Τι είναι αυτό που ανησυχεί τους Τούρκους…

Σε μια πρόσφατη εκπομπή, το CNN Türk παρουσίαζε την Ελλάδα ως βασικό κρίκο μιας υποτιθέμενης στρατηγικής «περικύκλωσης» της Τουρκίας, συνδέοντας τις ελληνικές κινήσεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ιρανική απειλή.

Στο CNN Türk φαίνεται πως δεν παρακολουθούν τις ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών Καραμανλή και Σαμαρά, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχία για την υποχωρητικότητα της χώρας στα εθνικά ζητήματα.

Οι τουρκικές ανησυχίες εκδηλώθηκαν με αφορμή την αποστολή ελληνικών φρεγατών και F-16 για την προστασία της Κύπρου. Το τουρκικό δίκτυο υποστηρίζει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος της Άγκυρας.

Στα σχετικά ρεπορτάζ χρησιμοποιείται έντονη και δραματική ρητορική περί «σχεδίου της Ελλάδας κατά της Τουρκίας», παρουσιάζοντας την αποστολή φρεγατών και μαχητικών όχι ως συμμαχική συνεισφορά στο δυτικό ή ΝΑΤΟϊκό πλαίσιο, αλλά ως μέρος μιας στρατηγικής περικύκλωσης της Τουρκίας.

Η αφήγηση αυτή τροφοδοτεί το εσωτερικό τουρκικό ακροατήριο με την εικόνα μιας Ελλάδας που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία.

Η προσέγγιση εντάσσεται στη συνηθισμένη γραμμή φιλοκυβερνητικών τουρκικών μέσων, τα οποία συχνά παρουσιάζουν τις συνεργασίες της Ελλάδας με ΗΠΑ, Γαλλία και Κύπρο ως μέρος ενός ευρύτερου αντιτουρκικού μετώπου.

Παράλληλα, η κάλυψη συνδέεται με το γενικότερο πολεμικό κλίμα γύρω από τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, ενισχύοντας την αίσθηση μιας συνολικής απειλής για την Τουρκία και προβάλλοντας την Ελλάδα ως χώρα που δήθεν «εκμεταλλεύεται» τη διεθνή κρίση.

Στη γείτονα, αναλυτές και μέσα ενημέρωσης φαίνεται να ξεχνούν την περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν απειλούσε σχεδόν καθημερινά με τη φράση «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά».

Αυτό που ανησυχεί περισσότερο όσους αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει και τι σημαίνουν οι εξελίξεις στη γείτονα είναι ότι τα F-16, μέσα σε δύο ώρες από τη λήψη της απόφασης στην Αθήνα, βρέθηκαν στην Κύπρο. Οι φρεγάτες έφτασαν σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ το αντιτορπιλικό της θαλασσοκράτειρας Μεγάλης Βρετανίας χρειάστηκε περίπου μία εβδομάδα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Τουρκία αιφνιδιάζονται από την ετοιμότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Η πρώτη ήταν στον Έβρο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υβριδικής εισβολής, και η δεύτερη την περίοδο των θαλασσομαχιών που οδήγησαν σε «επακούμβηση».

Θυμάμαι πριν από πέντε ή έξι χρόνια, όταν ο Ερντογάν είχε αρχίσει τις ανοιχτές απειλές. Τότε είχα ρωτήσει κυβερνητικό αξιωματούχο αν υπάρχει σχέδιο αντίδρασης. «Κερδίζουμε χρόνο και αναδιοργανωνόμαστε…» ήταν η απάντηση.

Έτσι κάπως φτάσαμε στο σημείο η Τουρκία να εκλαμβάνει την αποτρεπτική ισχύ ως περικύκλωση.

Βλέπε: «Atina'dan İran Bahanesiyle Adaya Silah!»



Η Ελλάδα και οι ευκαιρίες της Pax Silica



Η "Pax Silica" που αναφέρετε στο άρθρο σας "Η Ελλάδα και οι ευκαιρίες της Pax Silica" έχει δύο ακόμα λόγους που συνηγορούν υπέρ της.

Πρώτον, η ανθρωπότητα έχει μετατραπεί σε έναν τεχνολογικό πολιτισμό. Το βάρος των επενδύσεων πέφτει στην τεχνολογία, παράγονται συνεχώς νέα τεχνολογικά προιόντα και η ανθρωπότητα τα καταναλώνει ασταμάτητα. Οσονούπω θα βγει στο εμπόριο και το νέο παιχνίδι: τα ανθρωποειδή ρομπότ, να έχει το κάθε σπίτι τουλάχιστον από ένα. Τεχνολογικές εξελίξεις από τη μία και επενδύσεις-κατανάλωση (οικονομία) από την άλλη τροφοδοτούν το ένα το άλλο. Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος περιοριστικός παράγοντας (πρώτες ύλες, ζωτικός χώρος, επιστήμες κ.λπ.) ενός τεχνολογικού πολιτισμού στο ορατό σύμπαν είναι η ενέργεια.

Δεύτερον, οι πηγές ενέργειας του παρόντος, δηλαδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο (αποτελείται κυρίως από μεθάνιο), δημιουργήθηκαν πριν την εποχή των δεινοσαύρων μέσα από διαδικασίες που κράτησαν εκατομμύρια χρόνια. Τεράστιες ποσότητες φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού στον πυθμένα λιμνών και θαλασσών υπέστησαν αναερόβια αποσύνθεση από αναερόβια βακτήρια.

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum#Formation

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, γαιάνθρακες) είναι πεπερασμένα και κάποτε θα αρχίζουν να τελειώνουν, σε αντίθεση με ήλιο και άνεμο (ΑΠΕ: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Βλέπουμε για παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία, κορυφαία πετρελαιοπαραγωγό χώρα, τα τελευταία χρόνια να επενδύει τεράστια ποσά σε ότιδήποτε εκτός από το πετρέλαιο. Το ότι οι υδρογονάνθρακες είναι πεπερασμένοι ως πρώτη ύλη επαυξάνει τη μετάβαση από ένα πεδίο συγκρούσεων για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σε κόμβο logistics και τεχνολογίας, όπου τον πρώτο λόγο θα έχει η ψηφιακή τεχνολογία (οπτικές ίνες, δορυφόροι, καλώδια, κρυπτογράφηση, data, τεχνητή νοημοσύνη) και οι ενεργειακές διασυνδέσεις που θα περιλαμβάνουν και τους νέους αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Βέβαια, η μετάβαση στην Pax Silica ή οτιδήποτε άλλο υλικό χρησιμοποιηθεί στο μέλλον (νανοσωλήνες άνθρακα, γραφένιο, διθειούχο μολυβδαίνιο, φωτόνια κ.ά.) για να λάβει χώρα θα πρέπει η ανθρωπότητα να συνεχίζει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει να υπάρχει θα πρέπει να πάρει μέτρα για την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση. Οι ανάγκες της ανθρωπότητας δεν έχουν ταβάνι, είναι σαν ένα πλατωνικό ιδεώδες, όμως οι φυσικοί πόροι του πλανήτη είναι πεπερασμένοι. Αν και όταν τα οικοσυστήματα αρχίζουν να καταρρέουν το ένα μετά το άλλο, η ανθρωπότητα θα στερηθεί τα βασικά (τροφή, ποιοτικό νερό, ποιοτικό αέρα).

https://www.iefimerida.gr/news/434960/1i-aygoystoy-teleiosan-ta-apothemata-toy-planiti-zoyme-me-pistosi

Υπενθυμίζω ότι έχει υπολογιστεί ότι έχουν γεννηθεί κάτι παραπάνω από 100 δισ. άνθρωποι από την εμφάνιση του Homo sapiens πριν από 250 με 300.000 χρόνια. Ως εκ τούτου το 8% όλων των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί από την απαρχή του είδους βρίσκονται εν ζωή. Επίσης, έχει υπολογιστεί ότι μέχρι πριν από περίπου έναν αιώνα οι μισοί άνθρωποι που γεννιόντουσαν πέθαιναν πριν ενηλικιωθούν (βρεφική θνησιμότητα, παιδικές ασθένεις κ.ά.). Βλέπε για παράδειγμα την ευλογιά.

https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox

Έχει έρθει η ώρα για να πέσουν ιδέες για έναν νεό τύπο ελεύθερης οικονομίας, καπιταλισμός με οικολογικό αποτύπωμα ή κάτι τέτοιο. Να μεταβληθούν με κάποιον τρόπο οι προτεραιότητές μας, να αλλάξει το life style μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορεί για παράδειγμα ο κάθε νεόπλουτος να διαφημίζει στα κοινωνικά δίκτυα τις ντουλάπες με τα δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του, δεν είναι βιώσιμο αυτό, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Αλλαγή life style απαιτεί μαζική αλλαγή τρόπου σκέψης και νοοτροπίας.

Παράδειγμα αποτελεί η αντιμετώπιση της τρύπας του όζοντος που έφερε αποτελέσματα, αν και για την παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση απαιτούνται περισσότερες αλλαγές.

https://www.iefimerida.gr/stories/astronaytis-nasa-i-anthropotita-zei-ena-psema

Η αλήθεια είναι ότι η άνοδος της μεσαίας τάξης παγκοσμίως έχει αυξήσει την παγκόσμια κατανάλωση σε ανεπανάληπτα επίπεδα. Ο μέσος άνθρωπος, όταν έχει σχετική οικονομική ευχέρεια, ξοδεύει τα λεφτά του πρωτίστως στην προσωπική του ευχαρίστηση: σοκολάτες και κρέας, κάπνισμα, ποτό, ναρκωτικά, τζόγος. Ειδικά μετά τα lock down λόγω πανδημίας. Δεν είμαστε όλοι Έλον Μασκ να καινοτομούμε και να επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες. Φυσικά δεν υπονοώ να εξαλειφθεί η μεσαία τάξη για να σωθεί ο πλανήτης, αλλά είναι προφανές ότι εδώ ανοίγεται ένα τεράστιο πεδίο δοκιμών, πειραματισμών και δυνητικών αλλαγών και προτάσεων, εφόσον (υπόψιν) η ανθρωπότητα θέλει να συνεχίσει να υπάρχει ως έχει και θέλει να αποφύγει ένα δυστοπικό μέλλον τύπου The Road (2009) ή Fallout (2024-).

Ο κομμουνισμός ως πολιτικο-θρησκευτική ιδεολογία προφανώς δεν αποτελεί λύση. Είδαμε τί έκανε η σοβιετική γραφειοκρατία με τα πυρηνικά απόβλητα σε περιοχές της Σιβηρίας ή με το Τσερνόμπιλ που δεν ειδοποίησε καν τον κόσμο. Και για να ευθυμήσουμε λίγο: "Ο Κορακάκης διέψευσε τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ: «Παρεξήγηση, εγώ είμαι ΚΚΕ»".

