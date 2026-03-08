Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Στο «κόκκινο» παραμένει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς βρισκόμαστε στην ένατη μέρα πολέμου. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν εγκαταστάσεις πετρελαίου στην Τεχεράνη, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ότι «έρχονται εκπλήξεις». Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν περί σύλληψης Αμερικανών στρατιωτών.

Νωρίτερα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ απείλησε πως το Ιράν θα απαντήσει αν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν την ένταση. Ιράν και Λίβανος εξαπέλυσαν επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΑΕ απηύθυνε έμμεση απειλή προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι η χώρα του «δεν είναι εύκολη λεία» και αποκαλώντας την Τεχεράνη «εχθρό». Παράλληλα, νέες εκρήξεις σημειώθηκαν στο Μπαχρέιν και στο Αμπού Ντάμπι, ενώ συναγερμός έχει σημάνει στο Κατάρ μετά από προειδοποίηση του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Αντιφατικά μηνύματα: Υπήρξαν αντικρουόμενες δηλώσεις από κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίες αναδεικνύουν πιθανές ρωγμές στο εσωτερικό της ηγεσίας. Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πρέπει να πληρώσει το τίμημα» για τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν ζήτησε συγγνώμη για τα πλήγματα κατά κρατών του Κόλπου, μόνο και μόνο για να ανασκευάσει λίγο αργότερα, έπειτα από επικρίσεις άλλων Ιρανών ηγετών.

Υπήρξαν αντικρουόμενες δηλώσεις από κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίες αναδεικνύουν πιθανές ρωγμές στο εσωτερικό της ηγεσίας. Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «πρέπει να πληρώσει το τίμημα» για τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν ζήτησε συγγνώμη για τα πλήγματα κατά κρατών του Κόλπου, μόνο και μόνο για να ανασκευάσει λίγο αργότερα, έπειτα από επικρίσεις άλλων Ιρανών ηγετών. Οι επιθέσεις συνεχίζονται: Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού, όταν πλήγμα έπληξε κτίριο ξενοδοχείου. Χώρες σε ολόκληρο τον Κόλπο ανέφεραν νέες εναέριες επιθέσεις και αναχαιτίσεις.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της Βηρυτού, όταν πλήγμα έπληξε κτίριο ξενοδοχείου. Χώρες σε ολόκληρο τον Κόλπο ανέφεραν νέες εναέριες επιθέσεις και αναχαιτίσεις. Η αντίδραση της Κίνας : Ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κάλεσε να τερματιστεί η σύγκρουση, προειδοποιώντας ότι οι «φλόγες του πολέμου» κινδυνεύουν να εξαπλωθούν. Η αυξανόμενη ανησυχία της Κίνας για τον πόλεμο έρχεται τη στιγμή που ο ηγέτης της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Τραμπ στο Πεκίνο.

: Ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κάλεσε να τερματιστεί η σύγκρουση, προειδοποιώντας ότι οι «φλόγες του πολέμου» κινδυνεύουν να εξαπλωθούν. Η αυξανόμενη ανησυχία της Κίνας για τον πόλεμο έρχεται τη στιγμή που ο ηγέτης της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Τραμπ στο Πεκίνο. Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν λέει ότι «ένας αριθμός» Αμερικανών στρατιωτών έχει συλληφθεί από την έναρξη των εχθροπραξιών πριν από μία εβδομάδα. Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε τους ισχυρισμούς αυτούς ως αναληθείς .

. «Οι ΗΠΑ θέλουν να επιλέξουν έναν πρόεδρο στο Ιράν που δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο», δήλωσε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ .

. «Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μήνυμά του.

σε μήνυμά του. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές στην Τεχεράνη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

07:36 Νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού

Νέοι βομβαρδισμοί συγκλονίζουν σήμερα το πρωί τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις κατά «υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτό.

07:35 Ο ισραηλινός στρατός ανακοινώνει ότι πλήττει στρατιωτικούς στόχους «σε όλο το Ιράν»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές θέσεις «σε όλο το Ιράν».

Ο στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «εξαπέλυσε κύμα πληγμάτων με στόχο στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν».

צה"ל החל בגל תקיפות נוסף ברחבי איראן



צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 8, 2026

07:31 Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/cR5u9BTxzz — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 8, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.

07:30 Το Κουβέιτ αντιμέτωπο με νέα επίθεση με πυραύλους και drones

Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/4K6jf6jdvq — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 8, 2026

07:28 Τραμπ για Ιράν: Ίσως να μην μείνει κανείς ζωντανός για να πει «παραδινόμαστε»



Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετεί ολοένα και πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δείχνει διάθεση για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πόλεμος να τερματιστεί μόνο εφόσον καταστραφούν πλήρως οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και εξουδετερωθεί η πολιτική και στρατιωτική της ηγεσία.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο, ίσως να μην υπάρχει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”».

07:17 Βίντεο από το σημείο της έκρηξης στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όσλο, προκαλώντας περιορισμένες υλικές ζημιές αλλά χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη νορβηγική αστυνομία.

A large number of police and security personnel are deployed outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following a loud explosion.



Local reports smoke rising from the embassy compound. https://t.co/kZB6U6PfHG pic.twitter.com/zoWX1bF6UR — Eagle Eye (@zarrar_11PK) March 8, 2026

06:53 Βίντεο από πυρκαγιές σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Τεχεράνη

🚨 NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT — Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026

🚨 HOLY SMOKES. Massive fires breaking out in Tehran after strikes on oil depots causes oil to FLOOD along the sewer system



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



It gets worse EVERY HOUR for Iran. SURRENDER!pic.twitter.com/CrwMwjr6g3 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

💢 WATCH: Video shows a massive fire at the Aqdasiyeh oil depot in northeastern Tehran, near the end of Arash Highway in the Sohank area. The depot is a major fuel storage and distribution facility, and footage shows large explosions and towering flames rising above the complex… https://t.co/XDLAOvOrOl pic.twitter.com/f6Dte7TOAG — Drop Site (@DropSiteNews) March 7, 2026

06:45 Νέο βίντεο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ με πλήγματα κατά ιρανικών στόχων και αυστηρό μήνυμα Χέγκσεθ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανήρτησε νέο βίντεο με πλήγματα κατά στόχων του Ιράν, ενώ ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε απευθυνόμενος προς την Τεχεράνη: «Αν σκοτώσετε Αμερικανούς, αν απειλήσετε Αμερικανούς οπουδήποτε στη Γη, θα σας καταδιώξουμε χωρίς καμία συγγνώμη και χωρίς κανέναν δισταγμό και θα σας σκοτώσουμε».

"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

06:44 Ισραήλ: Σειρήνες ήχησαν το πρωί στο βόρειο και το νότιο τμήμα της χώρας προειδοποιώντας για πυραύλους από το Ιράν - Στα καταφύγια οι Ισραηλινοί

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν, χωρίς να υπάρχουν έως τώρα αναφορές για ζημιές ή θύματα. Η αντιαεροπορική άμυνα αντέδρασε σε τουλάχιστον δύο κύματα «πυραύλων που εξαπολύθηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Οι σειρήνες ήχησαν αρχικά σε μεγάλο τμήμα του βόρειου τμήματος του Ισραήλ, όπως στο λιμάνι της Χάιφα, σύμφωνα με την Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που έδωσε εντολή στους κατοίκους να μεταβούν σε καταφύγια. Συναγερμός ενεργοποιήθηκε στη συνέχεια σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Μπερσεβά, και σε κάποιες περιοχές της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν και ότι οι περισσότεροι εξ αυτών αναχαιτίστηκαν. Οι πυραυλικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 10 ανθρώπων στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

06:35 Πλάνα από τη μεγάλη φωτιά στα διυλιστήρια Ακντασιγιέ στην Τεχεράνη έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό

Massive fire seen burning tonight at the Aqdasiyeh Oil Depot in Northern Tehran, with the entire facility seen engulfed in flames, following strikes earlier tonight against oil and gas infrastructure across the Iranian capital by Israel. pic.twitter.com/VFSY9SIx58 — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

06:27 Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον πόλεμο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συμπληρώνοντας πως έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. «Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι ικανές να συνεχίσουν για τουλάχιστον έξι μήνες τον σφοδρό πόλεμο, με τον σημερινό ρυθμό των επιχειρήσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

06:23 «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», λέει ο ΥΠΕΞ της Κίνας

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί», τόνισε σήμερα ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Γουάνγκ Γι.

«Η Μέση Ανατολή έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν ωφελεί κανέναν», είπε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο. «Ο νόμος της ζούγκλας δεν πρέπει να επιστρέψει και να επικρατήσει στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Ο ΥΠΕΞ της Κίνας δήλωσε επίσης ότι η χώρα του και οι ΗΠΑ πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, ενόψει της αναμενόμενης επίσκεψης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο. Παρότι δεν επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ, ο Γουάνγκ Γι είπε πως το 2026 είναι μια «σημαντική χρονιά» για τις σινοαμερικανικές σχέσεις. Παράλληλα, o επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας υπογράμμισε πως οι σχέσεις του Πεκίνου με τη Μόσχα είναι ακλόνητες.

05:45 Μεγάλη φωτιά σε κυβερνητικό κτίριο στο Κουβέιτ

Είχε προηγηθεί χτύπημα από ιρανικό drone.

Large fire burning at the Social Security building in Kuwait City following an Iranian attack



pic.twitter.com/n8mZQHemBo — Faytuks News (@Faytuks) March 8, 2026

05:40 Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τις κοινότητες στο νότο μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν

פיקוד העורף פרסם התרעה מקדימה ליישובים בדרום בעקבות שיגורים מאיראן @bokeralmog — החדשות - N12 (@N12News) March 8, 2026

05:33 Στις 08:10 αναμένεται να έλθει άλλη μία πτήση από το Ντουμπάι στην Αθήνα

Η προηγούμενη πτήση έφτασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στον αεροδρόμιο της Αθήνας.

02:54 Αναφορές για ισχυρή έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο

Άγνωστα για την ώρα τα αίτια, δεν υπάρχουν τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

02:45 Δεξαμενές καυσίμων φλέγονται και στη Τεχεράνη

Apocalyptic scenes from Tehran tonight. I’ve never seen something like this.



pic.twitter.com/PDeoaf9w62 — kev joon (@never_oppressed) March 7, 2026

02:34 Δεξαμενές καυσίμων φλέγονται στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν ότι τα ιρανικά drone πραγματοποίησαν επίθεση σε δεξαμενές καυσίμων.

02:27 Ο Τραμπ βλέπει τώρα θετικά την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου

02:21 Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από το χτύπημα στη Βηρυτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε το Σάββατο στο ενδεχόμενο μελλοντικής ανάπτυξης στρατευμάτων στο Ιράν για τον έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στη χώρα.

«Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Αυτό θα ήταν υπέροχο», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο Λευκός Οίκος έχει ισχυριστεί, μεταξύ άλλων, για να δικαιολογήσει την επίθεση κατά του Ιράν, ότι η χώρα έχει συσσωρεύσει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε τέτοιο βαθμό που είναι πολύ κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας.

02:20 Η Σαουδική Αραβία αναχαίτησε 14 drone

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αρκετά εκ των οποίων στα ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή υλικές ζημιές.

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μετά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο» της Σαουδικής Αραβίας και άλλα έξι εξουδετερώθηκαν «στα ανατολικά του Ριάντ», ανέφερε εκπρόσωπος του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

02:17 Η Ιταλία δεν είναι σε πόλεμο και δεν θέλει να γίνει μέρος του, λέει η Μελόνι

Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε διάλογο με όλες τις χώρες της περιοχής, τόνισε σε δηλώσεις της η Ιταλίδα πρωθυπουργός

02:15 Χτύπημα drone σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν στοχευμένο χτύπημα σε συγκεκριμένο δωμάτιο.

⚡️#BREAKING Drone strike targeted an apartment in the Ramada Hotel in Raouche, central Beirut pic.twitter.com/8bx8PdaDNM — War Monitor (@WarMonitors) March 7, 2026

02:11 Τουλάχιστον 12 πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύτηκαν κατά του Κατάρ

Δέκα βαλλιστικοί πύραυλοι και δύο πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν το Σάββατο από το Ιράν εναντίον του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου, διευκρινίζοντας πως οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κατάρ «αναχαίτισαν με επιτυχία έξι βαλλιστικούς πυραύλους» και τους δύο πυραύλους κρουζ, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι «έπεσαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ» και άλλοι δύο έπεσαν «σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να προκαλέσουν θύματα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

01:59 Διαψεύδουν οι Αμερικανοί τους ισχυρισμούς του Ιράν για αιχμαλωσία στρατιωτών

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) διέψευσε τον ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι Aμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανέφερε ότι του έχει αναφερθεί πως «αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί. Αλλά οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Παρά τις μάταιες προσπάθειές τους, η αλήθεια δεν είναι κάτι που μπορούν να κρύψουν για πολύ καιρό».

Ο υποπλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος Τύπου της CENTCOM δήλωσε πως «το ιρανικό καθεστώς κάνει ό,τι μπορεί για να διαδίδει ψέματα και να εξαπατά. Αυτό είναι άλλο ένα σαφές παράδειγμα».

01:32 Ο Τραμπ λέει ότι το πλήγμα στο σχολείο θηλέων «έγινε από το Ιράν»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στο Ιράν για το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο στο νότιο Ιράν, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δασκάλες, αντικρούοντας αναλύσεις μέσων ενημέρωσης και ειδικών, σύμφωνα με τις οποίες πιθανότατα υπεύθυνος ήταν ο αμερικανικός στρατός.

«Με βάση αυτά που έχω δει, αυτό έγινε από το Ιράν», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. Παράλληλα, χαρακτήρισε τα ιρανικά πυρομαχικά «πολύ ανακριβή».

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέρριψε επίσης την ευθύνη στο Ιράν, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Η μόνη πλευρά που στοχοποιεί αμάχους είναι το Ιράν».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο το πλήγμα να πραγματοποιήθηκε από προσωπικό του αμερικανικού στρατού.

01:20 O Τραμπ δηλώνει ότι έχει αποκλείσει τη συμμετοχή των Κούρδων στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι είναι πρόθυμοι, αλλά «ο πόλεμος είναι αρκετά περίπλοκος»

01:00 Κινητικότητα στην επιλογή του Ανώτατου Ηγέτη στο Ιράν - Διάγγελμα Λαριτζανί

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί μίλησε σε διάγγελμα που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Υποστήριξε ότι «οι ηγέτες μας είναι ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα και δεν έχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν διαιρέσεις ανάμεσά μας στον αγώνα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μίλησε αφού ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε συγγνώμη για επιθέσεις σε «γειτονικές χώρες», αλλά άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι η στρατηγική του πολέμου δεν θα αλλάξει.

Ο Λαριτζανί είπε επίσης ότι το τριμελές συμβούλιο ηγεσίας που επιβλέπει το Ιράν έχει ζητήσει να «γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για να συγκληθεί η Συνέλευση των Ειδικών ώστε να επιλέξει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της χώρας». Δεν διευκρίνισε πότε.

00:49 Στο Ελευθέριος Βενιζέλος η πτήση με τους 400 Έλληνες από το Ντουμπάι

Η πτήση που είχε αναχωρήσει λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

00:30 Drone αναχαιτίστηκε στο Ριάντ

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε αργά το Σάββατο ότι ένα drone αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ανατολικά της πρωτεύουσας της χώρας, του Ριάντ.

00:21 Πλάνα από τον βομβαρδισμό του ιρανικού διυλιστηρίου πετρελαίου Tondgouyan νοτίως της Τεχεράνης

Reports that U.S./Israeli forces bombed the Iranian Tondgouyan oil Refinery, just south of Tehran tonight. pic.twitter.com/yz3aNZnXIY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 7, 2026

00:17 Νέο βίντεο των IDF από την καταστροφή ιρανικού εκτοξευτή πυραύλων

לפני זמן קצר, שוגרו רקטות לעבר יישובי הגליל, בסגירת מעגל מהירה, צה"ל תקף והשמיד את המשגר ממנו נורו הרקטות.



צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל. pic.twitter.com/pM1CVx7tY2 — Israeli Air Force (@IAFsite) March 7, 2026

23:53 Λαριτζανί: Έχουν συλληφθεί Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράν

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν λέει ότι «ένας αριθμός» Αμερικανών στρατιωτών έχει συλληφθεί από την έναρξη των εχθροπραξιών πριν από μία εβδομάδα.

Δεν διευκρίνισε πόσοι συνελήφθησαν αλλά και ούτε υπό ποιες συνθήκες έγινε η σύλληψή τους.

23:50 Τραμπ: Δεν επιδιώκουμε συμφωνία με το Ιράν

«Οι ΗΠΑ θέλουν να επιλέξουν έναν πρόεδρο στο Ιράν που δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο», δήλωσε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας παράλληλα ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι να επιτύχει τους στόχους του καθώς ξεκαθάρισε ότι «δεν επιδιώκουμε συμβιβασμό με το Ιράν».

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θέλει «να μπουν μέσα οι Κούρδοι», αναφερόμενος στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με Κούρδους του Ιράν για εισβολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν».

Ερωτηθείς τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σχολείο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απάντησε ότι «ήταν το Ιράν» αυτό που έπληξε το σχολείο.