Αμφισβητούσαν και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή

Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κόμμα από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους. Πρωταγωνιστεί αδιαλείπτως επί 52 χρόνια. Ποιο είναι το απόλυτο όπλο της; Η νομιμόφρων βάση της υπό την εκάστοτε εκλεγμένη ηγεσία της. Όσοι δεν είμαστε Νεοδημοκράτες εξ απαλών ονύχων, αυτό το βλέπουμε πολύ πιο καθαρά από τα παραδοσιακά μέλη και στελέχη της παράταξης. Μερικές φορές όλοι αυτοί χάνονται μέσα στις εσωκομματικές διαμάχες και αδυνατούν να δουν πως έξω από τις ίντριγκες και τις προσωπικές φιλοδοξίες υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος που ακολουθεί πιστά την παράταξη.

Χθες, στη στήλη του, ο Θανάσης Μαυρίδης έγραφε για τη Νέα Δημοκρατία που εξελίσσεται παρακολουθώντας τα σημεία των καιρών. Αν δεν το έκανε αυτό θα παρέμενε ένα αποστεωμένο συντηρητικό κόμμα, αποκομμένο από τα πιο παραγωγικά κομμάτια της κοινωνίας. Νέα Δημοκρατία ήταν και η παράταξη του Εθνάρχη, Νέα Δημοκρατία ήταν και αυτή του Αβέρωφ, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Μιλτιάδη Έβερτ, του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και του σημερινού πρωθυπουργού. Τη σφραγίδα με το πιστοποιητικό γνησιότητας δεν το κρατά το κάθε πικραμένο στέλεχος, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται. Έχω γράψει παλιότερα πως η Νέα Δημοκρατία έχει ιδρυτή, δεν έχει ιδιοκτήτες.

Εδώ έφτασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που, ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών, άφησε πίσω την ΕΡΕ, δημιούργημα μιας άλλης εποχής, και κοίταξε μπροστά. Τον αποκαλούσαν Καραμανλένιν. Δεν αντιλήφθηκαν όλοι αυτοί πως έρχεται ο χρόνος και οι ρόλοι αλλάζουν. Άλλοι, καινούργιοι μπαίνουν μπροστά, οι παλιότεροι είτε πάνε σπίτι τους είτε από άλλες θέσεις εξακολουθούν να υπηρετούν την παράταξη. Αυτό ίσχυε πάντα, ισχύει και σήμερα. Το να θέλεις να συγκυβερνάς με τον Μητσοτάκη, σε οδηγεί σε λάθος δρόμο.

Σήμερα είναι φανερό πως ο αρχηγός της παράταξης έχει δώσει το δικό του χρώμα σε αυτήν και δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Φαίνεται δε, αν κρίνω από τις συνεχόμενες εκλογικές του νίκες και την επικείμενη νέα νίκη, πως η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει δημιουργήσει ένα μπλοκ εξουσίας το οποίο αντέχει, διότι είναι καρπός των εξελίξεων. Τα μεγάλα κόμματα είτε ανανεώνονται συνεχώς είτε γηράσκουν και πεθαίνουν, όπως το ιστορικό Λαϊκό Κόμμα.

Κάποιοι κομματικοί κλειδοκράτορες πιστεύουν πως αυτοί εκπροσωπούν την «ψυχή της παράταξης». Πάντα να είμαστε κουμπωμένοι απέναντι σε όσους διατείνονται ότι είναι οι αυθεντικοί εκφραστές μιας ιδεολογίας και οι μοναδικοί φορείς του πατριωτισμού. Αυτές είναι νοοτροπίες που δε συνάδουν με μεγάλα, μαζικά κόμματα. Είναι αντιλήψεις διαφόρων σεχτών είτε της Δεξιάς είτε της Αριστεράς. Απεναντίας η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ευρύχωρο κόμμα, στο οποίο χωράνε όλοι, ακόμα και αυτοί που την εγκατέλειψαν. Αρκεί να αποδεχθούν τον νέο ρόλο τους. Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν.

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα μιλά μέσα από τα πεπραγμένα της και από την προσωπικότητα του ηγέτη της. Επάνω σε αυτούς τους δύο άξονες θα κριθεί σε ένα χρόνο.