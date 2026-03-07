Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν και χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος, αυξάνονται τα ερωτήματα για το κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης Epic Fury για τους Αμερικανούς φορολογουμένους.

Το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει επίσημη εκτίμηση για το συνολικό κόστος, ούτε έχει ζητήσει από το Κογκρέσο συμπληρωματική χρηματοδότηση.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη και δεν θα γνωρίζουμε το τελικό κόστος μέχρι να τελειώσει», δήλωσε στο CNN η Λίντσεϊ Κόσγκαριαν, διευθύντρια προγράμματος του National Priorities Project στο Institute for Policy Studies.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο πόλεμος στο Ιράκ κατέληξε να κοστίσει σχεδόν 3 τρισεκατομμύρια δολάρια, εκτιμώντας ότι και η νέα σύγκρουση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «αστρονομικό» κόστος.

Περίπου 891 εκατ. δολάρια ημερησίως

Σύμφωνα με ανάλυση του Center for Strategic and International Studies (CSIS), η σύγκρουση κοστίζει περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, με βάση τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο για τα πλήγματα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

Το CSIS εκτιμά ότι το κόστος ενδέχεται να μειωθεί αν οι ΗΠΑ στραφούν σε «λιγότερο ακριβά πυρομαχικά» και αν μειωθούν τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύει το Ιράν.

Ωστόσο, το τελικό κόστος θα εξαρτηθεί κυρίως από την ένταση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των ιρανικών αντιποίνων.

Οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες

Οι μεγαλύτερες δαπάνες προέρχονται από τις αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις.

Αεροπορικές επιχειρήσεις: 30 εκατ. δολάρια ημερησίως

Ναυτικές επιχειρήσεις: 15 εκατ. δολάρια ημερησίως

Χερσαίες επιχειρήσεις: 1,6 εκατ. δολάρια ημερησίως

Ημερήσιο κόστος βασικών μέσων

Αεροπορικά μέσα

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς: 9 εκατ. δολάρια

Αεροπορική πτέρυγα αεροπλανοφόρου: 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικά χωρίς stealth: 5 εκατ. δολάρια

Μαχητικά stealth: 5 εκατ. δολάρια

Ναυτικά μέσα

Αεροπλανοφόρο: 6 εκατ. δολάρια

Αντιτορπιλικό: 5 εκατ. δολάρια

Χερσαίες δυνάμεις

Ταξιαρχία πυροβολικού: 1 εκατ. δολάρια

Τάγμα Εθνοφρουράς: κάτω από 1 εκατ. δολάρια

Σύγκριση με την επιχείρηση του 2025

Τα αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, γνωστά ως Operation Midnight Hammer, κόστισαν λιγότερο από τις πρώτες 100 ώρες του τρέχοντος πολέμου.

Σύμφωνα με το CSIS, οι πρώτες 100 ώρες των επιχειρήσεων κόστισαν 3,7 δισ. δολάρια, ενώ η περσινή επιχείρηση εκτιμάται ότι κόστισε 2,04–2,26 δισ. δολάρια.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή