Α. Γεωργιάδης: Εθνική επιτυχία η κίνηση προστασίας της Κύπρου - Το ΕΣΥ έχει αλλάξει κι αυτό το λένε οι πολίτες

Για πρωτοφανή εθνική επιτυχία κάνει λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις ελληνικές κινήσεις αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, διαμηνύοντας ότι η κυβέρνηση θα είναι εδώ για όλους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

τα τελευταία περιστατικά έντασης με γιατρούς, ο υπουργός Υγείας επιρρίπτει ευθύνες και στο χειρισμό τους από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι προβάλλονται μόνο αυτά, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα των σχέσεων με τους γιατρούς, ενώ παράλληλα σημειώνει ότι έχουν ήδη δεσμευθεί χρήματα ώστε να συνεχιστούν τα έργα στην υγεία.

Ο κ. Γεωργιάδης προβλέπει ότι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές με αυτοδυναμία, μιλά για την Ζωή Κωνσταντοπούλου και απαντά στο ερώτημα αν θα ήθελε να παραμείνει στο υπουργείο υγείας.

Συνέντευξη στη Λίδα Μπόλα

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδείξει και πάλι την ανάγκη της ανθεκτικότητας, σε κάθε επίπεδο για μια χώρα. Θα ήθελα το σχόλιό σας για τις εξελίξεις, αλλά και την στάση της Ελλάδας έως σήμερα, κυρίως σε ό,τι αφορά στις κινήσεις που έγιναν για την αμυντική θωράκιση της Κύπρου.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας εχέφρων Έλληνας που να μην υποστηρίζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες όπως την υπεράσπιση της Κύπρου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε σε πρώτο χρόνο και δημιούργησε με την κίνησή του αυτή μία μεγάλη Ευρωπαϊκή συμμαχία υπέρ των Κυπριακών και Ελληνικών συμφερόντων. Πρόκειται περί πρωτοφανούς εθνικής επιτυχίας, αλλά και σωστής επί της ουσίας κίνησης.

Αυτή η αβεβαιότητα αναζωπυρώνει και τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Η ελληνική οικονομία έχει τις αντοχές να ανακόψει τις αρνητικές επιπτώσεις; Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα, πιστεύετε ότι θα είναι αρκετά;

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος προσωπικά έχουν δείξει ότι στις κρίσεις αντιδρούν με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω ότι και τώρα θα κάνουν το ίδιο. Το πόσο μεγάλο θα είναι το κύμα των πληθωριστικών πιέσεων δεν το ξέρει κανένας μας σήμερα, γιατί κανένας μας δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος και τι εξέλιξη θα έχει. Όμως, να μην χάνετε τη μεγάλη εικόνα. Σε αυτήν την κρίση θα είμαστε μαζί με όλους τους άλλους. Άρα, θα υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα για όλους.

Περάσατε μια ακόμη περίοδο έντασης με τους γιατρούς, με αποκορύφωμα τα όσα διαδραματίστηκαν στο Νοσοκομείο της Νίκαιας. Θα ήθελα να δούμε τη «μεγάλη εικόνα», γιατί δηλαδή, δεν έχει καταστεί εφικτό να υπάρχει ένας αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ του υπουργείου και των γιατρών; Είναι θέμα προσώπων, δηλαδή το «κόκκινο πανί» για τους υγειονομικούς είστε εσείς; Είναι θέμα πολιτικό, δηλαδή μια σφοδρή σύγκρουση με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο; Αναγνωρίζετε να έχετε κάνει κάποιο λάθος κι εσείς; Και πως μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό;

Μα και αξιόπιστος δίαυλος επικοινωνίας με τους γιατρούς υπάρχει και αξιόλογο έργο επιτελείται. Χωρίς τη συνεργασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο σέβομαι απεριόριστα, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί το έργο που γίνεται στο ΕΣΥ τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Δυστυχώς, τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης - και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον κλάδο σας- δεν επικεντρώνονται στη «μεγάλη εικόνα» αλλά στη «μικρή εικόνα». Τι εννοώ; Σε κάθε νοσοκομείο που επισκέπτομαι το σκηνικό είναι ακριβώς το ίδιο: θα δείτε «λίγους» να διαμαρτύρονται έξω από το νοσοκομείο και «πολλούς» να με υποδέχονται με λουλούδια και αγκαλιές μέσα στο νοσοκομείο.

Ποια από τις δύο εικόνες βλέπετε να παίζει το βράδυ στα δελτία ειδήσεων; Φυσικά, η πρώτη. Και έτσι παγιώνεται μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η εικόνα που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν ότι «σε όποιο νοσοκομείο πάει ο Γεωργιάδης τσακώνεται με τους γιατρούς» είναι εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει γιατρός ή νοσηλευτής που να έχει ζητήσει να μιλήσει μαζί μου και δεν το έχω κάνει. Ακόμα και στο νοσοκομείο της Νίκαιας εγώ επεδίωξα να συνομιλήσω μαζί τους. Όταν όμως με βρίζουν, με σπρώχνουν και με εμποδίζουν δια της βίας να μπω στο νοσοκομείο, με συγχωρείτε, αλλά έτσι δεν γίνεται διάλογος.

Οι γιατροί που ενδιαφέρονται πραγματικά για τα προβλήματα του νοσοκομείου τους είναι αυτοί που είναι μέσα στο νοσοκομείο, κάθονται στο τραπέζι του διαλόγου, καταθέτουν τα αιτήματά τους, ανταλλάσουν απόψεις και στο τέλος, όλοι μαζί καταλήγουμε σε μια λύση. Όποιοι ψάχνουν να βρουν στο πρόσωπό μου το «κόκκινο πανί» για να εξυπηρετήσουν τις κομματικές ή τις προσωπικές του σκοπιμότητες, θα τους απογοητεύσω. Ως Υπουργός Υγείας θα συνεχίσω να πηγαίνω στα νοσοκομεία και να συνομιλώ με όλους όσοι έχουν διάθεση διαλόγου. Όσοι έχουν διάθεση για «επαναστατική γυμναστική», λυπάμαι, αλλά αυτό από εμένα δεν θα γίνεται ανεκτό.

Εδώ και αρκετούς μήνες η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις κατατάσσουν πολύ χαμηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων τον χώρο της υγείας. Όλη αυτή η ένταση δεν «θολώνει» αυτή την εικόνα; Διότι επί εβδομάδες η συζήτηση ήταν μόνο η σύγκρουση μεταξύ Γεωργιάδη και γιατρών.

Πράγματι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες κατατάσσουν πολύ χαμηλά στην ιεράρχηση των προβλημάτων τον χώρο της υγείας. Ξέρετε για ποιο λόγο; Γιατί το ΕΣΥ έχει αλλάξει. Και η ένταση που κάποιοι - ευτυχώς λίγοι- σκοπίμως προκαλούν, είναι επειδή δεν θέλουν να αλλάξει. Ε, δεν θα τους περάσει. Η ελληνική κοινωνία τους γυρίζει την πλάτη και δεν επιτρέπει σε κανέναν να στέκεται εμπόδιο στην πρόοδο του ΕΣΥ.

Τώρα, αν τα κανάλια επιλέγουν κάθε φορά να δείχνουν μόνο την ένταση που προκαλείται από συγκεκριμένες ομάδες γιατρών και όχι π.χ. τα ανακαινισμένα ΤΕΠ που εγκαινιάζουμε, αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί εμένα. Σίγουρα, πάντως, δεν «θολώνει» το έργο που γίνεται στο εθνικό σύστημα υγείας.

Είπατε ότι το ΕΣΥ έχει ήδη αλλάξει. Αν ρωτούσαμε τους πολίτες θα απαντούσαν το ίδιο; Αν κωδικοποιούσατε το τι παραλάβατε και τι παραδίνετε έως τώρα, τι θα προτάσσατε; Και αντίστοιχα ποια τα σημαντικότερα που απομένουν;

Το ΕΣΥ έχει αλλάξει και αυτό το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι πολίτες. Σε μια έρευνα του Ινστιτούτου Πολιτικής Υγείας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», το 89,8% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά και ωφέλιμα τα προγράμματα των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, το 87,7% το πρόγραμμα κτιριακής αναβάθμισης των νοσοκομείων του ΕΣΥ, το 85,8% τη διανομή φαρμάκων κατ΄οίκον, το 85,8% τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, το 76% την ηλεκτρονική αναζήτηση ιατρού και ηλεκτρονικό κλείσιμο ραντεβού, το 61,1% τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ και ούτω καθεξής. Είναι απολύτως προφανές ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά, συνδέονται με τη θητεία μου και είμαι πολύ περήφανος για αυτό.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν ακόμη κι άλλα να γίνουν, τόσο σε κτιριακές υποδομές, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, που χρειάζεται. Υπάρχει ένας σχεδιασμός και μπορούν αυτά να συνεχιστούν χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;

Κατ’ αρχάς, η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις κτιριακές υποδομές έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα του ΕΣΥ. Δεν γίνεται όμως να έχεις κάθε χρόνο το Ταμείο Ανάκαμψης για να κάνεις υποδομές. Οι υποδομές που φτιάξαμε τώρα είναι για τα επόμενα 20 χρόνια. Ωστόσο, για να συνεχίσουμε τις υποδομές μας με τον τρόπο που θέλουμε, έχουμε δεσμεύσει και χρήματα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας, όπως παραδείγματος χάρη για το νέο νοσοκομείο στην Κω που ήταν προεκλογική δέσμευση του πρωθυπουργού και θα γίνει, για το μεγάλο έργο στην «Αγία Βαρβάρα» για να εξαλείψουμε τα ράντσα από το «Αττικόν», για την ανακαίνιση του Οίκου Νοσηλευτών στον «Ευαγγελισμό» που επίσης είναι ένα μεγάλο δημόσιο έργο και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα συντονίζουμε τις επαφές μας με μεγάλους χορηγούς, οι οποίοι με το νέο μοντέλο που εγκαινιάζουμε, «υιοθετούν» ένα νοσοκομείο. Έχουμε ήδη ανακοινώσει το Ίδρυμα Κανελλοπούλου που «υιοθέτησε» το νοσοκομείο ΚΑΤ και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις για πολλά άλλα νοσοκομεία.

Το πολιτικό σκηνικό μοιάζει να βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο. Θα υπάρχει τόση ένταση και οξύτητα, όπως βλέπουμε; Για παράδειγμα, την αντιπαράθεσή σας με την κ. Κωνσταντοπούλου, την εντάσσετε σε αυτό το κλίμα ή είναι κάτι διαφορετικό;

Δεν υπάρχει καμία δική μου αντιπαράθεση με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ υπάρχει μία μεγάλη παρεξήγηση. Πριν από λίγες ημέρες, την έβλεπα να τσακώνεται στη Βουλή με τον κύριο Παπασταύρου και να επιτίθεται χυδαία στην κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με εμένα τσακώνεται η κυρία Κωνσταντοπούλου; Η κυρία Κωνσταντοπούλου τσακώνεται με όποιον αναπνέει. Τι να κάνουμε τώρα; Έχουμε μπλέξει με μία δύσκολη περίπτωση.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σκηνικό όπου η ΝΔ παρουσιάζει τάσεις ενίσχυσης, σε πολλές ξεπερνά το 31% στην εκτίμηση ψήφου, η αντιπολίτευση είναι απολύτως κατακερματισμένη και η «γκρίζα ζώνη» αντί να μειώνεται, διογκώνεται. Τι πιστεύετε θα είναι το καθοριστικό στις εθνικές εκλογές;

Πιστεύω ακράδαντα και δεν το λέω για να το πω αλλά γιατί το πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2027 θα κερδίσει με αυτοδυναμία και μάλιστα, από την πρώτη Κυριακή. Οι δημοσκοπήσεις που έχουμε σήμερα είναι καλύτερες των δημοσκοπήσεων που είχαμε το 2022, όπου λάβαμε 41%. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην γίνει το ίδιο. Ο ελληνικός λαός στο δίλημμα, αστάθεια ή Κυβέρνηση Μητσοτάκη, εν μέσω ενός διεθνούς χάους, αποκλείεται να επιλέξει την αστάθεια.

Η ΝΔ θα έχει ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο στον δρόμο αυτό; Πολλοί συζήτησαν για παράδειγμα, την τοποθέτηση του κ. Δένδια. Υπάρχει πάντα η κριτική από τον κ. Σαμαρά, παρότι βρίσκεται πλέον εκτός ΝΔ, αλλά και η κριτική από τον κ. Καραμανλή.

Ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πίστη του στο κυβερνητικό σχήμα και στον πρωθυπουργό είναι απολύτως δεδομένη. Θεωρώ ότι όσα διαδίδονται είναι πολύ συκοφαντικά για τον ίδιο. Δεν νοείται υπουργός που συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο να υπονομεύει τον πρωθυπουργό.

Όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμανλή, παγίως δεν σχολιάζω αυτά που λένε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.

Θα κλείσω με μια προσωπική ερώτηση. Θα θέλατε να παραμείνετε μέχρι τις εκλογές στο Υπουργείο Υγείας;

Οι Υπουργοί δεν επιλέγουμε αν θα μείνουμε ή όχι. Μένουμε σε ένα Υπουργείο μέχρι να τελειώσουμε τη δουλειά μας και όσο ο προϊστάμενός μας, δηλαδή ο πρωθυπουργός, κρίνει ότι χρειαζόμαστε. Αν με ρωτάτε, έχει δουλειά το Υπουργείο Υγείας να κάνει; Έχει πολλή δουλειά.