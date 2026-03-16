Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, επέζησε από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου επειδή βγήκε για λίγα λεπτά στον κήπο του πριν η κατοικία του χτυπηθεί από βαλλιστικούς πυραύλους Blue Sparrow. Ένα ηχητικό απόσπασμα που διέρρευσε και εξασφάλισε η εφημερίδα The Telegraph αποκαλύπτει ότι η επίθεση σκότωσε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ανώτερους αξιωματούχους και μέλη της οικογένειάς του.

Ο Μαζάχερ Χοσεϊνί, επικεφαλής πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, περιέγραψε σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του IRGC τις στιγμές της επίθεσης. Σύμφωνα με την ηχογράφηση, ο Μοτζτάμπα τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε. Ο Μοχάμεντ Σιραζί, επικεφαλής στρατιωτικού γραφείου, «διαμελίστηκε», με μόνο «μερικά κιλά σάρκας» να αναγνωρίζονται.

Ο Μοτζτάμπα ζούσε στο ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του, το οποίο περιλάμβανε κατοικίες οικογενειακών μελών και θρησκευτική αίθουσα. Οι πύραυλοι έπληξαν πολλαπλές τοποθεσίες ταυτόχρονα, αποσκοπώντας στην εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας. Όπως είπε ο Χοσεϊνί, «το θέλημα του Θεού ήταν ο Μοτζτάμπα να βγει στην αυλή και μετά να επιστρέψει».

Κανένα από τα άλλα παιδιά του Αλί Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε δημόσια μετά την επίθεση. Ο Μοτζτάμπα δεν έχει δώσει δημόσιες δηλώσεις, και το μόνο μήνυμά του προς τον λαό ήταν γραπτό, αναγνώσιμο στην κρατική τηλεόραση, προκαλώντας εικασίες για σοβαρότερους τραυματισμούς.

Οι επιθέσεις στόχευσαν στρατηγικά τους επικεφαλής στρατιωτικών δυνάμεων και την οικογενειακή δομή εξουσίας. Ο Σιραζί, κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ στρατού και ανώτατου ηγέτη, ανατινάχθηκε σχεδόν ολοσχερώς. Η επίθεση είχε στόχο να ματαιώσει τον σχεδιασμό διαδοχής και να πλήξει τους νέους διοικητές που θα ανέτρεπαν την ισορροπία δυνάμεων.

Ο Μοτζτάμπα, γνωστός από τα 17 του χρόνια, είχε προηγουμένως διασωθεί κατά τη διάρκεια πολέμου με το Ιράκ και πέρασε δύο μήνες στο Λονδίνο το 1998 για ιατρική περίθαλψη της συζύγου του, συνοδευόμενος από σωματοφύλακες και έναν καταδικασμένο δολοφόνο. Η σύζυγός του γέννησε τον γιο τους, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί της στις επιθέσεις.

Η διαρροή της ηχογράφησης έρχεται εν μέσω αμφιβολιών για την ικανότητα του Μοτζτάμπα να ηγηθεί, με αναφορές ότι ακόμη και ο Αλί Χαμενεΐ θεωρούσε τον γιο του «ανίκανο να γίνει ηγέτης». Η επιβίωση του Μοτζτάμπα σηματοδοτεί την επείγουσα ανάγκη για εδραίωση της θέσης του σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ταραγμένη περίοδο για το Ιράν.

