Πειραιώς: Το business plan για Εθνική Ασφαλιστική, Snappi και τεχνολογία - Yπερδιπλασιασμός μερίσματος έως το 2030

Με έμφαση στην τεχνολογία, στις ασφαλιστικές δραστηριότητες και στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε το νέο στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2026-2030. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου στην εισήγηση του στο Capital Markets Day αναφέρθηκε σε όσα κατάφερε η τράπεζα από το 2016 έως το 2025, ενώ σημείωσε ότι ειδικά για το 2025, δύο σημαντικά keystone του Ομίλου ήταν η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής και η επένδυση στη Snappi, τη Neobank που κατάφερε μέσα σε ένα τρίμηνο να έχει 60.000 πελάτες, ενώ θέτει φιλόδοξους στόχους στο επόμενο δωδεκάμηνο να φτάσει τους 300.000 πελάτες.

Παράλληλα, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι κεντρικός στόχος στον πενταετές πλάνο είναι η διατηρήσιμη αύξηση της κερδοφορίας, η ενίσχυση των δανειακών χαρτοφυλακίων και ο υπερδιπλασιασμός του μερίσματος προς τους μετόχους. Στο επίκεντρο επίσης, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η δημιουργία νέων τραπεζικών πλατφορμών που θα ενισχύσουν την παραγωγή εσόδων.

Οι τρεις πυλώνες της νέας στρατηγικής

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο 2026-2030 στηρίζεται σε τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες, όπως είπε ο κ. Μεγάλου, οι οποίοι αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της τράπεζας.

Ο πρώτος αφορά στην επίτευξη ισχυρής και κερδοφόρας ανάπτυξης, με βασικό μοχλό την αύξηση του ενεργητικού και τη διεύρυνση των πηγών εσόδων. Η διοίκηση της τράπεζας επιδιώκει να ενισχύσει τόσο την επιχειρηματική πίστη, όσο και τη λιανική τραπεζική, αξιοποιώντας παράλληλα νέες δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες και λιγότερο κεφαλαιακά απαιτητικά έσοδα.

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πειθαρχία στο κόστος και τις επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Η τράπεζα θεωρεί ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσουν ως βασικοί καταλύτες για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, αλλά και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου, με στόχο τη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού, την ύπαρξη σημαντικών κεφαλαιακών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και την αύξηση των αποδόσεων προς τους μετόχους.

Στόχος η υψηλή απόδοση κεφαλαίων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η Τράπεζα Πειραιώς θέτει ως βασικό χρηματοοικονομικό στόχο την επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 18% έως το 2030. Για την περίοδο 2026-2030 η απόδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 15% και 18%, επίπεδα που κατατάσσουν την τράπεζα μεταξύ των πλέον αποδοτικών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η κερδοφορία αναμένεται να ενισχυθεί μέσα από σταθερή παραγωγή καθαρών κερδών και ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου κατά 10%. Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας επιδιώκει να διατηρήσει υψηλά περιθώρια αποδοτικότητας, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα να διαμορφώνεται κατά μέσο όρο κοντά στο 30% την επόμενη πενταετία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βελτίωση της εμπειρίας πελατών, με στόχο την αύξηση του δείκτη ικανοποίησης πελατών σε επίπεδα άνω του 20 μέχρι το 2030.

Διπλασιασμός του μερίσματος έως το τέλος της δεκαετίας

Ένα από τα πλέον ελκυστικά στοιχεία του νέου σχεδίου αφορά στη μερισματική πολιτική της τράπεζας. Η Πειραιώς στοχεύει σε υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή μέχρι το 2030.

Συγκεκριμένα, το μέρισμα αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 40 σεντς ανά μετοχή το 2025 σε περίπου 80 σεντς το 2030.

Η μερισματική πολιτική προβλέπει διανομή έως και 65% των ετήσιων καθαρών κερδών, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα ενδιάμεσων μερισμάτων, υπό την προϋπόθεση φυσικά των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

Επέκταση δανείων και ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας

Σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης για την Πειραιώς θα είναι η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 37 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 56 δισ. ευρώ έως το 2030.

Η επιχειρηματική πίστη αναμένεται να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 10%, ενώ η λιανική τραπεζική εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 5% ετησίως.

Η διοίκηση της τράπεζας θεωρεί ότι η ανάκαμψη της αγοράς στεγαστικών δανείων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η Εθνική Ασφαλιστική

Καθοριστικό ρόλο στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς αναμένεται να διαδραματίσει η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον όμιλο. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην τράπεζα να ενισχύσει τη στρατηγική του bancassurance και να διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της μέσω ασφαλιστικών προμηθειών. Σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου, τα ασφάλιστρα των πελατών αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 0,8 δισ. ευρώ σήμερα. Η ανάπτυξη αυτή θα στηριχθεί τόσο στους κλάδους ζωής και υγείας όσο και στις γενικές ασφαλίσεις, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει το ευρύ δίκτυο πωλήσεων της τράπεζας.

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Capital Markets Day τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελούν οι πελάτες και η 360 κάλυψη τους, καθώς και το να επιταχύνουν την ανάπτυξη της ασφαλιστικής ακόμη περισσότερο.

Η τεχνολογία στο επίκεντρο του μετασχηματισμού

Η Πειραιώς επενδύει σημαντικά στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, θεωρώντας ότι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος.

Η τράπεζα διαθέτει ήδη χαρτοφυλάκιο περίπου 50 εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της ψηφιακής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται 13 εφαρμογές που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία νέων εσόδων.

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αυτών εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει οικονομικά οφέλη περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να υιοθετηθούν από περισσότερο από το 75% του προσωπικού της τράπεζας.

Παράλληλα, η αυτοματοποίηση διαδικασιών εκτιμάται ότι θα απελευθερώσει σημαντική παραγωγική δυναμικότητα στο εσωτερικό της τράπεζας.

Νέες ψηφιακές πλατφόρμες και τραπεζικά οικοσυστήματα

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Πειραιώς δημιουργεί νέες ψηφιακές πλατφόρμες υπηρεσιών που θα ενσωματώνουν τραπεζικές λύσεις με εξειδικευμένες υπηρεσίες για διαφορετικές κατηγορίες πελατών.

Μία από τις πρώτες πλατφόρμες που αναπτύσσονται αφορά στην αγορά στεγαστικών δανείων. Μέσω της νέας ψηφιακής υποδομής, η τράπεζα επιδιώκει να μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται από την αίτηση έως την εκταμίευση ενός δανείου.

Αντίστοιχα εργαλεία αναπτύσσονται και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου η διαδικασία χρηματοδότησης θα βασίζεται σε ψηφιακές προεγκρίσεις και αυτοματοποιημένες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Η τράπεζα επενδύει επίσης στην προσέλκυση νεότερων πελατών μέσω της ψηφιακής τραπεζικής και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς προωθεί τη Snappi, την τραπεζική πρόταση που στοχεύει να ανταγωνιστεί τις διεθνείς neobanks και να απευθυνθεί κυρίως στη γενιά Ζ. Η διείσδυση των ψηφιακών πωλήσεων έχει ήδη αυξηθεί στο 27% από 19% πριν από δύο χρόνια, ενώ η τράπεζα επιδιώκει περαιτέρω αύξηση του ποσοστού αυτού τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, ο τομέας διαχείρισης κεφαλαίων αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την Πειραιώς.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ έως το 2030, από περίπου 14,5 δισ. ευρώ σήμερα, με τη βοήθεια νέων επενδυτικών λύσεων και την ενίσχυση του δικτύου relationship managers.

Επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό

Η στρατηγική της τράπεζας δεν περιορίζεται στην τεχνολογία και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, αλλά επεκτείνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου. Η Πειραιώς σχεδιάζει περίπου 900 νέες προσλήψεις έως το 2030, με το 70% αυτών να αφορά εργαζομένους κάτω των 35 ετών. Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών, αυξάνοντας σταδιακά το μεταβλητό σκέλος των αμοιβών και στοχεύοντας σε συνολικές αποδοχές περίπου 70 χιλ. ευρώ κατά μέσο όρο.

Η ελληνική οικονομία βασικός καταλύτης

Η στρατηγική της Πειραιώς βασίζεται επίσης στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν λόγο για ανάπτυξη περίπου 2,2% το 2026, ρυθμός σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, η μείωση της ανεργίας και η σταθερή δημοσιονομική πορεία δημιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου.