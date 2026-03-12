Ξεπέρασε τα $100 το πετρέλαιο μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ιράκ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές της Πέμπτης, επιστρέφοντας πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ενδείξεις διαταραχών στην ενεργειακή αγορά λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 9%, στα 100,23 δολάρια ανά βαρέλι στις 06:23 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 8,26%, στα 94,46 δολάρια ανά βαρέλι.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα δέχθηκαν επίθεση στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου, κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Οπτικό υλικό από το περιστατικό, που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, έδειχνε τα δεξαμενόπλοια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ιρακινά δίκτυα απέδωσαν το πλήγμα στο Ιράν.

Παράλληλα, το Bloomberg μετέδωσε ότι το Ομάν απομάκρυνε όλα τα πλοία από έναν κρίσιμο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στη Μίνα αλ Φαχάλ, ως προληπτικό μέτρο, μετά το κύμα επιθέσεων κατά πλοίων στην περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια των Στενών του Ορμούζ, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται την Πέμπτη στη δέκατη τρίτη συνεχόμενη ημέρα του.

Οι επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα και το κλείσιμο λιμανιών ενίσχυσαν τις ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό λόγω του πολέμου, ιδίως μετά την προειδοποίηση της Τεχεράνης ότι κανένα φορτίο αργού δεν θα περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, έναν κομβικό θαλάσσιο διάδρομο.

Η χώρα φέρεται να είχε ήδη εμποδίσει τη διέλευση από το συγκεκριμένο πέρασμα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, από το οποίο διακινείται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ωστόσο, η άνοδος του πετρελαίου παρέμεινε χαμηλότερα από τα υψηλά της εβδομάδας, καθώς αρκετές χώρες παρενέβησαν για να αντισταθμίσουν πιθανούς κραδασμούς στην προσφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ετοιμάζεται να διαθέσει αυτή την εβδομάδα ποσότητα-ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά του αποθέματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι η χώρα θα αποδεσμεύσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου, ώστε να περιορίσει το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έδειχνε σημάδια αποκλιμάκωσης, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων αυτή την εβδομάδα ότι ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτιναχθεί έως και σχεδόν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι.