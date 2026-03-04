Η CIA φέρεται να εργάζεται για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό ιρανικών κουρδικών δυνάμεων, με στόχο την υποκίνηση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN. Το σχέδιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επαφών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, με αντικείμενο την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης.

Ένοπλες ιρανικές κουρδικές οργανώσεις, με χιλιάδες μαχητές κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν και κυρίως στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι προετοιμάζουν δράση, καλώντας ακόμη και ιρανικές δυνάμεις να αυτομολήσουν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) έχει ήδη πλήξει κουρδικούς στόχους, ανακοινώνοντας επιθέσεις με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό Κούρδο αξιωματούχο, ο Τραμπ συνομίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χίτζρι, μία από τις οργανώσεις που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Τεχεράνης. Πηγές αναφέρουν ότι κουρδικές δυνάμεις ενδέχεται να συμμετάσχουν σε χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες ημέρες, προσβλέποντας σε στήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να επικοινώνησε με ηγέτες των Ιρακινών Κούρδων, εξετάζοντας τρόπους συντονισμού. Οποιαδήποτε μεταφορά όπλων θα απαιτούσε τη συναίνεση των κουρδικών αρχών στο Ιράκ, ώστε το ιρακινό Κουρδιστάν να λειτουργήσει ως βάση επιχειρήσεων. Σύμφωνα με μία εκδοχή του σχεδίου, οι κουρδικές δυνάμεις θα επιδίωκαν να καθηλώσουν ιρανικές μονάδες ασφαλείας, επιτρέποντας σε άοπλους διαδηλωτές σε μεγάλες πόλεις να κινητοποιηθούν χωρίς τον κίνδυνο μαζικής καταστολής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσπάσει πόρους του ιρανικού καθεστώτος και να προκαλέσει αποσταθεροποίηση. Άλλες ιδέες αφορούν την κατάληψη εδαφών στο βόρειο Ιράν, δημιουργώντας ενδεχομένως ζώνη ασφαλείας με στρατηγική σημασία για το Ισραήλ. Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν επανειλημμένα εκτιμήσει ότι οι Ιρανοί Κούρδοι δεν διαθέτουν, επί του παρόντος, επαρκή επιρροή και πόρους για να οδηγήσουν σε επιτυχή ανατροπή.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Αναλυτές, όπως ο Άλεξ Πλίτσας, υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να επιταχύνει εσωτερικές εξελίξεις, εξοπλίζοντας έναν ιστορικό περιφερειακό σύμμαχο. Αντίθετα, η Τζεν Γκαβίτο, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προειδοποιεί ότι η ενίσχυση ένοπλων πολιτοφυλακών ενδέχεται να υπονομεύσει την ιρακινή κυριαρχία και να επιδεινώσει την ήδη εύθραυστη ασφάλεια στην περιοχή.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή