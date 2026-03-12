Ο Ανάλγητος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακούει τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Αυτό ήταν γνωστό πριν του εκτεθούν τα «σενάρια». Οπότε και δεν είναι είδηση. Είδηση θα είναι αν δει κάτι που δεν έβλεπε χτες. Ακόμη κι έτσι, από τον Οκτώβριο και μετά. Πατάει γκάζι το Λιμάνι Ελευσίνας προκειμένου να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο στο λιμάνι του Πειραιά. Ένα σχέδιο που προωθεί σθεναρά ο Λευκός Οίκος και η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Πληροφορίες αναφέρουν πως το επόμενο διάστημα πρόκειται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε μία ακόμα στρατηγική συμφωνία. O όμιλος Aktor βάζει την τεχνογνωσία που διαθέτει σε μεγάλα projects έχοντας ήδη χαρτοφυλάκιο με 16 έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ και εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας λιμενικών εγκαταστάσεων. Η Onex αναλαμβάνει από τη μεριά της τη διαχείριση και λειτουργία των λιμενικών υποδομών και δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν πως το deal έκλεισε τυπικά στην Ουάσιγκτον στην πρόσφατη σύσκεψη για την ενέργεια. Yπενθυμίζεται πως στη σύσκεψη στην Ουάσιγκτον ο Αλέξανδρος Εξάρχου υπέγραψε μεγάλες συμφωνίες για το LNG, ενώ ο Πάνος Ξενοκώστας με τον κολοσσό της Hanwha Powe Systems. Εξετάζεται η συμμετοχή της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με τις πιθανότητες να γέρνουν προς την ενεργοποίησή της για τη χρηματοδότηση του project…

Μαθαίνω ότι ο Κώστας Καραμανλής επανεξετάζει τις επιλογές του για την παρουσία του στο συνέδριο της ΝΔ. Δεν θέλω να δω τον Αντώνη μόνο, να είναι δηλαδή ο μόνος «επαναστατημένος νέος». Μα τι λέω; Θα του έχει μείνει η εφημερίδα Δημοκρατία.

Πολύ σωστά είπε η Ντόρα Μπακογιάννη ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την επίθεσή του στον Μητσοτάκη και τα περί «γελωτοποιού» έχυσε την καρδάρα με το γάλα που τόσο καιρό μάζευε. Λέγεται και εκνευρισμός. Το σενάριο της επιστροφής πάει περίπατο. Η δήλωση ότι θα κατέβει όταν θα είναι έτοιμος να κερδίσει (και μόνο τότε συμπληρώνουμε εμείς) είναι εξ ορισμού ομολογία ήττας.

Το ξέρατε το σύμφωνο του Λειβαδαρίου για τη συμφωνία ΕΛΑΣ και Ναζί που έφερε στην επικαιρότητα η Φωτεινή Τομαή; Τα έγγραφα λέει υπάρχουν στο υπουργείο Εξωτερικών. Να πάρουν τα παιδιά από το δωμάτιο, ακολουθούν σκληρές σκηνές.

Πληροφορίες που έφτασαν στη στήλη αναφέρουν πως ο κ. Βελόπουλος δεν απολαμβάνει της ίδιας στήριξης από τη Μόσχα. Ίσως έτσι να εξηγείται και η χυδαία επίθεση που έκανε στην Γκίλφοϊλ. Μιας και η Ελληνική Λύση δεν συνεπαίρνει το δεξιό ακροατήριο όπως δείχνουν πρόσφατες δημοσκοπήσεις, έπρεπε κάπως να δηλώσει «παρών»…

«Τι θα κάνετε με τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια;» - «Κουκιά σπέρνουμε». Κάπως έτσι αποτιμάται η στάση της αντιπολίτευσης, στην απόφαση για επιβολή αυστηρού πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και καύσιμα που έλαβε η κυβέρνηση και υλοποιεί σε χρόνο μηδέν με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Και ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Ο Κ. Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ ακούγοντας τα νέα - ευρισκόμενος σε ραδιοφωνική συνέντευξη - ανέλυσε πως σε περιόδους κρίσης οι αγορές κερδοσκοπούν και χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους. Για τη συγκεκριμένη «παρέμβαση του κράτους», δεν είχε κάτι να πει αλλά σχολίασε ότι ήταν αποτυχημένη η προηγούμενη παρέμβαση κατά την κρίση στην Ουκρανία. « Πού καταλήγουμε; Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης πώς τα βλέπετε; Τι θα πείτε; Ναι, όχι παρών; » τον ξαναρώτησαν. Για να μην αγωνιάτε στο τέλος είπε ότι θα τα επεξεργαστεί το οικονομικό επιτελείο της Κουμουνδούρου και θα φέρει τις δικές της προτάσεις.

Από 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για την Global Media Center, η οποία θα συγκεντρώνει ειδήσεις από διεθνή μέσα και φορείς που αφορούν την Ελλάδα προκειμένου να παρακολουθείται στενά η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και να εντοπίζεται πιθανή παραπληροφόρηση. Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Ανάλγητος