Q&A- ALPHA ASSET MANAGEMENT

Η απόφαση να ξεκινήσει κάποιος να επενδύει είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τη σωστή διαχείριση των προσωπικών του οικονομικών.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός επηρεάζει την αξία των χρημάτων και οι ανάγκες του μέλλοντος αυξάνονται, η επένδυση μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο ώστε οι αποταμιεύσεις να δουλεύουν υπέρ μας.

Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήμα, κυρίως επειδή θεωρούν ότι χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις ή μεγάλο αρχικό κεφάλαιο.

Στην πράξη όμως, σήμερα υπάρχουν λύσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να ξεκινήσει να επενδύει με οργανωμένο τρόπο, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

Η απευθείας επένδυση σε μεμονωμένες μετοχές μπορεί να φαίνεται ελκυστική, όμως απαιτεί χρόνο, γνώση των αγορών και συνεχή παρακολούθηση. Για αυτόν τον λόγο, πολλοί επενδυτές επιλέγουν ως πρώτο βήμα τα αμοιβαία κεφάλαια.

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο λειτουργεί ως ένα συλλογικό επενδυτικό όχημα: συγκεντρώνει χρήματα από πολλούς επενδυτές και τα επενδύει σε ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Με αυτόν τον τρόπο, ο επενδυτής αποκτά πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές επενδύσεις ταυτόχρονα, χωρίς να χρειάζεται να επιλέγει ο ίδιος κάθε μετοχή, ομόλογο ή οποιοδήποτε χρεόγραφο.

Στην ουσία, η διαχείριση των επενδύσεων αναλαμβάνεται από επαγγελματίες διαχειριστές με εμπειρία και εξειδίκευση στις αγορές. Οι ομάδες αυτές παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις, αξιολογούν δεδομένα και λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, επιτρέποντας στον επενδυτή να συμμετέχει στις αγορές χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος να αφιερώνει χρόνο ή να διαθέτει τεχνικές γνώσεις. Απευθυνθήκαμε στην Alpha Asset Management προκειμένου να απαντήσει σε τρία ερωτήματα:

Γιατί να προτιμήσετε αμοιβαία κεφάλαια

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επαγγελματική διαχείριση. Οι επενδύσεις παρακολουθούνται από εξειδικευμένους διαχειριστές που αξιολογούν συνεχώς τις αγορές και προσαρμόζουν τη στρατηγική όταν χρειάζεται.

Εξίσου σημαντική είναι η διασπορά. Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε πολλούς διαφορετικούς τίτλους, εταιρείες, κλάδους ή ακόμη και χώρες. Έτσι μειώνεται η εξάρτηση από μία μόνο επένδυση και επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση κινδύνου.

Παράλληλα, τα αμοιβαία κεφάλαια προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στις αγορές, ακόμη και με σχετικά μικρό αρχικό κεφάλαιο, ενώ παρέχουν και ρευστότητα, καθώς ο επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει μέρος ή το σύνολο της επένδυσής του και να δει τα χρήματα άμεσα στον λογαριασμό του.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει μία μόνο μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών στόχων και επιπέδων κινδύνου.

Για παράδειγμα, τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε μετοχές εταιρειών και στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κεφαλαίου. Τα ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν κυρίως σε ομόλογα και συχνά απευθύνονται σε επενδυτές που αναζητούν πιο σταθερή πορεία και εισόδημα. Υπάρχουν επίσης τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία συνδυάζουν διαφορετικές κατηγορίες επενδύσεων, επιδιώκοντας μια ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και σταθερότητας.

Παράλληλα, οι επενδύσεις μπορούν να κατευθύνονται είτε στην ελληνική αγορά είτε σε διεθνείς αγορές, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό οι επιλογές αυτές να γίνονται με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον επενδυτή να προσδιορίσει το επενδυτικό του προφίλ, τον χρονικό ορίζοντα και τους στόχους του.

Τι κεφάλαιο χρειάζεται;

Ένα ακόμη σημείο που συχνά παρεξηγείται είναι το ποσό που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει. Η επένδυση δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλο κεφάλαιο. Αντίθετα, η σταδιακή επένδυση μικρότερων ποσών αποτελεί μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως διεθνώς.

Σε αυτή τη λογική βασίζονται και προγράμματα όπως το Alpha Δημιουργώ, μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια ακόμη και από 50 ευρώ τον μήνα, μέσω αυτόματων καταβολών και χωρίς προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται ένα κατάστημα, συζητά με έναν επενδυτικό σύμβουλο ώστε να προσδιοριστεί το επενδυτικό του προφίλ και επιλέγει τα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν στους στόχους του. Στη συνέχεια ορίζεται ένα σταθερό ποσό, το οποίο επενδύεται αυτόματα κάθε μήνα στα επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια.

Με αυτόν τον τρόπο η επένδυση γίνεται μια οργανωμένη διαδικασία που δεν απαιτεί συνεχή παρακολούθηση από τον ίδιο τον επενδυτή.

Οι τακτικές καταβολές αποτελούν μάλιστα μια ιδιαίτερα αποτελεσματική επενδυτική πρακτική. Επενδύοντας ένα σταθερό ποσό σε τακτική βάση, ο επενδυτής αποφεύγει την πίεση του «σωστού timing» της αγοράς και χτίζει σταδιακά τη θέση του μέσα στον χρόνο, δημιουργώντας μια επενδυτική πειθαρχία.

Τί άλλες επιλογές υπάρχουν;

Η Alpha Bank προσφέρει μία νέα υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω προκαθορισμένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων, τα οποία αποτελούνται από έως 6 αμοιβαία κεφάλαια ή και SICAV, τα SMART Investment Portfolios, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής €5,000. Τα χαρτοφυλάκια είναι διαθέσιμα σε τέσσερα διαφορετικά προφίλ κινδύνου, από συντηρητικό έως επιθετικό. Απευθύνονται σε πελάτες χωρίς ιδιαίτερη επενδυτική εμπειρία, οι οποίοι αναζητούν ένα σημείο εκκίνησης στο χώρο των επενδύσεων και επιθυμούν να δοκιμάσουν την υπηρεσία διακριτικής διαχείρισης με μικρό αρχικό ποσό. Τα χαρτοφυλάκια διαχειρίζονται επαγγελματίες διαχειριστές, οι οποίοι προβαίνουν σε αναδιάρθρωση όποτε κριθεί απαραίτητο, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Φυσικά, κάθε επένδυση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον χρονικό ορίζοντα, την ανοχή στον κίνδυνο και τους προσωπικούς οικονομικούς στόχους, καθώς οι αγορές παρουσιάζουν διακυμάνσεις και οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

Σε κάθε περίπτωση, για πολλούς επενδυτές τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν έναν απλό, οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο για να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον κόσμο των επενδύσεων.