Μεταγραφές από το κάτω ράφι

Ένα κόμμα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 15 μονάδες κάτω από το πρώτο, είναι λογικό να έχει περιορισμένο το πεδίο των μεταγραφών του. «Ψωνίζει» από τα στοκ. Στο ποδόσφαιρο, καμιά ελληνική ομάδα δεν μπορεί να έχει το ίδιο μεταγραφικό μπάτζετ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Παρί. Όπου στην πολιτική το μπάτζετ μεταφράζεται στην ακτινοβολία ενός κόμματος και κυρίως στην προοπτική του να κυβερνήσει. Και είναι αλήθεια πως το ΠΑΣΟΚ υστερεί και σε ακτινοβολία και δεν είναι ορατό το ενδεχόμενο να κυβερνήσει.

Όταν το Κίνημα ήταν στις δόξες του επί Ανδρέα, μπορούσε να διευρυνθεί και με τον Μπούτο και με τον Βαφειάδη, βαριά ονόματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κουβαλούσαν Ιστορία και μνήμες. Αλλά τότε η ομάδα έκανε πρωταθλητισμό και γέμιζε τις πλατείες με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Σήμερα, όταν το ακροατήριο περιορίζεται σε κλειστούς χώρους, ανάλογες θα είναι και οι μεταγραφές του. Αυτά πάνε μαζί.

Συνεπώς δεν καταλαβαίνω την γκρίνια που έχει ξεσπάσει εντός του Κινήματος ούτε τα ειρωνικά σχόλια των απέναντι. Η επίμαχη μεταγραφή του πρώην πρυτάνεως έχει και συμβολική, αλλά και πολιτική σημασία και αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα κατάσταση.

Είναι σαφές νομίζω πως η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ συνειδητά έχει αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να ηγεμονεύει στον χώρο του μεταρρυθμιστικού Κέντρου, παρά τα θεσμικά ατοπήματά της. Αυτός ο χώρος δεν ενδιαφέρει ούτε τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε τον Χάρη Δούκα. Εκτιμούν, και σωστά, πως η επιβίωση του ΠΑΣΟΚ περνά μέσα από την επιστροφή των παλιών ψηφοφόρων του οι οποίοι στην πρώτη δυσκολία το εγκατέλειψαν μετακομίζοντας στον ΣΥΡΙΖΑ και όλοι τους διακατέχονται από τα αντιδεξιά σύνδρομα.

Τώρα που η ριζοσπαστική Αριστερά πάει για φαλιμέντο είναι λογικό αυτή η προσδοκία της επιστροφής να έχει ρεαλιστική βάση. Και η μεταγραφή του πρώην πρυτάνεως συμβολίζει αυτή την πολιτική η οποία, επιπροσθέτως, επιδιώκει να περιορίσει τον χώρο στον οποίον θα δραστηριοποιηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, αν τελικά το αποφασίσει. Διότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να διαλαλεί πως ο αντίπαλός του είναι η Δεξιά, όμως η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απειλείται από τα αριστερά του. Για αυτόν τον λόγο και αυτά τα στοχευμένα ανοίγματα.

Έτσι, εξετάζοντας με μια δεύτερη ματιά τη συγκεκριμένη μεταγραφή και λαμβάνοντας πάντα υπ΄όψη το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, είναι ακατανόητος όλος αυτός ο εσωκομματικός θόρυβος που σηκώθηκε. Κατηγορούν τον Ανδρουλάκη διότι δεν κουνιέται η δημοσκοπική βελόνα, αλλά με την γκρίνια τους δεν είναι και αυτοί άμοιροι ευθυνών για αυτό το γεγονός. Και ο ίδιος ας χαμηλώσει τον πήχη που έβαλε, διότι αν δεν έρθει το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, έστω με μια ψήφο, αυτός θα λογοδοτήσει για την αποτυχία.

Επειδή η μεταγραφική περίοδος μόλις άνοιξε, καλόν είναι να αντιληφθούν οι φίλοι του Κινήματος τα όρια των δυνατοτήτων τους.