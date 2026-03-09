Θέλουμε φθηνό ρεύμα, αλλά κάνουμε μπλόκο στις μπαταρίες

Επειδή κάποιος λίαν αξιόπιστος μου είπε ότι στο Μαξίμου διαβάζουν τα κείμενα μου, ας ρίξουν μια ματιά στο σημερινό και ας πράξουν δεόντως. Την περασμένη βδομάδα, στην Δόριζα Αρκαδίας (με 86 κατοίκους όλους κι όλους) μαζεύτηκαν καμιά δεκαριά νοματαίοι, μέλη «συλλογικοτήτων», μεταφερόμενοι «οικολόγοι» και κανένας-δυο δημοτικοί σύμβουλοι προσκείμενοι στο ΚΚΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ, μπλοκάροντας με τα αμάξια τους την έναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση μιας συστοιχίας μπαταριών για αποθήκευση ενέργειας. Το σύνθημα τους ήταν, «όχι υπερτοξικές μπαταρίες λιθίου δίπλα στα σπίτια μας».

Βεβαίως, για να γίνει η «ενημέρωση» του κόσμου και η «κινητοποίηση» του, χρησιμοποιούν τα κινητά τους. Που κι αυτά δουλεύουν με μπαταρίες λιθίου, αλλά φαίνεται πως μόνο όταν το λίθιο εγκατασταθεί στις απολιγνιτοποιημένες περιοχές (Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα) γίνεται υπερτοξικό, ενώ όταν οι «αγωνιστές» το χουν στο αυτί τους ή στο μαξιλάρι τους όσο κοιμούνται, χάνει αυτομάτως την υπερτοξικότητα του. Μυστήριο υλικό αυτό το λίθιο κι ακόμα πιο μυστήριες οι μπαταρίες του.

Αυτοί οι υπερευαίσθητοι «οικολόγοι» υπερασπίζονται με πάθος το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της Αρκαδίας «ενάντια σε ΑΠΕ, σε μπαταρίες και σε data centers», αλλά ήταν μια χαρά όταν δίπλα στα σπίτια τους δούλευαν οι τεράστιες λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης, που παρήγαγαν 5 - 6 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Δεν ήταν θέμα για κινητοποίηση το γεγονός ότι το λιγνιτικό κέντρο της Μεγαλόπολης παρήγαγε κάθε χρόνο μόλυνση όσο 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Δίχως να συνυπολογίσουμε τα μικροσωματίδια, την τέφρα, το διοξείδιο του θείου και το οξείδιο του αζώτου που έπεφταν στις αυλές των σπιτιών τους. Μόνο η καθαρή ενέργεια μολύνει.

Όταν η αντιπολίτευση κάνει επερωτήσεις στην Βουλή για την τιμή του ρεύματος που τσουρουφλίζει τα νοικοκυριά, κατακεραυνώνει την κυβέρνηση που δεν έχει φροντίσει να δημιουργήσει υποδομές αποθήκευσης ενέργειας. Οι οποίες ρίχνουν το κόστος του ρεύματος, αποθηκεύουν την υπερβάλουσα ενέργεια που παράγεται απ’ τον ήλιο αλλά δεν καταναλώνεται αμέσως και βοηθούν αποφασιστικά στην ευστάθεια του συστήματος για να αποφεύγονται τα black out. Αλλά όταν επιτέλους βγουν οι άδειες για να ξεκινήσει κάποιο τέτοιο έργο, οι αντιπολιτευόμενοι φοράνε το καπελάκι του οικολόγου και βάζουν τους ανθρώπους τους σε περιφέρειες, δήμους αλλά και μέσα στον κρατικό μηχανισμό να το μπλοκάρουν.

Τι κι αν λένε τα πολυτεχνεία, τι κι αν εγκρίνουν τα κοινοτικά όργανα, τι κι αν γνωμοδοτούν οι επιτροπές περιβάλλοντος των υπουργείων, τι κι αν υπάρχουν εκατομμύρια τέτοιες μπαταρίες σ’ όλο τον κόσμο σε πλήρη λειτουργία, οι δικοί μας πάντα βρίσκουν έναν - δυο «επιστήμονες» τύπου Λακαφώση, οι οποίοι φέρνουν την μαύρη καταστροφή. «Φτιάχνουν σχέδια εκκένωσης στα πάρκα μπαταριών» φωνάζουν, λες και στα πρωτόκολλα των λιγνιτοεργοστασίων, των διυλιστηρίων ή ακόμα και των ξενοδοχείων δεν προβλέπονται τέτοια σχέδια σε περίπτωση ατυχήματος. «Τοξικά υγρά θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα» κραυγάζουν, αλλά ούτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στρώνουν τους δρόμους μας με δηλητηριώδη ζουμιά, ούτε τα κινητά τηλέφωνα βρωμίζουν τα κομοδίνα μας, αν έχετε παρατηρήσει. Επειδή δουλεύουν με πανομοιότυπες μπαταρίες το επισημαίνω...

Φταίει όμως πρωτίστως το κράτος. Η κυβέρνηση… Αύριο η συνέχεια…