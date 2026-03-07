Τραμπ: Δεν επιδιώκουμε συμφωνία με το Ιράν

«Οι ΗΠΑ θέλουν να επιλέξουν έναν πρόεδρο στο Ιράν που δεν θα οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο», δήλωσε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας παράλληλα ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις επιχειρήσεις μέχρι να επιτύχει τους στόχους του καθώς ξεκαθάρισε ότι «δεν επιδιώκουμε συμβιβασμό με το Ιράν».

Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θέλει «να μπουν μέσα οι Κούρδοι», αναφερόμενος στα σενάρια που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με επαφές Αμερικανών αξιωματούχων με Κούρδους του Ιράν για εισβολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν».

Ερωτηθείς τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ βομβάρδισαν σχολείο στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απάντησε ότι «ήταν το Ιράν» αυτό που έπληξε το σχολείο.

Τραμπ κατά Στάρμερ: Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη νικήσει

«Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο σκέφτεται να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

«Είναι εντάξει, κύριε Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπενθυμίζοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν άλλοτε ο μεγάλος σύμμαχος των ΗΠΑ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο άλλοτε μεγάλος μας σύμμαχος — ίσως ο μεγαλύτερος απ’ όλους — φαίνεται επιτέλους να σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή. Είναι εντάξει, κύριε Πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν στους πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.»