πτώση για χρυσό και ασήμι με το βλέμμα στη Fed και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 0,2% στα 5.007,58 δολάρια ανά ουγγιά στις 04:40 ώρα Ελλάδας, ενώ τα futures χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψαν πτώση 1%, στα 5.011,10 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το spot ασήμι κατέγραψε πτώση 1,2% στα 79,57 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 2.042,98 δολάρια, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 1% στα 1.566,91 δολάρια.

06:20 Πετρέλαιο: Πάνω από τα $104 το Brent, «ψηλά» και το αμερικανικό αργό

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές συναλλαγές σήμερα, Δευτέρα, καθώς οι traders ανησυχούν για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο, που μαίνεται στη Μέση Ανατολή για 17η μέρα.

05:57 Η Ιαπωνία «δεν σχεδιάζει» να συμμετάσχει σε επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε αυτό το στάδιο

Η Ιαπωνία ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χθες Κυριακή σε συμμάχους των ΗΠΑ και στην Κίνα, απαιτώντας τη συμβολή τους για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Το Ιράν προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε εμπλοκής άλλων χωρών στον πόλεμο που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και αυξήσει θεαματικά τις τιμές του πετρελαίου.

05:45 Βίντεο του Reuters από την έκρηξη στα νότια προάστια της Βηρυτού

A large explosion hit Lebanese capital Beirut's southern suburbs on the night of March 15, and fire and smoke were seen following the blast. pic.twitter.com/93HRRNY07r — Reuters (@Reuters) March 16, 2026

05:25 Αναστέλλονται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά σήμερα στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.

03:57 Τραμπ: Η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Κυριακή το βράδυ ότι η κυβέρνησή του διεξάγει συνομιλίες με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη «έτοιμη» να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ναι, έχουμε συνομιλίες μαζί τους. Αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι» να κλείσουν συμφωνία, πρόσθεσε στον Τύπο, αναφερόμενος στους ιρανούς ηγέτες, «αν και δεν είναι πολύ μακριά». Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιον γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους, τονίζοντας πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν «αποδεκατιστεί» εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου.

03:14 «Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στα Στενά του Ορμούζ θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ», προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό» μέλλον αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.

«Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στους Financial Times.

Πρόσθεσε ότι «αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ».

02:38 Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει ότι εξαπολύει «νέο κύμα βομβαρδισμών ευρείας κλίμακας» στην πρωτεύουσα του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι άρχισε να διεξάγει νέο «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, τη 17η μέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Οι στόχοι των νέων αεροπορικών επιδρομών του είναι «υποδομές του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram, χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια.

01:09 Ο Μακρόν καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να τερματίσει άμεσα τις επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, είτε άμεσα είτε μέσω πληρεξουσίων, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και του Ιράκ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο

00:55 Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν και τη Χεζμπολάχ μέχρι να αρθούν οι απειλές

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είναι έτοιμες να συνεχίσουν να μάχονται κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ μέχρι να επιτύχουν τους στόχους τους, εξαλείφοντας όλες τις απειλές για τη χώρα.

Σε στρατιωτική ενημέρωση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ισχυρίζονται ότι «χτύπησαν το 80%» των αμυντικών συστημάτων του Ιράν, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν το 70% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι πλέον «εκτός επιχειρησιακής χρήσης».

00:34 Ενεργοποιήθηκε η σειρήνα αεροπορικής επιδρομής στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι σειρήνες έχουν ενεργοποιηθεί σε όλο το βασίλειο

00:16 Επίθεση με ρουκέτες και drone στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Ένα στρατόπεδο υποστήριξης logistics που βρίσκεται κοντά στο συγκρότημα του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βαγδάτης έχει γίνει στόχος επιδρομής με drone και πέντε πυραύλους Katyusha.

Μια παρόμοια επίθεση είχε σημειωθεί νωρίτερα και είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 5 ατόμων.

00:04 Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον νότιο τομέα της πρωτεύουσας του Λιβάνου

Αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού έπληξε για ακόμη μια φορά τον νότιο τομέα της Βηρυτού αργά το βράδυ της Κυριακής, μεταδίδουν λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ώρες αφού εκδόθηκε ισραηλινή διαταγή εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από συνοικίες στην περιοχή.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα του Λιβάνου άκουσαν ισχυρή έκρηξη, στο πιο πρόσφατο πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του προπυργίου αυτού του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόκειται στο Ιράν, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν ασταμάτητα τη χώρα από τη 2η Μαρτίου.