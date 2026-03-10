Κυρίαρχος ο Κυριάκος

Η χτεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll είναι σίγουρα σοκαριστική για όσους έχουν επενδύσει στην πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο κυρίαρχος του παιγνιδιού, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μια τρίτη τετραετία. Οι ψηφοφόροι θέλουν ασφάλεια, σταθερότητα. Δεν θέλουν τυχοδιωκτισμούς τύπου 2015. Η φωτογραφία της στιγμής δείχνει Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πρόβλημα μεταφέρετε πλέον στους «άλλους». Τόσο εντός των τειχών της ΝΔ όσο και εκτός. Σε όσους δηλαδή πίστεψαν ότι ο Κυριάκος θα έπεφτε ως ώριμο φρούτο.

Η εγχώρια ολιγαρχία επένδυσε πολλές ελπίδες στον Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα στην εν κινήσει αλλαγή ηγεσίας στη ΝΔ. Το τελευταίο, η εν κινήσει αλλαγή, μοιάζει πλέον με ανέκδοτο. Ποιος θα κατεβάσει από το τραίνο έναν πετυχημένο εργοδηγό και θα βάλει έτσι σε περιπέτεια το δικό του ασφαλές ταξίδι; Ο Αλέξης Τσίπρας, από την άλλη, δεν «τραβάει». Δεν είναι εκείνο το πρόσωπο που θα μπορέσει να συσπειρώσει την αντιπολίτευση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμη δεν έχει ανακοινώσει το κόμμα του και οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε πτώση. Ακόμη δεν έχει μπει στην αρένα και χάνει. Γι αυτό ίσως και ο ίδιος πήρε αποστάσεις τις τελευταίες μέρες από το ίδιο το εγχείρημά του. Έχει την ίδια εικόνα με όλους εμάς τους υπόλοιπους και με αφορμή τις έρευνες.

Η Μαρία Καρυστιανού είναι ένας μεγάλος άγνωστος Χ, αλλά και αυτή δεν «σαρώνει», όπως πίστευαν οι υποστηρικτές της. Η αντισυστημική ψήφος είναι εδώ και πολλά χρόνια μια πραγματικότητα στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να εξαφανιστεί εύκολα. Απλά, μετακινείται. Ήταν στη Χρυσή Αυγή, πήγε στη συνέχεια στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τώρα στη Μαρία Καρυστιανού.

Το μεγάλο ερωτηματικό είναι το ΠΑΣΟΚ. Κακά τα ψέματα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να τείνει να εξαφανιστεί από τον πολιτικό χάρτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στον 7ο χρόνο παραμονής του στην εξουσία, θα περίμενε κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν το «αντίπαλο δέος». Αλλά δεν είναι. Και πολύ χειρότερο είναι το γεγονός ότι δεν φαίνεται ικανό να αναλάβει τον… ιστορικό του ρόλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει την βελόνα κολλημένη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το κυάλι και την ίδια ώρα υποστηρίζει στα σοβαρά ότι θέλει να είναι πρώτος με μια ψήφο διαφορά από τη ΝΔ! Οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν τον εμπιστεύονται για πρωθυπουργό! Πώς θα κερδίσει; Θα μπορούσε κάποιος άλλος να έχει καλύτερη λύση; Αυτή είναι μια απάντηση που θα δοθεί μετά από τις εκλογές.

Είπαμε. Πρόκειται για φωτογραφία της στιγμής. Αν γίνονταν σήμερα εκλογές. Κι αυτή είναι η πρόκληση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα εκμεταλλευτεί την συγκυρία που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή γι αυτόν ή θα επιλέξει να πάει μέχρι το τέλος;

Θανάσης Μαυρίδης

