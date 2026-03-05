Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται για έκτη μέρα. Το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα νέο πυραυλικό μπαράζ κατά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε διάφορα τμήματα της ισραηλινής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ. Νωρίτερα οι IDF είχαν ανακοινώσει πλήγματα στη νότια Βηρυτό, που θεωρείται προπύργιο των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ, αλλά και βομβαρδισμούς κατά στόχων στη νότια Συρία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ιράν εξαπέλυσε νέα ομοβροντία πυραύλων κατά ισραηλινών στόχων, θέτοντας σε συναγερμό περιοχές όπως το Τελ Αβίβ. Ο ισραηλινός στρατός ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής. Δεν αναφέρθηκαν θύματα και ο συναγερμός έχει πλέον λήξει.

⚡️Sky above Tel Aviv

Χτυπήματα στην Τεχεράνη: Σημαντικά πλήγματα σημειώθηκαν στη δυτική Τεχεράνη, με στόχους το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ και την περιοχή γύρω από την πλατεία Αζαντί.

Αναφορές για χερσαία επίθεση των Κούρδων στο Ιράν: Σύμφωνα με αναφορές, κουρδο-ιρανικές πολιτοφυλακές έχουν ξεκινήσει χερσαία επίθεση στο βορειοδυτικό Ιράν. Δημοσιογράφος του Fox News έγραψε στο X ότι χιλιάδες Ιρακινοί Κούρδοι έχουν ξεκινήσει χερσαία επίθεση στο Ιράν, επικαλούμενη μια αμερικανική επίσημη πηγή. Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim και Κούρδοι αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά τις πληροφορίες περί χερσαίας εισβολής.

Πλήγματα στη Βηρυτό: Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις επιθέσεις του κατά υποδομών της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό. Προηγήθηκαν εντολές εκκένωσης για τους αμάχους στην περιοχή.Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στα περίχωρα της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα έχει διασφαλιστεί πλήρης έλεγχος του ιρανικού εναέριου χώρου.

06:28 Βίντεο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη

Tehran, a local resident watches from their roof as US/Israeli airstrikes hit all around them.

06:25 Νέα ανάρτηση της Κεντρική Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών συστημάτων

«Η προσπάθεια εξάλειψης των δυνατοτήτων εκτόξευσης κινητών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος συνεχίζεται. Εντοπίζουμε και καταστρέφουμε αυτές τις απειλές με θανατηφόρα ακρίβεια», αναφέρει χαρακτηριστικά η CENTCOM

The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision.

06:19 Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την κατάρριψη και την καταστροφή ενός ιρανικού drone ανατολικά της περιοχής Αλ Τζαούφ.

Saudi Arabia's Ministry of Defense announced the shoot down and destruction of an Iranian drone east of the Al-Jawf region just now.

06:14 Μπαράζ εκρήξεων στη Τεχεράνη

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη.

«Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το πρακτορείο μέσω Telegram.

05:52 Ο Καναδός πρωθυπουργός δεν αποκλείει συμμετοχή του στρατού στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόνενο στρατιωτικής συμμετοχής της χώρας του στον εντεινόμενο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Δεν θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά» τη συμμετοχή του στρατού του Καναδά, είπε έχοντας πλάι του τον αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι στην Καμπέρα. «Υποστηρίζουμε τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων.

05:30 Το Κατάρ απομακρύνει εσπευσμένα κατοίκους της περιοχής γύρω από την πρεσβεία των ΗΠΑ

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε ότι απομακρύνει εσπευσμένα, «προληπτικά», τους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία, μετά τα ιρανικά πλήγματα στο κράτος του Κόλπου.

«Οι αρμόδιες αρχές απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους που ζουν πλησίον της πρεσβείας των ΗΠΑ, ως προσωρινό και προληπτικό μέτρο», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών στη Ντόχα μέσω X, αφού νωρίτερα παρότρυνε τον πληθυσμό του εμιράτου να μείνει στο σπίτι και να μην βγαίνει παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο και να τηρεί τις οδηγίες των αρχών.

02:00 Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι τύπου κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ (κεντρικά), την έκτη ημέρα του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Τρεις πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν έξω από την πόλη Αλ Χαρτζ», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου μέσω X.

01:48 Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κατά σχεδόν 2% στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία

Οι τιμές του αργού σημειώνουν νέα αλματώδη άνοδο --σχεδόν 2%-- στην έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με φόντο τις ανησυχίες εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του αποκλεισμού του στενού του Χορμούζ.

Περί τη 01:10 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI (West Texas Intermediate) κατέγραφε άνοδο 1,86% στα 76,05 δολάρια. Δεν είχαν αρχίσει ακόμη οι συναλλαγές για το Brent Βόρειας Θάλασσας, είδος αναφοράς. Οι τιμές και των δυο ειδών αυτών πετρελαίου παρέμεναν πρακτικά αμετάβλητες κατά το κλείσιμο χθες, αφού απογειώθηκαν στην αρχή της εβδομάδας.

01:22 Η Γερουσία των ΗΠΑ αρνείται να περιορίσει τις εξουσίες του προέδρου Τραμπ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που αποσκοπούσε στον περιορισμό της εξουσίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σε μια οριακή ένδειξη στήριξης από το Κογκρέσο προς τη σύγκρουση που ξεκίνησε χωρίς τη ρητή έγκριση των νομοθετών.

Το διακομματικό μέτρο, που κατατέθηκε από τον Δημοκρατικό Τιμ Κέιν και τον Ρεπουμπλικάνο Ραντ Πολ, προέβλεπε την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις εχθροπραξίες κατά του Ιράν, εκτός εάν το Κογκρέσο ενέκρινε ρητά τη συνέχιση της εκστρατείας.

Ωστόσο, με τους Ρεπουμπλικάνους να διαθέτουν πλειοψηφία 53 - 47 στην άνω βουλή και να στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την απόφαση του προέδρου να πλήξει το Ιράν σε συντονισμό με το Ισραήλ, το ψήφισμα απορρίφθηκε με αντίστοιχη διαφορά.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε πέντε ημέρες μετά την έναρξη μιας ταχέως κλιμακούμενης σύγκρουσης, κατά την οποία, σύμφωνα με τις αναφορές, σκοτώθηκαν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και αρκετά ανώτερα στελέχη στην Τεχεράνη.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ παρέκαμψε αντισυνταγματικά το Κογκρέσο όταν διέταξε την αεροπορική εκστρατεία, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει προβάλει μεταβαλλόμενες αιτιολογήσεις για την εμπλοκή στον πόλεμο.

01:00 Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε οδικό άξονα προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει μέσω Telegram πως ο στόχος των επιδρομών που εξαπέλυσε κοντά στη Βηρυτό ήταν «τρομοκράτες» της Χεζμπολάχ.

00: 45 Ιράν: Το πρακτορείο Tasnim διεψεύδει τις αναφορές περί εισβολής Κούρδων μαχητών από το Ιράκ στο Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ανταποκριτές του σε τρεις συνοριακές επαρχίες, διαψεύδουν τις αναφορές για ένοπλους Κούρδους μαχητές που εισέρχονται στο Ιράν από το Ιράκ.

00:36 Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για κτίριο στη Βηρυτό, το οποίο χαρακτηρίζουν ως εγκατάσταση της Χεζμπολάχ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για κτίριο στη Βηρυτό, ενόψει αεροπορικής επιδρομής εναντίον θέσης της Χεζμπολάχ.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα επιχειρήσουν δυναμικά στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο εκπρόσωπος, συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι, επισυνάπτοντας χάρτη που δείχνει την τοποθεσία κτιρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως το κτίριο και τα παρακείμενα και να απομακρυνθείτε τουλάχιστον 300 μέτρα», πρόσθεσε.

00:30 Νέες απειλές Ιράν: Θα χτυπήσουμε την πυρηνική εγκατάσταση στη Ντιμόνα

Το Ιράν θα στοχεύσει την ισραηλινή πυρηνική εγκατάσταση της Ντιμόνα, εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA την Τετάρτη, επικαλούμενο έναν ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο.

00:29 Al Jazeera: Χτυπήθηκε το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ιράν στην Τεχεράνη

Οι τελευταίες επιθέσεις που έχουν καταγραφεί σημειώθηκαν στη δυτική Τεχεράνη. Ειδικότερα χτυπήθηκε το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, το δεύτερο μεγαλύτερο και σημαντικότερο αεροδρόμιο της χώρας, καθώς και πολλά σημεία κοντά στην πλατεία Αζαντί.

00:12 Associated Press: Κουρδικές ομάδες προετοιμάζονται για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση

Κουρδικές ιρανικές αντιπολιτευτικές ομάδες που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ προετοιμάζονται για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, περνώντας τα σύνορα, δήλωσαν Κούρδοι αξιωματούχοι στο Associated Press.

23:50 Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στη νότια Συρία

Το συριακό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA ανέφερε την Τετάρτη ότι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχή στη νότια Συρία, αλλά και ότι πραγματοποίησαν εισβολή στην περιοχή Ουάντι αλ-Ρακάντ, δυτικά της Νταράα.

Κατά πληροφορίες επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στην περιοχή και εγκατέστησαν σημείο ελέγχου. Ακόμη, Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος δρόμου ενώ συνέλαβαν και δύο άτομα.