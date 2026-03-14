Κατς: Ο πόλεμος κατά του Ιράν εισέρχεται σε μία αποφασιστική φάση

Ο ισραηλινό-αμερικανικός πόλεμος εναντίον του Ιράν «εντείνεται και εισέρχεται σε μια αποφασιστική φάση που θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς.

«Εισερχόμαστε σε μια αποφασιστική φάση της σύρραξης, μεταξύ των προσπαθειών του (ιρανικού) καθεστώτος να επιβιώσει, επιφέροντας ολοένα και μεγαλύτερα βάσανα στον ιρανικό λαό και της συνθηκολόγησής του», είπε ο Κατς, σε τηλεοπτικές δηλώσεις που προβλήθηκαν στα ισραηλινά ΜΜΕ.

Το Ισραήλ λέει ότι είναι σε εξέλιξη αναχαίτιση αφού εντοπίστηκαν ιρανικοί πύραυλοι

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ «πριν από λίγο» και ότι οι προσπάθειες αναχαίτισης βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των πυραύλων ή πιθανές ζημιές δεν έχουν γίνει ακόμη σαφείς, ενώ προς το παρόν κανένα άτομο ή ομάδα δεν έχει αναλάβει ευθύνη δημόσια για την εκτόξευση αυτών των πυραύλων.

Η αναφορά στην ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας και στην αναχαίτιση πυραύλων γίνεται εν μέσω ευρύτερης σύγκρουσης όπου έχει υπάρξει ανταλλαγή πυραυλικών και drone επιθέσεων μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και συμμαχικών δυνάμεων ΗΠΑ–Ισραήλ.