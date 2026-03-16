Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Διάρκεια και μέγεθος της κρίσης προβληματίζουν την κυβέρνηση

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, τόσο στα μακροοικονομικά στοιχεία, όσο και άμεσα, στις τιμές των προϊόντων, αποτελούν αυτή την ώρα την μεγαλύτερη εξίσωση, που καλείται να λύσει η κυβέρνηση. Άγνωστοι Χ, η διάρκεια και το μέγεθος της κρίσης, που τελικά θα κληθεί να διαχειριστεί, δεδομένα που λείπουν ώστε να δοθεί και ασφαλής απάντηση και λύση από τώρα.

Το μέτρο επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους αποτέλεσε μια πρώτη αντίδραση, η οποία, όμως, ούτε εγγυάται ότι οι ανατιμήσεις θα ελεγχθούν, ούτε γίνεται δεκτή χωρίς ενστάσεις, με τους πρατηριούχους να μιλούν ακόμη και για κινητοποιήσεις. Με τις τιμές του πετρελαίου να ακολουθούν ανοδική τροχιά, καθιστώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι -τιμή που λαμβάνει υπόψιν του ως δυσχερή εξέλιξη ο προϋπολογισμός- ως το ηπιότερο σενάριο αυτή την ώρα, την τιμή της βενζίνης να βρίσκεται μια ανάσα πριν τα 2 ευρώ και όλα τα στοιχεία, όπως η ναυσιπλοϊα από τα Στενά του Ορμούζ, να είναι δυσοίωνα, το κυβερνητικό επιτελείο καταρτίζει σχέδια επί χάρτου για όλα τα ενδεχόμενα, αναζητώντας καταρχάς τις δυνατότητες της οικονομίας.

Το μήνυμα, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και με τις τοποθετήσεις του το σαββατοκύριακο, είναι σαφές, ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια που υπάρχουν ώστε να στηρίξει τους πολίτες. Ταυτόχρονα, όμως, ο πρωθυπουργός βάζει πλέον ως μέρος της λύσης και την Ευρώπη, καθώς το μέγεθος των επιπτώσεων, αν η σημερινή κατάσταση συνεχιστεί, δεν είναι δυνατό να καλυφθεί μεμονωμένα από κάθε χώρα. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης, δείχνοντας ότι πρόθεση της Αθήνας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, είναι να αναζητηθούν κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις στις πληθωριστικές πιέσεις που θεωρούνται δεδομένες.

Για μια ακόμη φορά, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που έφερε σε ενεργειακή «ασφυξία» την Ευρώπη, η γηραιά ήπειρος έρχεται αντιμέτωπη με την ενεργειακή της εξάρτηση, επιχειρώντας να βρει τρόπους άμεσης παρέμβασης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και στη συνεδρίαση αυτή αναμένεται να γίνει και η πρώτη συζήτηση για τα «εργαλεία» που η Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει ώστε να βάλει κατά το δυνατόν, φρένο στις αρνητικές εξελίξεις. Ερωτηματικό, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο το τι μορφή θα μπορούσε να έχει αυτή η παρέμβαση, αλλά και το πότε θα πρέπει να γίνει, καθώς ουδείς αυτή την ώρα μπορεί να εκτιμήσει το τέλος του πολέμου στο Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο κυβερνητικό επιτελείο βρίσκονται στο τραπέζι όλα τα -γνώριμα από το πρόσφατο παρελθόν- εργαλεία, ενώ μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να ανακοινωθούν σχέδια για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας, αλλά και τον αγροτικό κόσμο. «Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος», είπε ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο, συμπληρώνοντας ότι «έχοντας μια μεγάλη εμπειρία δεν ρίχνουμε ποτέ όλα τα όπλα στη μάχη από την πρώτη στιγμή», χαρακτηρίζοντας ως «πρώτη παρέμβαση για την αισχροκέρδεια» το μέτρο, που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, η ελληνική οικονομία και η κυβέρνηση έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα όσο κρατήσει η κρίση. Γι’ αυτές τις παρεμβάσεις, το Μέγαρο Μαξίμου δεν προσμετρά μόνο τους εθνικούς πόρους αλλά και την κινητοποίηση της Ευρώπης, την οποία και θα επιδιώξει.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση προτάσσει τα δύο «ατού», όπως επισημαίνει, που διαθέτει η χώρα, την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα χαρακτηρίζει «πυξίδα» και «συγκριτικό πλεονέκτημα». Είναι ξεκάθαρο, ωστόσο, ότι αυτοί οι δύο άξονες, πάνω στους οποίους έχει επενδύσει όλα τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση, θα είναι και ο καταλύτης για το επόμενο διάστημα και την διαμόρφωση και των εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών. Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν δεδομένο ότι θα βρεθούν στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης και ήδη, η απάντηση που διατυπώνεται, είναι η επίκληση της δημοσιονομικής ισορροπίας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να καλεί τα κόμματα να καταθέσουν κοστολογημένες τις προτάσεις τους.