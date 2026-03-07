ΑΒ Βασιλόπουλος: Ρομπότ στους διαδρόμους

Η συνεργασία της ΑΒ Βασιλόπουλος με την Gerobo International για την εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο σηματοδοτεί μια ουσιαστική στροφή του οργανωμένου λιανεμπορίου προς την αυτοματοποίηση. Η εικόνα ενός αυτόνομου ρομπότ που κινείται ανάμεσα σε ράφια με τρόφιμα δεν ανήκει πια στη σφαίρα του μέλλοντος. Αντίθετα, γίνεται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας των καταναλωτών.

Για πρώτη φορά στη χώρα, ρομποτικά συστήματα καθαρισμού εφαρμόζονται σε τέτοια κλίμακα σε δίκτυο σούπερ μάρκετ. Δεν πρόκειται για πιλοτική εγκατάσταση σε ένα ή δύο καταστήματα, αλλά για οργανωμένη ανάπτυξη σε πανελλαδικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει ότι η τεχνολογία περνά από το στάδιο της επίδειξης, στο στάδιο της παραγωγικής λειτουργίας.

Τα λεγόμενα cobots, συνεργατικά ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, κινούνται αυτόνομα στους χώρους πώλησης, ακολουθώντας προγραμματισμένα σενάρια καθαρισμού. Χαρτογραφούν τον χώρο, αποφεύγουν εμπόδια και συλλέγουν δεδομένα για την απόδοσή τους. Η χρήση τους συνδέεται με την ευρύτερη λογική του Industry 4.0 και 5.0, όπου οι φυσικές λειτουργίες ενσωματώνονται σε ψηφιακά οικοσυστήματα με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και ανάλυσης.

Τεχνολογία χωρίς απολύσεις

Ένα από τα πρώτα ερωτήματα που γεννά η είσοδος της ρομποτικής στο λιανεμπόριο αφορά την εργασία. Σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόζεται, τα ρομπότ δεν αντικαθιστούν το προσωπικό καθαριότητας, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται ώστε να τα χειρίζονται και να τα επιβλέπουν, αποκτώντας δεξιότητες που μέχρι πρότινος δεν συνδέονταν με το περιβάλλον ενός σούπερ μάρκετ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει μετατόπιση ρόλων. Αντί για χειρωνακτική επανάληψη, οι εργαζόμενοι καλούνται να διαχειριστούν τεχνολογικά συστήματα, να ελέγχουν δεδομένα και να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Το αν αυτή η μετάβαση θα αποδειχθεί ουσιαστική αναβάθμιση ή απλώς ανακατανομή καθηκόντων θα φανεί στην πορεία. Πάντως, η ίδια η αγορά δείχνει να προετοιμάζεται για ένα περιβάλλον όπου η βασική εξοικείωση με την τεχνολογία θα αποτελεί προαπαιτούμενο, ακόμη και σε θέσεις που μέχρι χθες θεωρούνταν χαμηλής εξειδίκευσης.

Δεδομένα, αποδοτικότητα και έλεγχος

Πέρα από την εικόνα ενός «έξυπνου» μηχανήματος που καθαρίζει, το κρίσιμο στοιχείο είναι τα δεδομένα. Τα ρομποτικά συστήματα παρέχουν στατιστικά στοιχεία για ώρες λειτουργίας, επιφάνειες που καλύφθηκαν, κατανάλωση νερού και ενέργειας. Σε ένα δίκτυο εκατοντάδων καταστημάτων, αυτά τα δεδομένα μετατρέπονται σε εργαλείο διοίκησης.

Η απομακρυσμένη παρακολούθηση επιτρέπει κεντρικό έλεγχο και άμεσες παρεμβάσεις, περιορίζοντας αστοχίες και βελτιώνοντας τον προγραμματισμό. Παράλληλα, η μείωση κατανάλωσης πόρων συνδέεται με τους στόχους βιωσιμότητας που πλέον αποτελούν στρατηγική επιλογή για τις μεγάλες αλυσίδες.

Η Gerobo, που δραστηριοποιείται σε τομείς όπως βιομηχανία, logistics και υγεία, μεταφέρει τεχνογνωσία από περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων σε έναν χώρο καθημερινής κατανάλωσης. Η διαφορά είναι ότι εδώ η τεχνολογία λειτουργεί μπροστά στα μάτια του πελάτη.

Το σούπερ μάρκετ της επόμενης ημέρας

Τα τελευταία χρόνια, το οργανωμένο λιανεμπόριο επενδύει σε self-checkout, e-shops, αυτοματοποιημένες αποθήκες και συστήματα πρόβλεψης ζήτησης. Η ρομποτική καθαριότητα έρχεται να προστεθεί σε αυτή την αλυσίδα ψηφιακού μετασχηματισμού. Η επιλογή της ΑΒ να προχωρήσει σε τόσο εκτεταμένη εφαρμογή την τοποθετεί στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.

Ο καταναλωτής ίσως δει απλώς ένα μηχάνημα που καθαρίζει αθόρυβα τον διάδρομο με τα απορρυπαντικά. Πίσω από αυτή την εικόνα, όμως, διαμορφώνεται ένα νέο λειτουργικό μοντέλο που σημαίνει περισσότερη αυτοματοποίηση, περισσότερα δεδομένα και λιγότερη εξάρτηση από μεταβλητούς παράγοντες. Είναι σαφές ότι η τεχνολογία δεν περιορίζεται πλέον στις αποθήκες ή στα κεντρικά γραφεία, αλλά μπαίνει στον χώρο πώλησης και γίνεται ορατή.