Σοφία Μητσοτάκη: Έως εδώ τα fake news - Δημοσίευσε την κάρτα επιβίβασης από το Μουσκάτ στην Αθήνα

Με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο η Σοφία Μητσοτάκη διαψεύδει τα Fake News που διέσπειρε τοπικό ενημερωτικό site της Καρδίτσας περί επιστροφής της από το Ομάνμε ιδιωτική πτήση.

Η ίδια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την κάρτα επιβίβασής της, στην οποία αποτυπώνεται καθαρά ότι επέστρεψε με πτήση Charter και οχι με ιδιωτική πτήση.

Όπως τονίζει η ίδια στην ανάρτησή της, ο λόγος που προχώρησε στην δημοσιοποίηση της κάρτας επιβίβασης είναι «να καταδειχθεί σε όλους η απαράδεκτη τακτική που ακολουθούν διαχρονικά μέσα όπως το συγκεκριμένο».

Επιπλέον, η Σόφία Μητσοτάκη, καλεί το συγκεκριμένο site να προβεί στην απόσυρση του δημοσιεύματος, διαφορετικά όπως τονίζει θα προχωρήσει σε ένδικα μέσα. «επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου».

Δείτε την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη: