Ανακοινώθηκε προχθές εν χορδαίς και οργάνοις και το δεύτερο κύμα της λεγόμενης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ ενόψει του Συνεδρίου.

Δεν είδα πολλούς που να ενθουσιάστηκαν αλλά ας δούμε το θέμα με όσο πιο καλή διάθεση μπορούμε.

Κάποιοι που είχαν είτε αδρανοποιηθεί, είτε πήγαν Σύριζα κυρίως, αποφάσισαν τώρα να γυρίσουν. Ανεξάρτητα από το όποιο κίνητρο του καθενός, κακό δεν το λες.

Άλλο αν τα 2/3 αυτών που τώρα γυρίζουν ήταν ήδη στο ΠΑΣΟΚ και πριν. Και το υπόλοιπο 1/3 ήταν γυρολόγοι κατά συρροή, κατ’ επάγγελμά και κατ’ εξακολούθησή.

Μέχρι τώρα λοιπόν, είδαμε κάποιες σοβαρές προσθήκες -λίγες είναι η αλήθεια- αρκετές αδιάφορες, μερικές εξοργιστικές. Είδαμε επίσης και μερικά ευτράπελα.

Ένας από τους ανακοινωθέντες του πρώτου κύματος της διεύρυνσης, απευθυνόμενος κάποτε σε «δεξιούς οικογενειάρχες», είχε δηλώσει ως μέλος τότε του Σύριζα, ότι οι «κόρες και οι γυναίκες τους, πρέπει να κάνουν βίζιτες για να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος». Ήταν ένα χυδαίο σχόλιο για το οποίο ο ίδιος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Και τώρα που ξαναγύρισε, κανείς δεν του ζήτησε να το ανακαλέσει, έστω και εκ των υστέρων, ως ελάχιστη προϋπόθεση επανένταξης.

Δυο από τους ανακοινωθέντες του δεύτερου κύματος, ένας μουσικός και ένας συγγραφέας, διέψευσαν ηχηρά και μετά βδελυγμίας ότι συναίνεσαν ποτέ στο να δημοσιευθούν τα ονόματά τους στη λίστα, ως δήθεν συμπαρατασσόμενοι με το ΠΑΣΟΚ.

Στο δεύτερο κύμα, είδαμε επίσης κι έναν γνωστό πρώην πρύτανη, που αφού είχε απαγορεύσει κάποτε στην Άννα Διαμαντοπούλου ως υπουργού τότε Παιδείας, να μετάσχει σε μια Σύνοδο των Πρυτάνεων και αντιτάχθηκε σφοδρά στον νόμο της για τα ΑΕΙ, προσχώρησε κατόπιν στον Σύριζα και ανταμείφθηκε από τον Τσίπρα με τη θέση του υφυπουργού Παιδείας.

Λίγους μήνες νωρίτερα, το καλοκαίρι του 2014, ο ίδιος άνθρωπος, στη διαδικασία παράδοσης -παραλαβής της πρυτανείας στο ΕΚΠΑ, ανέχθηκε να προπηλακιστεί παρουσία του ο διάδοχός του Θ. Φορτσάκης, από τις γνωστές συμμορίες που λυμαίνονταν τα πανεπιστήμια, λέγοντας τότε τα εξής καταπληκτικά :

«Οι φοιτητές μας-ας μην μας διαφεύγει-είναι νέοι και έτοιμοι ν’ αλλάξουν τον κόσμο. Επόμενο είναι να είναι διεκδικητικοί και παρασυρόμενοι από το δυναμισμό της διεκδίκησης, ενίοτε προβαίνουν και σε βίαιες ενέργειες…»

Το 2023 ωστόσο, ο κύριος αυτός προσχώρησε στην ομάδα του Πατούλη, βάζοντας υποψηφιότητα για περιφερειακός σύμβουλος, πράγμα που ανακάλεσε λίγες μέρες μετά το θόρυβο που ξεσηκώθηκε.

Αφού έκανε και μια σύντομη βόλτα απ΄τη ΝΕΑΡ, προσχώρησε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ανάρτησε πάντως ένα αιχμηρότατο σχόλιο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μέχρι κι ο Δούκας μίλησε για «διεύρυνση φύρδην μίγδην». Αλλά φαίνεται πως το αυτί κάποιων που παίρνουν αποφάσεις στο ΠΑΣΟΚ, δεν ιδρώνει.

Η προχειρότητα με την οποία κάποιοι στο Κίνημα, χειρίστηκαν το θέμα της διεύρυνσης προκαλεί κατάπληξη. Αλλά δείχνει και το πως αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί μια πολύ σοβαρή διαδικασία, όπως το άνοιγμα ενός κόμματος στην ευρύτερη κοινωνία, προκειμένου να συσπειρώσει δυνάμεις, πέρα και πάνω από τα στενά ιδεολογικά του πλαίσια.

Όταν ο Μητσοτάκης κάλεσε ανθρώπους του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς να συνεργαστούν μαζί του, πέραν του ότι το έκανε με σοβαρότητα και ιδιαίτερη επιμέλεια, φρόντισε να ψωνίσει και από το πάνω ράφι. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο ότι πολλοί από τους πιο επιτυχημένους υπουργούς του, προέρχονται από αυτόν ακριβώς τον χώρο. Πιερρακάκης, Μενδώνη, Χρυσοχοΐδης, Λιβάνιος, Κοντογεώργης, είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Η σύγκριση με το πώς χειρίζεται ανάλογες καταστάσεις το άλλοτε κραταιό ΠΑΣΟΚ, προκαλεί θλίψη. Αντί για μια διεύρυνση που θα σηματοδοτούσε μια φυγή προς μπρος και θα προσέδιδε προστιθέμενη πολιτική αξία, κατάφεραν και την έκαναν νούμερο σε επιθεώρηση και παρωδία. Κρίμα.























