Δανός ΥΠΕΞ: Θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει με ανοιχτό μυαλό με ποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχει λάβει κάποια απόφαση.

«Ως αυτή η μικρή χώρα που είμαστε, αλλά μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτό το ερώτημα», είπε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

«Δεν λέω τώρα αν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα (απ΄όσα κάνουμε). Αυτό που λέω είναι ότι ανυπομονώ να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Δανία, πατρίδα της κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας και θαλάσσιων μεταφορών Maersk, είχε στείλει το 2024 φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα για να λάβει μέρος στην υπό τις ΗΠΑ συμμαχία με στόχο την περιφρούρηση της εμπορικής κίνησης εναντίον επιθέσεων από τους ένοπλους Χούθι της Υεμένης.

«Η Δανία είναι μια ναυτιλιακή χώρα και έχουμε με κάθε τρόπο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα παραμένει ανοιχτή», είπε ο Ράσμουσεν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με επτά χώρες για τρόπους βοήθειας ώστε να διασφαλιστούν τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, καλώντας τες να βοηθήσουν στην προστασία των πλοίων στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο, τον οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει και απ΄όπου, υπό κανονικές συνθήκες, διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Ο,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι αυτό που είπε ο Τραμπ χθες το βράδυ με μια χαλαρή πρόκληση προς την Ευρώπη, επομένως ανυπομονώ τώρα να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου», δήλωσε ο Λόκε.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.