Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή για όγδοη μέρα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να βομβαρδίζουν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, στην Τεχεράνη και τους Ιρανούς να απαντούν με νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και drones.

Λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι IDF εντόπισαν μια νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, με τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προειδοποιεί τους Ισραηλινούς για επικείμενο πλήγμα. Σειρήνες ήχησαν στο μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού Ισραήλ όπως και στη Δυτική Όχθη.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Πλήγματα στο Ιράν: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου που έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή. Βίντεο έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της ιρανικής πρωτεύουσας να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη, μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου που έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή. Βίντεο έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της ιρανικής πρωτεύουσας να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Αντιμέτωπες με αντίποινα: Οι χώρες του Κόλπου εξακολουθούν να αποκρούουν ανταποδοτικά πλήγματα, με τη Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι να αναφέρουν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου.

Οι χώρες του Κόλπου εξακολουθούν να αποκρούουν ανταποδοτικά πλήγματα, με τη Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι να αναφέρουν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις το πρωί του Σαββάτου. Οι όροι του Τραμπ: Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν από την έναρξη της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέχρι να υπάρξει «άνευ όρων παράδοση».

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν από την έναρξη της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέχρι να υπάρξει «άνευ όρων παράδοση». Στο στόχαστρο οι Κούρδοι: Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε ότι η CIA εργαζόταν για να εξοπλίσει ιρανικές κουρδικές ομάδες, οι καταυλισμοί τους έχουν δεχθεί επιθέσεις από drones και πυραύλους. Το CNN επισκέπτεται έναν καταυλισμό στο βόρειο Ιράκ για να μιλήσει με τους κατοίκους.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

08:27 Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε μαζικό πλήγμα με drones κατά αμερικανικών δυνάμεων

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν ήταν η βάση Αλ Μινχάντ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα, μια ακόμα βάση στο Κουβέιτ καθώς και μια «στρατηγική εγκατάσταση» στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

08:12 Η Σαουδική Αραβία απέτρεψε επίθεση drones σε ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά της πεδία



Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αποκρούστηκαν και καταστράφηκαν 16 drones που κινούνταν προς το πεδίο πετρελαίου Shaybah, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας το Σάββατο. Η προέλευση των drones δεν διευκρινίστηκε από τις αρχές.



Το πεδίο Shaybah, που βρίσκεται στην απομακρυσμένη έρημο Empty Quarter και έχει ελάχιστους κατοίκους, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία Aramco, η παραγωγή του φτάνει το ένα εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου ανά ημέρα.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي. pic.twitter.com/cpJMfJHe8V — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 7, 2026

08:07 Συναγερμός στα ΗΑΕ – Η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε εξαιτίας απειλής πυραύλου



Τα συστήματα αεράμυνας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε απειλή πυραύλου, ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, Κρίσεων και Καταστροφών της χώρας μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X.

«Παρακαλούμε παραμείνετε σε ασφαλές μέρος και ακολουθήστε τα επίσημα κανάλια για προειδοποιήσεις και ενημερώσεις», ανέφερε.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/oZQtnuraYN — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 7, 2026

7:56 Πακιστάν: Αύξηση 20% στις τιμές των καυσίμων στο Πακιστάν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε αυξήσεις της τάξης του 20% στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, επικαλούμενη το ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου, Αλί Περβέζ Μάλικ ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).

7:49 Η στιγμή των εκρήξεων στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πλήγματα και μεγάλες πυρκαγιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης.

Mehrabad International Airport.



Possible strikes on fuel storage and at least one plane might be on fire (pic 2). https://t.co/gSuzBaiaOd pic.twitter.com/O84LX561ad — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 6, 2026

7:31 Ανάλυση CNN - Πόσο κοστίζει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν: Τα ακριβότερα στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν και χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος, αυξάνονται τα ερωτήματα για το κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης Epic Fury για τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και δεν θα γνωρίζουμε το τελικό κόστος μέχρι να τελειώσει», δήλωσε στο CNN η Λίντσεϊ Κόσγκαριαν, διευθύντρια προγράμματος του National Priorities Project στο Institute for Policy Studies.

7:18 Το Κατάρ ανοίγει μερικώς τον εναέριο χώρο του για περιορισμένες πτήσεις



Το Κατάρ ανακοίνωσε την επανέναρξη περιορισμένων πτήσεων για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου πριν από μία εβδομάδα.

Η αεροπορική αρχή της χώρας δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος θα ανοίξει μερικώς, επιτρέποντας μόνο πτήσεις εκκένωσης και μεταφοράς απαραίτητου φορτίου.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ διευκρίνισε ότι η πραγματοποίηση επιπλέον πτήσεων τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από τη συνεχή αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας.

07:13 Χέγκσεθ: Δεν ανησυχούμε για τις πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για πιθανούς στόχους στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS ότι δεν προκαλούν ανησυχία στον Λευκό Οίκο τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Hegseth asked about Russia helping Iran to target Americans:



"We're not concerned about that... The only ones that need to be worried right now are Iranians that think they're going to live."



A grotesquely indiscriminate threat against the entire Iranian population. pic.twitter.com/cPiSjrQsmz — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) March 7, 2026

06:33 Νέα ανάρτηση των IDF για επικείμενο πυραυλικό πλήγμα του Ιράν κατά του Ισραήλ

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει διανείμει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες - σώζουν ζωές. Πρέπει να εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές μόλις λάβετε την ειδοποίηση και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας. Η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή θα είναι δυνατή μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Πρέπει να συνεχίσετε να ενεργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι IDF.

צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 7, 2026

06:30 Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εγκρίνει την πώληση στο Ισραήλ χιλιάδων βομβών, εκτιμώμενης αξίας $151 εκατ.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.

06:28 Βίντεο από τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη

Footage of extensive US/Israeli airstrikes hitting Mehrabad International Airport in Iran's capital, Tehran, tonight. pic.twitter.com/Vrpw4Pbs7i — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2026

06:26 Νέα ανάρτηση της CENTCOM για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command - CENTCOM) ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους εντός του Ιράν από την έναρξη της κοινής αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης το περασμένο Σαββατοκύριακο

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

06:24 Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και τη Μανάμα

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και μία στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», έγραψε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο Χ.

06:11 Λήξη συναγερμού σε κεντρικό Ισραήλ και Δυτική Όχθη

Ο στρατός ενημερώνει τους κατοίκους του κεντρικού Ισραήλ και των κοινοτήτων της Δυτικής Όχθης όπου ήχησαν οι σειρήνες ότι μπορούν πλέον να εγκαταλείψουν τα καταφύγιά τους, μετά την αναχαίτιση της τελευταίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές ως αποτέλεσμα της πυραυλικής επίθεσης.

05:37 Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και τη Δυτική Όχθη

Καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λένε στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ ότι μπορούν να εγκαταλείψουν τα καταφύγια, μετά την πρόσφατη ιρανική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου που προφανώς δεν απείλησε το Ισραήλ και δεν ενεργοποίησε σειρήνες, ο στρατός προειδοποιεί τους κατοίκους του Τελ Αβίβ, μεγάλων τμημάτων του κεντρικού Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης ότι εντόπισε άλλη μια εκτόξευση πυραύλου από το Ιράν. Λίγο μετά την τελευταία προειδοποίηση, ηχούν σειρήνες σε αυτές τις κοινότητες.



03:02 Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε εναντίον αεροπορικής βάσης κοντά στο Ριάντ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε εναντίον αεροπορικής βάσης νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Κόλπο.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε προς την αεροπορική βάση Prince Sultan αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στο X.

02:17 Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 3.000 στόχους στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, αναφέρει ότι έχει πλήξει περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν.

Περίπου 43 πλοία έχουν επίσης υποστεί ζημιές ή καταστραφεί στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο X.

01:59 Φλέγεται το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την ιρανική πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN έδειχνε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης να φλέγεται μετά τις επιθέσεις.

01:29 Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ να διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Χορμούζ

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και ορατός καπνός στα ανατολικά και δυτικά τμήματα της Τεχεράνης.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Στενό του Χορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Χορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Χορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί.

01:00 Iρανός πρέσβης στον ΟΗΕ: Έχουν χάσει τη ζωή τους 180 παιδιά από τις επιθέσεις

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει έναν «σκόπιμο, απρόκλητο και παράνομο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Σημείωσε ότι η σύγκρουση έχει εισέλθει στην «έβδομη ημέρα αυτής της μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026».

Ο κ. Iραβανί ανέφερε ότι «τουλάχιστον 1.332 άμαχοι — συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών — έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους», ενώ «χιλιάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί». Υποστήριξε επίσης ότι «αεροδρόμια, σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, τεμένη, αστυνομικά κτίρια και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές έχουν στοχευθεί και καταστραφεί σκόπιμα».

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά, μεταξύ των οποίων επίθεση σε «δημοτικό σχολείο θηλέων στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν», ισχυριζόμενος ότι «175 μαθήτριες σκοτώθηκαν σε εκείνη την επίθεση». Πρόσθεσε ότι «περισσότερα από 180 παιδιά σε ολόκληρη τη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους» και ότι «περισσότερα από 20 σχολεία έχουν υποστεί ζημιές».

00:50 Νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη

Εκρήξεις συγκλόνισαν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγη ώρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

00:30 Νέα επιδρομή drones με στόχο το αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Άλλη μια επιδρομή drones είχε στόχο, τη νύχτα της Παρασκευής, το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο στεγάζει μια στρατιωτική βάση και μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το αεροδρόμιο «δέχθηκε κύμα επιθέσεων» με drones και πυραύλους, συμπληρώνοντας ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επιδρομή drones, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

00:10 Ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το αεροδρόμιο στη Βασόρα του Ιράκ

Ιρανικά drone χτύπησαν αργά την Παρασκευή ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Βασόρα του νοτίου Ιράκ, μεταξύ των οποίων το πετρελαϊκό πεδίο Rumaila αλλά και το αεροδρόμιο της Βασόρας.