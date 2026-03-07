Η παγκοσμιοποίηση της αγάπης - με άλφα κεφαλαίο

Με τον πόλεμο σκοτώνονται άνθρωποι, νέοι, γέροι παιδιά, καταστρέφονται περιουσίες και υποδομές, γίνονται δυστυχείς οι πολλοί για να πλουτίζουν οι λίγοι. Ενώ με την ειρήνη υπάρχει ανάπτυξη, ευημερία, κοινωνικές παροχές, λεφτά για την παιδεία και όχι για το ΝΑΤΟ και τους εξοπλισμούς. Ουδείς υπολόγισε πόσα σχολεία θα κτίζαμε αν δεν αγοράζαμε τα Ραφάλ. Και πόσο νοσοκομεία, αν δεν παίρναμε τους Πάτριοτ.

Για αυτό λοιπόν όλοι θα πρέπει να αγωνιστούμε για έναν πλανήτη χωρίς πολέμους, μόνον με ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων να αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όπως έλεγαν και οι πρόγονοί μας «κάντε έρωτα, όχι πόλεμο».

Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουμε για ένα νέο, ρωμαλέο Κίνημα Ειρήνης. Όλοι να στρατευθούμε σε αυτήν την πανανθρώπινη ιδέα και να ζητήσουμε με βροντερή φωνή από τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και τον Νετανιάχου να σταματήσουν να σκορπούν τον θάνατο σε φιλειρηνικούς λαούς. Όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα: το χρήμα.

Ποιος θα χρηματοδοτήσει την προσπάθειά μας. Παλιά ήταν η μεγάλη Σοβιετική Ένωση που χρηματοδοτούσε πλουσιοπάροχα όλα τα Κινήματα Ειρήνης στη Δυτική Ευρώπη, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των σχετικών αρχείων, κυρίως της Ανατολικής Γερμανίας. Διότι καλές είναι οι προθέσεις, αλλά μόνον αυτές δεν αρκούν.

Σήμερα ο Ρώσος δεν έχει φράγκο και ο Κινέζος είναι αδιάφορος. Οι άλλοι του «Άξονα της Αντίστασης» είναι μπατίρηδες. Μόνη μας ελπίδα ο Πέδρο Σάντσεθ, αλλά και αυτός με τον Μαδούρο στη φυλακή των ΗΠΑ δε γνωρίζει τι του ξημερώνει. Το τέλος του Μπετίνο Κράξι, σοσιαλιστής κι αυτός, τον στοιχειώνει. Διότι αν ο Μαδούρο αρχίσει να κελαηδά, κανένας δεν ξέρει πού θα σταματήσει.

Συνεπώς αν θέλουμε να σταματήσουμε τους πολέμους σε όλον τον πλανήτη Γη θα πρέπει να βρούμε χορηγούς. Ή να εμφανιστεί ένας νέος Σουσλόφ που θα βάλει τις βάσεις για το Νέο Κίνημα Ειρήνης (Ν.Κ. Ε.) Ως γνωστόν, έμπνευση του ανερχόμενου τότε αστέρα του ΚΚΣΕ Μιχαήλ Σουσλόφ, ήταν η Διακήρυξη της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (1949) στην οποία στρατεύθηκαν όλα τα ΚΚ και οι συνοδοιπόροι, κυρίως αφελείς αστοί.

Για να επανέλθω στο θέμα μας. Δεν αρκούν οι συναυλίες για τον Άνθρωπο ούτε οι φλοτίλες. Χρειάζεται ο πλανήτης μας κάτι πιο δραστικό για να παγκοσμιοποιηθεί η αγάπη. Μια παγκόσμια ΚΕΑΔΕΑ* ή ΕΕΔΥΕ ή ακόμα καλύτερα έναν Ελληνοσοβιετικό Σύνδεσμο σε οικουμενική όμως κλίμακα. Στο κάτω - κάτω ο πολιτισμός γεννήθηκε στην Ελλάδα, γιατί να μην αναγεννηθεί εδώ και το νέο παγκόσμιο Κίνημα Ειρήνης; Οι θεωρητικές υποδομές υπάρχουν, υπάρχει και ο Περισσός.

«Εμπρός λαέ μην σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι μια ζεστή αγκάλη!»

*Κίνημα Ειρήνης του ΠΑΣΟΚ της περιόδου Ανδρέα.