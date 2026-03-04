Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται για πέμπτη μέρα οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προχωρούν σε νέους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις με drones και πυραύλους επί του δικού τους εδάφους. Οι IDF έπληξαν μυστική πυρηνική εγκατάσταση των Ιρανών, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με drone περιοχή κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με αναφορές, το βράδυ της Τρίτης το Ιράν χτύπησε με drone περιοχή κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι, την ίδια στιγμή που το Ισραήλ λέει ότι έπληξε μυστική πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον εναέριων μέσων καθώς και μίας φρεγάτας, στην Κύπρο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Βηρυτό, καθώς το Ισραήλ και η τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν και πάλι πλήγματα τις τελευταίες δύο μέρες.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναδείχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, διαδεχόμενος τον πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, επήλθε υπό την έντονη πίεση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ιρανικό drone έπληξε τη Δευτέρα σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας υλικές ζημιές, όπως μεταδίδει η The Washington Post.

Μυστική υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη βρέθηκε στο στόχαστρο του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι τα τάνκερ που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό την προστασία αμερικανικών πολεμικών πλοίων «αν χρειαστεί».

Το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι επλήγη από ιρανικό drone, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Απόψε αποστέλλουμε ακόμη μία φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο, συντονίζοντας τις ενέργειές μας με τους φίλους μας Έλληνες. Το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η συνοδεία του κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο», δήλωσε σε διάγγελμά του ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν..

Έντονη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Σάντσεθ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προχωρά στη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία.

Η Βρετανία αποστέλλει στην Κύπρο ελικόπτερα για την αντιμετώπιση drone, καθώς και αντιτορπιλικό, ενισχύοντας τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.

Ισραήλ και ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κτίριο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

06:49 Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο πυραύλους και εννιά drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

«Δυο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. «Εννιά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

06:42 Νέα ανάρτηση των IDF για τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Σε νέα ανάρτησή τους στο Χ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν τα εξής:

«Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ. Τα αμυντικά συστήματα εργάζονται για την αναχαίτιση της απειλής. Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έχει αποστείλει προειδοποιήσεις απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές. Το κοινό καλείται να επιδείξει υπευθυνότητα και να ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες - σώζουν ζωές. Πρέπει να εισέλθετε στις προστατευόμενες περιοχές μόλις λάβετε την ειδοποίηση και να παραμείνετε εκεί μέχρι νεωτέρας. Η έξοδος από την προστατευόμενη περιοχή θα είναι δυνατή μόνο μετά από λήψη σαφών οδηγιών. Πρέπει να συνεχίσετε να ενεργείτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου».

06:37 Πάνω από 3% τα futures στο ασήμι, «ψηλά» και ο χρυσός καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο άνω του 1% την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από το εβδομαδιαίο χαμηλό που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των αεροπορικών πληγμάτων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια. Άνοδο 3,38% καταγράφουν τα futures στο ασήμι.

06:17 Πρώην επικεφαλής CIA: Μεγάλο λάθος του Ιράν να στοχοποιεί αμάχους και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου

Το Ιράν έκανε ένα «μεγάλο λάθος» όχι μόνο επειδή επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις και περιουσιακά στοιχεία στα κράτη του Κόλπου, αλλά και επειδή στοχοποίησε αμάχους στην περιοχή, δήλωσε στο Sky News ο πρώην διευθυντής της CIA, ο στρατηγός Ντέιβιντ Πετρέους.

05:57 Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν δύο πύραυλοι κρουζ στην πόλη Αλ Χαρτζ

Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι δύο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στην περιοχή Αλ Χαρτζ.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας εντόπισαν τους πυραύλους εγκαίρως και τους εξουδετέρωσαν πριν προκαλέσουν ζημιές ή θύματα.

05:42 UKMTO: Ιρανικές επιθέσεις σε δύο πλοία κοντά στα ΗΑΕ και το Ομάν

Η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας (UKMTO), που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, γνωστοποίησε ότι έλαβε χθες Τρίτη αναφορές για «συμβάντα» που έπληξαν πλοία κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς όλα τα αζιμούθια.



Κατά το UKMTO, ο κυβερνήτης πλοίου που βρίσκεται 7 ναυτικά μίλια (σχεδόν 13 χιλιόμετρα) ανατολικά από τη Φουτζάιρα στα ΗΑΕ ενημέρωσε πως το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα που προκάλεσαν ζημιά στο κύτος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο.



Νωρίτερα, κυβερνήτης πλοίου 137 ναυτικά μίλια (σχεδόν 245 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μούσκατ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανέφερε ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη κοντά στο σκάφος, και θεάθηκε καπνός, αλλά το σκάφος και το πλήρωμά του είναι σώο.

04:10 Νεκρό κορίτσι 11 ετών μετά την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο Κουβέιτ

Ένα κορίτσι 11 ετών έχασε τη ζωή του στο Κουβέιτ όταν θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή τα ξημερώματα της Τετάρτης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kuwait News Agency.



Σύμφωνα με το Kuwait News Agency, που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της χώρας, αρκετοί εναέριοι στόχοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ τις πρώτες πρωινές ώρες.



Οι στόχοι καταστράφηκαν, ωστόσο θραύσματα από τα συντρίμμια τους κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή.

03:40 CENTCOM: Καταστράφηκαν 17 πλοία του ιρανικού ναυτικού στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή

Την καταστροφή 17 πλοίων του ιρανικού ναυτικού ανακοίνωσε ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, στην οποία συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Στο μήνυμά του, που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι η επιχείρηση επικεντρώνεται στην εξουδετέρωση κάθε απειλής που μπορεί να πλήξει αμερικανικές δυνάμεις.

«Με απλά λόγια, επικεντρωνόμαστε στο να καταστρέφουμε όλα όσα μπορούν να μας επιτεθούν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν «αδιαμφισβήτητες χειρουργικές επιθέσεις» που πραγματοποιούνται από στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 και B-1.

«Για δεκαετίες, το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο που να κινείται στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν», τόνισε..

03:00 Τραμπ: Πάνω από 9.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή μετά την επιχείρηση «Επική Οργή»



Με ανάρτηση στο Truth Social καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ακόμη στην περιοχή να δηλώσουν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να οργανωθεί η επιστροφή τους.

01:43 Το Ισραήλ ανακοινώνει ότι θα τεθούν σε εφαρμογή νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ένα ακόμη κύμα «εκτεταμένων» επιθέσεων εναντίον του Ιράν. «Η Πολεμική Αεροπορία έχει ξεκινήσει ένα κύμα εκτεταμένων επιθέσεων εναντίον θέσεων εκτόξευσης, αμυντικών συστημάτων και πρόσθετων υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ανέφεραν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Τεχεράνη συγκλονίζεται από σφοδρούς βομβαρδισμούς, αναφέρουν τα τοπικά μέσα.

01:25 Ισχυρή έκρηξη αναφέρθηκε στη Βηρυτό



Μια δυνατή έκρηξη ακούγεται από δημοσιογράφο του AFP στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις και εκτοξεύουν πυραύλους.

Η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις της με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ τη Δευτέρα, έπειτα από μια μακρά παύση.

01:10 Η Χεζμπολάχ λέει ότι στοχοποίησε ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Σε ανακοίνωσή του η τρομοκρατική οργάνωση ανέφερε ότι στοχοποίησε τη βάση με «ομοβροντία πυραύλων υψηλής ποιότητας σε αντίποινα για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση σε δεκάδες λιβανικές πόλεις».

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε ότι εντόπισε εκτοξεύσεις βλημάτων από τον Λίβανο και αναχαίτισε τα περισσότερα.

00:54 Καταρρίφθηκε drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης εν μέσω επίθεσης από το Ιράν στο Ιράκ

Ένα drone καταρρίφθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί, σύμφωνα με το Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων.

00:43 Η CIA εργάζεται για να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο μία εξέγερση στο Ιράν



Η CIA φέρεται να εργάζεται για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό ιρανικών κουρδικών δυνάμεων, με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Το σχέδιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, με αντικείμενο την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης.

00:16 Κατάρ: Ιρανικός πύραυλος έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ

Το Κατάρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του εμιράτου, εκ των οποίων ένας έπληξε την αμερικανική στρατιωτική βάση Αλ Ουντέιντ, κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν από τους πυραύλους, ενώ ο δεύτερος έπληξε τη βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, χωρίς να προκαλέσει θύματα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του εμιράτου.

Νωρίτερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν δύο πυρήνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν και συνέλαβαν δέκα υπόπτους.

00:15 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 300 ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων από το Σάββατο

Οι επιθέσεις έχουν απενεργοποιήσει περίπου 300 εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ισλαμική Δημοκρατία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Από την έναρξη της επιχείρησης «Raaring Lion», η ισραηλινή αεροπορία έχει διαλύσει περίπου 300 ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων», ανέφερε ανακοίνωση.

00:12 Το Μπαχρέιν αναχαίτισε «με επιτυχία» 74 πυραύλους και 92 drones από το Σάββατο

Το βασίλειο του Κόλπου έχει καταστρέψει με επιτυχία 74 πυραύλους και 92 drones από τότε που το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον στρατό του Μπαχρέιν. Δεν έδωσε αριθμό για τις αποτυχημένες αναχαιτίσεις.