Σήκωσαν stealth βομβαρδιστικά Β-2 οι ΗΠΑ, «βομβαρδίσαμε το νησί Χαργκ» - Με αντίποινα απειλεί το Ιράν που χτυπά Τελ Αβίβ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ, εκρήξεις στη Βαγδάτη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται για 15η ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο όπου φαίνονται στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-2 Spirit να ετοιμάζονται για απογείωση από το αεροδρόμιο Whiteman του Μιζούρι προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ανακοίνωσε μια από τις ισχυρότερες αεροπορικές επιθέσεις της αμερικανικής ιστορίας στη Μέση Ανατολή, καταστρέφοντας στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν, ενώ προειδοποίησε ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα προστατευθεί με κάθε κόστος.

Την ίδια στιγμή η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ σφυροκοπάει την Τεχεράνη, ενώ Ιράν και Χεζμπολάχ απαντούν με πυραύλους και drone, ενώ χτυπούν παράλληλα Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν κατά την 14η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

• Σοβαρό πλήγμα στο νησί: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοσχερώς κάθε στρατιωτικό στόχο» στο νησί Χαργκ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Απειλούσε να επιτεθεί στις πετρελαϊκές υποδομές εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να εμποδίζει τα πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

• Η απειλή του Ιράν: Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει τις περιφερειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εάν δεχτεί επίθεση η δική της ενεργειακή υποδομή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, ανέφεραν ότι καμία πετρελαϊκή υποδομή στο νησί Χαργκ δεν υπέστη ζημιές.

• Συνοδεία στα Στενά: Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιστεύει ότι η συνοδεία των δεξαμενόπλοιων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιηθεί «σύντομα». Ξεχωριστά, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη διέλευση ορισμένων πλοίων, υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο θα πληρωθεί σε κινεζικά γιουάν.

• Πεζοναύτες στην περιοχή: Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης στο CNN ότι το Πεντάγωνο αποστέλλει μια Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή, μια μονάδα ταχείας αντίδρασης.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:32 Πλήγμα drone στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, υψώνεται μαύρος καπνός



Επίθεση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος έβαλε στο στόχαστρο τις πρωινές ώρες την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, δήλωσε ιρακινός ανώτερος αξιωματικός, ενώ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε μαύρο καπνό να υψώνεται από τη διπλωματική εγκατάσταση στην καρδιά της πρωτεύουσας του Ιράκ.

«Ένα drone έπληξε την πρεσβεία», είπε ο αξιωματικός στο AFP. Δεύτερο στέλεχος των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε την επίθεση εναντίον της εγκατάστασης.

Η επίθεση ακολούθησε δυο αεροπορικά πλήγματα στη Βαγδάτη κατά τη διάρκεια της νύχτας--δεν είναι γνωστό από ποιους έγιναν-- που εξουδετέρωσαν δυο στελέχη ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν, των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, κατά πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

06:27 Τραμπ: Το Ιράν έχει ηττηθεί και θέλει συμφωνία, αλλά όχι συμφωνία με την οποία συμφωνώ

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν έχει ηττηθεί και επιθυμεί τη σύναψη συμφωνίας, όχι ωστόσο μιας συμφωνίας τέτοιου τύπου, η οποία θα έβρισκε σύμφωνο τον Τραμπ.

06:15 Δεν υπήρξαν ζημιές σε πετρελαϊκές υποδομές στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης



Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπέστησαν ζημιές πετρελαϊκές υποδομές στις αμερικανικές επιδρομές στο νησί Χαργκ.

Περισσότερες από 15 εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί, με πυκνό καπνό να υψώνεται μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε άμυνες του στρατού, τη θαλάσσια βάση Τζόσεν, έναν πύργο ελέγχου αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων, σύμφωνα με πηγές πεδίου που επικαλείται το πρακτορείο.

05:25 Νεκρός σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον οχήματος στην ανατολική Βαγδάτη



Μέλος συμμαχίας που επισήμως δεν υπάρχει πλέον, των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), σκοτώθηκε τα ξημερώματα σε αεροπορικό πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητό του στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ.

Αξιωματικός είπε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πως αεροπορικό πλήγμα «στοχοποίησε το όχημα μέλους των Χασντ», πρώην συμμαχίας παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, η οποία τυπικά είναι πλέον ενταγμένη στον ιρακινό στρατό.

Αξιωματούχος των πρώην παραστρατιωτικών είπε στο AFP πως το θύμα ανήκε στις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ.

04:50 Βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ δείχνει τις αμερικανικές επιδρομές στο νησί Χαργκ



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social βίντεο που φέρεται να δείχνει αμερικανικές επιδρομές στο νησί Χαργκ του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και στον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης. Μεγάλες εκρήξεις και μαύρος καπνός είναι ορατοί σε όλο το βίντεο.



04:45 Νέα έκρηξη στη Βαγδάτη



Νέα έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, της Βαγδάτης, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγες ώρες έπειτα από την επίθεση εναντίον ισχυρής ιρακινής ένοπλης οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν με τουλάχιστον έναν νεκρό και δυο τραυματίες.

Κάτοικοι στη συνοικία Ζαγιούνα είπαν στο ότι ένιωσαν το σπίτι τους να σείεται όταν έγινε έκρηξη, λίγες ώρες μετά το πλήγμα που είχε στο στόχαστρο τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ.

04:40 Το Ιράν απειλεί να βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές υποδομές στην περιοχή μετά τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ στη νήσο Χαργκ



Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεμήνυσαν σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πετρελαϊκών ή ενεργειακών υποδομών του Ιράν θα τις εξωθούσε να στοχοποιήσουν ενεργειακές υποδομές σε όλη την περιοχή, ανήκουσες σε εταιρείες συνεργαζόμενες με τις ΗΠΑ, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης.



04:20 Ένας νεκρός στο Ιράκ σε πλήγμα εναντίον οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν – Νέα έκρηξη ακούστηκε στη Βαγδάτη

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δυο τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες όταν πύραυλος έπληξε σπίτι στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, χρησιμοποιούμενο από τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ιρακινή ισχυρή ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.

«Σπίτι που χρησιμοποιείτο ως γραφείο των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ έγινε στόχος πυραύλου» λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Αρασάτ, είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Σημαντική προσωπικότητα σκοτώθηκε» και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, πρόσθεσε.

Πριν από λίγο, ανταποκριτής του AFP μετέδωσε ότι ακούστηκε νέα έκρηξη στη Βαγδάτη.

03:00 Οι ΗΠΑ διατάσσουν να αποχωρήσει από το Ομάν το μη απολύτως αναγκαίο διπλωματικό προσωπικό

Η διπλωματία των ΗΠΑ διέταξε χθες Παρασκευή το μη απολύτως αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας στο Ομάν και τα μέλη των οικογενειών του να αποχωρήσουν από το σουλτανάτο, εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δημοσιοποίησε επικαιροποιημένη οδηγία προς αυτό κάνοντας λόγο περί «απειλής που εγείρεται» από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τους πυραύλους που εξαπολύει ο ιρανικός στρατός καθώς και για μεγάλα προβλήματα «στην αεροπορική κίνηση».

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πλήγματος drone στο βόρειο Ομάν, μετέδωσε χθες Παρασκευή κρατικό μέσο ενημέρωσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα αντιποίνων σε γειτονικά κράτη.

02:30 Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε σπίτι στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με δυο πηγές του πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως υψωνόταν καπνός από τη συνοικία Αρασάτ, στο κέντρο της Βαγδάτης, όπου έχουν γραφεία κινήματα προσκείμενα στο Ιράν. «Βλήμα έπληξε σπίτι τραυματίζοντας δυο ανθρώπους», είπε στο AFP αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας.

01:54 WSJ: Ιρανοί χτύπησαν τις προηγούμενες ημέρες 5 αεροπλάνα ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Πέντε αεροπλάνα ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υπέστησαν ζημιές από ιρανική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal. Η επίθεση δεν προκάλεσε θύματα, αλλά η συνολική ζημιά στα αεροσκάφη αυξάνει τον αριθμό των κατεστραμμένων ή πληγείσων αεροπλάνων ανεφοδιασμού.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πρόσφατες ημέρες, όταν ιρανικοί πύραυλοι χτύπησαν τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ζημιές στα πέντε αεροπλάνα ανεφοδιασμού.

01:20 Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγικό στόχο στο Ιράν, η προστασία της ναυσιπλοΐας ξεκινά σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους και μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ανακοίνωσε μια από τις ισχυρότερες αεροπορικές επιθέσεις της αμερικανικής ιστορίας στη Μέση Ανατολή, καταστρέφοντας στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ του Ιράν, ενώ προειδοποίησε ότι η ασφαλής ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ θα προστατευθεί με κάθε κόστος.

00:33 Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου συνέστησε στους κατοίκους περιοχών-κλειδιών στο κέντρο της πόλης να απομακρυνθούν εσπευσμένα, για την ασφάλειά τους.

Δημοσιογράφος του AFP μεταδίδει πως είδε να εκτοξεύονται δυο πύραυλοι για την αναχαίτιση εισερχόμενου πυραύλου πάνω από την πόλη, καθώς το Ιράν συνεχίζει επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον κρατών του Κόλπου.