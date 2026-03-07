Σοφία Μητσοτάκη: Διέψευσε δημοσίευμα ότι ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι - «Ήθελα να ξέρω ποιος διαδίδει τέτοια fake news»

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη απάντησε σε δημοσίευμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και αναφέρει ότι ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι με κόστος που επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους, χαρακτηρίζοντάς το «fake news».

Σε story που δημοσίευσε στο Instagram, αναφέρεται σε δημοσίευμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και παρουσιάζει ψευδώς, ότι η ίδια επιστρέφει με ιδιωτικό τζετ από το Ντουμπάι, το οποίο φέρεται να κοστίζει 50.000 ευρώ και να επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η Σοφία Μητσοτάκη χαρακτηρίζει την ανάρτηση ως «ανυπόστατες πληροφορίες», σημειώνοντας ότι πρόκειται για «fake news» που διακινούνται ανώνυμα στο διαδίκτυο.

Τονίζει δε ότι πήρε προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν, μαζί με πολλούς Έλληνες που ζήτησαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Μάλιστα, προσθέτει ότι πήρε την πέμπτη πτήση επαναπατρισμού προς την Ελλάδα, όχι την πρώτη ούτε τη δεύτερη.

«Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες», αναφέρει και υπογραμμίζει ότι «αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά».

«Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», καταλήγει στην ανάρτησή της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη:

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με άλλους πολλούς Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».