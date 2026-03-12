Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Για 13η μέρα συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα της Πέμπτης Ιράν και Χεσμπολάχ ισχυρίζονται ότι έπληξαν 50 στόχους στο Ισραήλ, ενώ οι IDF κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις τους στη Βηρυττό, με σφοδρούς βομβαρδισμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη». Συνεχής ενημέρωση.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Το Ιράν έχει εντείνει τα αντίποινά του κατά των ενεργειακών προμηθειών, με επιθέσεις εναντίον δύο ξένων πετρελαιοφόρων σε ιρακινά ύδατα. Παράλληλα, βίντεο που γεωεντοπίστηκε από το CNN φέρεται να δείχνει ιρανικό drone να πλήττει δεξαμενή καυσίμων σε λιμάνι του Ομάν. Ένα πλοίο επλήγη επίσης ανοικτά λιμανιού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού η Τεχεράνη απείλησε να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου πλήττοντας εμπορικά πλοία. Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν τους αμάχους να αποφεύγουν οποιαδήποτε λιμάνια κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ .

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και ξεπέρασαν μέσα στη νύχτα τα 100 δολάρια. Η άνοδος σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να διαθέσει στην παγκόσμια αγορά ποσότητα-ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε ομόφωνα υπέρ απόφασης που απαιτεί τον τερματισμό των «εξωφρενικών επιθέσεων» του Ιράν κατά των γειτονικών κρατών του Κόλπου.

ψήφισε ομόφωνα υπέρ απόφασης που απαιτεί τον τερματισμό των «εξωφρενικών επιθέσεων» του Ιράν κατά των γειτονικών κρατών του Κόλπου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση εάν οι ενεργειακές εταιρείες επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και να προστατεύσει τους καταναλωτές από νέες αυξήσεις.

Το Ισραήλ και το Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά σε όλη τη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να πλήττει την Τεχεράνη και τρομοκράτες της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Και άλλα κράτη του Κόλπου έχουν αναφέρει επιθέσεις, μεταξύ αυτών και περιστατικό με drone στο Ντουμπάι.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

06:24 Ξεπέρασε τα $100 το πετρέλαιο μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ιράκ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 9%, στα 100,23 δολάρια ανά βαρέλι στις 06:23 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 8,26%, στα 94,46 δολάρια ανά βαρέλι.

05:48 Το Ιράν λέει πως έπληξε με drone κτίριο στο Ντουμπάι

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον ακινήτου στο Ντουμπάι όπου φιλοξενούνται αμερικανοί στρατιωτικοί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι που αποτελούσε κρησφύγετο για αμερικανούς στρατιώτες που επιτέθηκαν στο Ιράν», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, αναρτώντας βίντεο 9 δευτερολέπτων στο οποίο διακρίνονται φλόγες να βγαίνουν από παράθυρο ψηλού ορόφου κτιρίου, που δεν κατονομάζεται. Οι Αρχές του εμιράτου ανέφεραν ότι η πυρκαγιά «σβήστηκε τελείως» και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αφού drone έπεσε σε πολυκατοικία κοντά σε συνοικία στο Dubai Creek Harbor.

תיעודים מדובאי: כטב"ם איראני פגע בדירה במגדל באזור קריק הארבור, הושגה שליטה על השרפה שפרצה שם; בסעודיה דווח על יירוט כטב"ם איראני שכוון לשכונה הדיפלומטית בריאד הבירה@kaisos1987 pic.twitter.com/w8UGEXSYku — כאן חדשות (@kann_news) March 12, 2026

05:30 Πλοίο επλήγη από ιρανικό βλήμα ανοικτά των ΗΑΕ

Άλλο ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από βλήμα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Maritime Trade Operations Centre). Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 35 ναυτικά μίλια βόρεια του Τζέμπελ Άλι, ενός μεγάλου εμπορικού λιμανιού. UKMTO WARNING 022-26



Click here to view the full Warning⤵️ https://t.co/ckodDQ1ABQ#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/9msiZhnJra — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 12, 2026 Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά επί του πλοίου, ωστόσο αναφέρεται ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Οι αρχές διερευνούν το συμβάν, ενώ στα πλοία συνιστάται να κινούνται με αυξημένη προσοχή.

01:59 La Repubblica: Πύραυλος έπληξε ιταλική στρατιωτική βάση στο ιρακινό Κουρδιστάν

Η διαδικτυακή πύλη της εφημερίδας La Repubblica αναφέρει ότι πύραυλος έπληξε απόψε την ιταλική στρατιωτική βάση του Ερμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν. Όπως δήλωσε ο γραμματέας των Ιταλών οικολόγων, 'Αντζελο Μπονέλι, ο υπουργός άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο, τον πληροφόρησε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, και πως όλοι οι στρατιώτες που βρίσκονται στην η βάση, είναι καλά.

01:35 Επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο: Πήραν φωτιά μέσα στα ιρακινά χωρικά ύδατα

Δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό καύσιμο δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο μέσα στην τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και στα δύο πλοία.

Σύμφωνα με αξιωματούχο ιρακινού λιμανιού, οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής απομακρύνει 25 μέλη πληρώματος.

01:20 Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποιεί ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν εναντίον της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την ισραηλινή επικράτεια και ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτισή τους, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν πως άκουσαν εκρήξεις από την Ιερουσαλήμ.

«Πριν από λίγο» οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», ανέφεραν μέσω Telegram, καλώντας τους κατοίκους περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο να πάνε στα καταφύγια και προσθέτοντας ότι «επιχειρούν συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».

01:16 Το Ιράν λέει ότι έπληξε από κοινού με τη Χεζμπολάχ το Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν σήμερα οι Φρουροί της Επανάστασης, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

«Η από κοινού και ολοκληρωμένη επιχείρηση του σώματος των Φρουρών και της λιβανικής αντίστασης» συμπεριέλαβε «συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον «50 και πλέον στόχων» στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

01:00 Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέα επίθεση στο Ισραήλ

Οι τρομοκράτες του Λιβάνου λένε ότι επιτέθηκαν στην πόλη Στούλα στο βόρειο Ισραήλ.

Ανέφεραν ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ειδικά σε εκείνες στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Νωρίτερα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα σφοδρό κύμα επιθέσεων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

00:30 Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον ανατολικό και στον νότιο Λίβανο

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους χθες Τετάρτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στο τέλος άλλης μιας μέρας σφυροκοπήματος του ισραηλινού στρατού, που λέει ότι βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ (ανατολικά).

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κοινότητα Μπουρτζ ας Σεμάλι, κοντά στην Τύρο, ενώ 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στη νότια συνοικία της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολά, κατά την ίδια πηγή.

00:17 Η αεράμυνα των ΗΑΕ αναχαίτισε νέο κύμα ιρανικών πυραύλων και drones

Τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ αντιμετώπισαν με επιτυχία ένα νέο κύμα ιρανικών βλημάτων, αναχαιτίζοντας 6 βαλλιστικούς πυραύλους, 7 πυραύλους κρουζ και 39 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν στις 11 Μαρτίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

00:04 Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους

Η κυβέρνηση του Κουβέιτ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι αεροπορικές δυνάμεις της αναχαίτισαν αρκετούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόσθεσε ότι τα βλήματα κατευθύνθηκαν προς το νότιο τμήμα της χώρας και ότι η αναχαίτισή τους δεν προκάλεσε καμία ζημιά.