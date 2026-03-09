Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με αμείωτη ένταση εξελίσσεται για δέκατη μέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να απαντά με νέους βομβαρδισμούς σε Βηρυτό και Τεχεράνη. Εκρήξεις σε Μπαχρέιν, καθώς το διυλιστήριο της Bapco στο Μπαχρέιν επλήγη από ιρανικό πύραυλο, Κατάρ και Κουβέιτ, ενώ το πετρέλαιο βρίσκεται πλέον μια «ανάσα» από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την προμήθειά του από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Τη δέκατη ημέρα της ένοπλης σύρραξης το Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, ενώ έστειλε τα ξημερώματα καταδρομείς με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο και βομβάρδισε τη νότια Βηρυτό, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο 56χρονος ιερωμένος Μοτζταμπά Χαμενεΐ που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη την Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο φόντο.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Οι τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι , καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πυροδοτεί έντονους φόβους για τον εφοδιασμό.

Οι τιμές του πετρελαίου πλησιάζουν τα 120 δολάρια το βαρέλι , καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πυροδοτεί έντονους φόβους για τον εφοδιασμό.

Τα κράτη του Κόλπου ανέφεραν νέες αεροπορικές επιθέσεις, με δεκάδες τραυματίες στο Μπαχρέιν. Απώλειες ΗΠΑ: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός έβδομου Αμερικανού στρατιωτικού στη Σαουδική Αραβία.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση ανατολή

08:47 Nikkei: Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τα εθνικά αποθέματα πετρελαίου

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τα εθνική αποθέματα πετρελαίου της, εν μέσω της ραγδαία ανόδου που σημειώνουν οι τιμές του «μαύρου χρυσού» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

08:30 Μπαχρέιν: Σε καθεστώς «ανωτέρας βίας» η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία λόγω των ιρανικών πληγμάτων

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν κήρυξε «ανωτέρα βία» για τις αποστολές της μετά από μια ιρανική επίθεση που πυρπόλησε το διυλιστήριό της.

08:30 Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θέτει προκλήσεις στις κεντρικές τράπεζες για τα επιτόκια

Στις σημαντικές προκλήσεις που εγείρει για τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναφέρεται τη Δευτέρα το Reuters.



08:00 IDF: Πλήξαμε κέντρα διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης και της Μπασίτζ στην Ισφαχάν

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν, στοχεύοντας τις δυνάμεις ασφαλείας εκεί.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η Πολεμική Αεροπορία, υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έπληξε κέντρα διοίκησης της παραστρατιωτικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν και της εθελοντικής δύναμης Μπασίτζ εκεί.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει επίσης ότι έπληξε μια εγκατάσταση παραγωγής πυραυλοκινητήρων και σημεία εκτόξευσης πυραύλων.

צה״ל תקף אתרי שיגור של טילים בליסטיים ומפקדות של כוחות ביטחון הפנים והבסיג׳ באיראן



צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן השלים גל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים באיראן.



במסגרת התקיפות,… pic.twitter.com/jAoSXCg2dz — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026

Το Ιράν δεν αναγνωρίζει άμεσα τις επιθέσεις και δεν έχει παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τις απώλειες υλικού του από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

07:52 Μπαχρέιν: Ιρανικό πλήγμα στο διυλιστήριο της Bapco (vid)

Πυκνός καπνός φέρεται να βγαίνει από την κατεύθυνση του διυλιστηρίου πετρελαίου Bapco στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με βίντεο που έχει ανέβει στην πλατφόρμα Χ.

The BAPCO refinery, the largest oil refinery in Bahrain, was hit by Iranian strikes earlier this morning. pic.twitter.com/8UbejjmynR — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

07:42 FT: Στο τραπέζι από την G7 μια κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν τη Δευτέρα μια κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από αποθέματα έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τρεις χώρες της G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει την υποστήριξή τους στην ιδέα, πρόσθεσε η FT.

07:35 Η πρώτη πυραυλική επίθεση υπό την ηγεσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τρεις σειρές συναγερμών αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Ισραήλ μεταξύ 00:00 και 00:30 περίπου και ύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, αυτοί οι πύραυλοι «αποτελούν απάντηση στον τρίτο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Η άτρακτος ενός από τους πυραύλους έφερε την επιγραφή «υπό τις εντολές σας, Σεγέντ Μοτζτάμπα», αναφερόμενη στον νέο ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ.

📸 EN IMAGES | 🇮🇱



Trois salves d’alertes ont retenti en Israël entre 00h00 et 00h30 environ.



Selon l’IRIB, ces missiles « répondent au troisième guide de la République islamique ».



Le fuselage de l’un d’entre eux portait l’inscription « sous ton commandement Seyyed Mojtaba »,… pic.twitter.com/H0Ht8StBNI — Clair. (@Clair_officiel) March 9, 2026

07:24: Τραμπ: Η λήξη του πολέμου θα αποφασιστεί από κοινού με τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στους Times of Israel ότι η απόφαση για το πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι «αμοιβαία» και θα την λάβει από κοινού με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

07:09 Σ. Αραβία: Το Ιράν θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, αν συνεχίσε να επιτίθεται σε αραβικά κράτη

Η Σαουδική Αραβία οξύνει τις προειδοποιήσεις της προς το Ιράν, λέγοντας στην Τεχεράνη ότι θα είναι ο «μεγαλύτερος χαμένος» εάν συνεχίσει να επιτίθεται σε αραβικά κράτη.

06:35 Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο της BAPCO στο Μπαχρέιν έπειτα από πλήγμα ιρανικού drone

An Iranian attack drone hit the BAPCO refinery in Bahrain this morning, starting a large fire. pic.twitter.com/fUhWLP8tCC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 9, 2026

06:32 Σε πτώση χρυσός και ασήμι καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή πυροδοτεί άνοδο σε δολάριο και πετρέλαιο

Αναλυτικότερα, λίγο μετά τις 06:20 ώρα Ελλάδας, η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε κατά 1,52% στα 5.092 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού (futures) σημείωσαν πτώση 1,19% στα 5.097,06 δολάρια ανά ουγγιά.

05:58 Άλμα 30% στις τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άλμα έως και 30% στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από το 2022, καθώς ο κλιμακούμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν πυροδότησε έντονες ανησυχίες για διακοπές στον εφοδιασμό τους επόμενους μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent Μαΐου αυξήθηκαν πάνω από 25%, αγγίζοντας το ανώτατο επίπεδο των 117,16$ ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο έως και 30%, φτάνοντας σε ενδοημερήσιο υψηλό 118,82$ ανά βαρέλι.

05:57 Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή»

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/GhAKjc4uaw — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 9, 2026

Οι Aρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν λίγο πριν από τις 05:30 ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο.

Στη σχετική ανακοίνωση του εμιρατιανού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Απειλές από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι οι ήχοι που ακούγονται οφείλονται στα συστήματα αεράμυνας, τα οποία αναχαιτίζουν πυραύλους και drones».

05:55 Η Σαουδική Αραβία λέει πως καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν σε πετρελαιοπηγή

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

05:47 Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας.

05:32 Μπαχρέιν: 32 πολίτες, ανάμεσά τους παιδιά, τραυματίστηκαν στην επιδρομή drones του Ιράν

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες --ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση-- στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

«Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.

05:15 Ο Τραμπ δηλώνει πως η απόφαση να λάβει τέλος ο πόλεμος με το Ιράν θα ληφθεί «αμοιβαία» με τον Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι θα λάβει την απόφαση για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν «αμοιβαία» με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους Times of Israel τηλεφωνικά, ο Τραμπ τόνισε πως ο Νετανιάχου θα έχει λόγο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης.

«Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο... λιγάκι. Μιλάμε. Θα λάβω απόφαση τη σωστή στιγμή, αλλά όλα θα ληφθούν υπόψη», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

02:58 Το Ιράν εκτοξεύει ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη

Cluster munitions from an Iranian medium-range ballistic missile seen raining down earlier this evening over Tel Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/fyha0d7Pin — OSINTdefender (@sentdefender) March 9, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν την Κυριακή την πρώτη ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μετά την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη, του αγιατολά Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Οι ιρανικοί αμυντικοί πύραυλοι ανταποκρίνονται στον τρίτο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται πύραυλος πάνω στον οποίο αναγράφεται «υπό τις εντολές σου σάγεντ (σ.σ. ηγέτη) Μοτζταμπά», σιιτική θρησκευτική αναφορά.

02:30 Το Κουβέιτ ξανά στόχος επίθεσης με πυραύλους και drones

Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

02:24 Μάχες στον ανατολικό Λίβανο μετά την προσγείωση αερομεταφερόμενων καταδρομέων του Ισραήλ

Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Συρία, όπου κατέφθασαν αερομεταφερόμενοι καταδρομείς του Ισραήλ με ελικόπτερα, μεταδίδει το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με το ANI, οι συγκρούσεις εκτυλίσσονται κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολά δήλωσε νωρίτερα ότι μαχητές του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν, κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στην περιοχή όπου μαίνονται οι μάχες.

02:17 Η Χεζμπολάχ λέει στο AFP ότι κατέρριψε ελικόπτερο του Ισραήλ στον ανατολικό Λίβανο

Αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

02:08 Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ διέταξε την έξοδο μη απαραίτητων διπλωματών από τη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διέταξε τους μη απαραίτητους Αμερικανούς διπλωμάτες και τα μέλη των οικογενειών των κυβερνητικών υπαλλήλων των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους.

01: 51 Το Ισραήλ αναφέρει 13 νεκρούς και σχεδόν 2.000 τραυματίες σε ιρανικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 13 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί και 1.929 άλλοι τραυματίστηκαν σε ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την περασμένη εβδομάδα.

Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι 157 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ιρανικές επιθέσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Περίπου 112 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων εννέα σε σοβαρή κατάσταση.

01:44 Τραμπ για άνοδο πετρελαίου: Μικρό τίμημα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε την Κυριακή τις ανησυχίες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, την ώρα που η τιμή του ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι (περίπου 92 ευρώ) για πρώτη φορά από το 2022, με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τους φόβους για περιορισμούς στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της αύξησης της τιμής του πετρελαίου, συνδέοντάς την με τη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν και την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές πετρελαίου, που θα μειωθούν γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. ΜΟΝΟ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΘΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ!», έγραψε χαρακτηριστικά.

01:12 Το Μπαχρέιν αναφέρει ότι τραυματίστηκαν πολίτες και υπέστησαν ζημιές κτίρια σε ιρανική επίθεση με drone

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Ιράν στο νησί Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς ακούστηκαν δύο δυνατές εκρήξεις.

«Ως αποτέλεσμα της κατάφωρης ιρανικής επιθετικότητας, αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ πολιτών, ένας εκ των οποίων σοβαρά, και πολλά σπίτια στη Σίτρα υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρει το υπουργείο.

00:54 Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν συνεχάρη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τον αναγνώρισε ως τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, το IRGC δήλωσε την «ειλικρινή και δια βίου πίστη» του στον Χαμενεΐ, «τονίζοντας ότι... θα ακούσουν τις εντολές και θα είναι έτοιμοι να τις εφαρμόσουν».

Επιπλέον περισσότερα υψηλά ιστάμενα μέλη της ιρανικής κυβέρνησης έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την υποστήριξή τους προς τον Χαμενεΐ και έχουν καλέσει τους Ιρανούς να κάνουν το ίδιο.

00:30 Πάνω από 100 δολάρια αναμένεται να φτάσει το βαρέλι αργό πετρέλαιο με τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και το κλείσιμο στα στενά του Ορμούζ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) για το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 14,7%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, αυξήθηκαν κατά 12,63% στα 104 δολάρια ανά βαρέλι.