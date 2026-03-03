Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Στις φλόγες παραμένει η Μέση Ανατολή για τέταρτη μέρα, καθώς σειρήνες ήχησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες ήχησαν σε ολόκληρο το Ισραήλ, έπειτα από ομοβροντία πυραυλικών επιθέσεων από την Τεχεράνη, η οποία είχε δεχθεί πλήγματα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ χτυπήθηκε και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ μετά τη βύθιση 11 σκαφών από τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι «τα πιο σκληρά πλήγματα έπονται».

Οι ειδήσεις με μια ματιά

Προειδοποίηση των ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αναχωρήσουν άμεσα από χώρες σε όλη τη Μέση Ανατολή «λόγω σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια».

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

Πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ: Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας χτυπήθηκε από δύο ύποπτα ιρανικά drones, ανέφεραν πηγές στο CNN. Δεν υπήρχαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Πλήγμα στη Βηρυτό: Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πλήττει κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Αυτό ακολουθεί την εκτόξευση πυραύλων και drones από τη Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στο Ισραήλ «ως εκδίκηση» για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Ο Τραμπ για το Ιράν: Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το «μεγάλο κύμα επιθέσεων δεν έχει έρθει ακόμη».

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Κουβέιτ την Κυριακή.

Το Ιράν λέει ότι έκλεισε και επισήμως τα Στενά του Ορμούζ , οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να «πυρπολούν» κάθε πλοίο που θα περνά από εκεί.

, οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να «πυρπολούν» κάθε πλοίο που θα περνά από εκεί. Καταστρέψαμε και τα 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM), δίνοντας και σχετικό βίντεο στη δημοσιότητα.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

07:20 Τραμπ: Σχεδόν απεριορίστα τα αποθέματα οπλισμού των ΗΠΑ - Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται «για πάντα»

Σε ανάρτηση του στο Truth Social, ο Τραμπ είπε πως «τα αποθέματα πολεμικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μεσαίου και ανώτερου του μεσαίου επιπέδου, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα - Όπως μου αναφέρθηκε σήμερα, διαθέτουμε σχεδόν απεριόριστες προμήθειες αυτών των όπλων».

«Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται "για πάντα" και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις προμήθειες (οι οποίες είναι καλύτερες από τα καλύτερα όπλα άλλων χωρώ!). Στο ανώτατο επίπεδο, διαθέτουμε καλές προμήθειες, αλλά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

07:08 CENTCOM για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν

U.S. Central Command (CENTCOM) has stated that since the start of offensive operations on Saturday, U.S. forces have destroyed Islamic Revolutionary Guard Corps command-and-control facilities, Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military… pic.twitter.com/UltBx6SzFs — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι, από την έναρξη των επιθετικών επιχειρήσεων το Σάββατο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ιρανικές δυνατότητες αεράμυνας, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Epic Fury.

07:05 Νέες απειλές του Ιράν κατά των πλοίων που βρίσκονται κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε να «κάψει οποιοδήποτε πλοίο» διανοηθεί «να περάσει τα Στενά του Ορμούζ», στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το εμπόριο πετρελαίου, de facto κλειστή εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και να σταματήσει κάθε εξαγωγή υδρογονανθράκων από τον Κόλπο. «Θα επιτεθούμε επίσης στους πετρελαιαγωγούς και δεν επιτρέψουμε να βγει από την περιοχή ούτε σταγόνα πετρελαίου», διεμήνυσε ο στρατηγός Σαρντάρ Εμπραχίμ Τζαμπαρί, σύμφωνα με τον λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram, προεξοφλώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν «τα 200 δολάρια (το βαρέλι) τις επόμενες ημέρες».

07:01 Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν κοντά στο Ριάντ και στην Αλ Χαργκ

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου. «Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.

06:34 Σε νέα άνοδο πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι με φόντο την κλιμακούμενη πολεμική σύγκρουση στη Μ. Ανατολή

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent διαμορφώθηκαν στα 79,44 δολ./βαρέλι, αυξημένα κατά 1,70 δολ. ή 2,2%, έως τις 06:00 ώρα Ελλάδας. Τη Δευτέρα, το Brent εκτινάχθηκε έως τα 82,37 δολ./βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 2025, αν και περιόρισε τα κέρδη του για να κλείσει με άνοδο 6,7%.

Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,17 δολ. ή 1,6%, στα 72,40 δολ./βαρέλι. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχε αρχικά ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2025, πριν υποχωρήσει, κλείνοντας πάντως με άνοδο 6,3%.

06:27 Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει «κέντρα διοίκησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων» της Χεζμπολά στην Βυρητό

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων διοίκησης και εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολά» στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετά την προειδοποίησή του ότι ετοιμάζεται να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει την εκστρατεία του εναντίον του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν.

06:24 Οι ΗΠΑ έτοιμες να μετακινήσουν νέα συστήματα αεράμυνας στη Μ. Ανατολή από τη Ν. Κορέα

The United States is considering the relocation of air defense systems and other military assets from South Korea to the Middle East, amid the ongoing conflict with Iran, according to Korean-language newspaper The Chosun Daily.



These include MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air… pic.twitter.com/EmLVwCkHBE — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς/αναδιάταξης συστημάτων αεράμυνας και άλλων στρατιωτικών μέσων από τη Νότια Κορέα προς τη Μέση Ανατολή, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με την κορεατική εφημερίδα The Chosun Daily.

Στα μέσα αυτά περιλαμβάνονται συστοιχίες αντιαεροπορικών πυραύλων MIM-104 “Patriot” και συστήματα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), καθώς και μέσα επιτήρησης και αναγνώρισης όπως το MQ-9 Reaper, το οποίο σταθμεύει μόνιμα στη βάση Kunsan με τις Αμερικανικές Δυνάμεις στην Κορέα (USFK). Πηγές εκτιμούν επίσης ότι η συστοιχία THAAD στο Seongju (επαρχία Βορείου Gyeongsang) και οι πύραυλοι αναχαίτισής της θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή.

06:20 Πλάνα δείχνουν αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα C-RAM να καταρρίπτει εισερχόμενο ιρανικό drone επίθεσης πάνω από το βόρειο Ιράκ σήμερα το πρωί.

Footage of an American C-RAM shooting down an incoming Iranian attack drone over northern Iraq this morning. pic.twitter.com/mKzK4RLsxG — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 3, 2026

06:15 Ζημιές σε data centres της Amazon από επιθέσεις ιρανικών drones

Η Amazon Web Services (AWS) αναφέρει ότι αντιμετωπίζει «συνεχιζόμενες διακοπές υπηρεσιών» στη Μέση Ανατολή, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι τρία από τα data centres της επηρεάστηκαν από επιθέσεις με drones. Σε ενημέρωση στον ιστότοπό της, η AWS ανέφερε ότι δύο εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «χτυπήθηκαν απευθείας», ενώ «πλήγμα drone σε πολύ κοντινή απόσταση» από εγκατάσταση στο Μπαχρέιν προκάλεσε ζημιές.

«Τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν δομικές ζημιές, διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την υποδομή μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτήθηκαν ενέργειες πυρόσβεσης που οδήγησαν σε πρόσθετες ζημιές από νερό», πρόσθεσε η AWS.

06:00 Δορυφορικές εικόνες φαίνεται να δείχνουν ζημιές σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση

Δορυφορικές εικόνες που καταγράφηκαν από τη Vantor, μια εταιρεία χωρικής/γεωχωρικής νοημοσύνης, δείχνουν τις ζημιές στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ (Natanz) στο Ιράν, οι οποίες προκλήθηκαν από αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τις τελευταίες ημέρες.

Ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο (κάτω δεξιά στις παρακάτω εικόνες) και δύο μικρότερες αποθήκες (πάνω στο κέντρο) φαίνεται να έχουν πληγεί. Σύμφωνα με το Institute for Science and International Security, τα σημεία αυτά χρησιμοποιούνταν ως σημεία πρόσβασης για οχήματα και προσωπικό προς τις υπόγειες εγκαταστάσεις του χώρου.

05:36 Μάικ Τζόνσον: «Αμυντικό μέτρο» η επιχείρηση ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν



Ο Μάικ Τζόνσον, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπερασπίστηκε χθες Δευτέρα την ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τη αμυντικό μέτρο.

«Το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να δράσει για τη δική του άμυνα (...) με ή χωρίς αμερικανική υποστήριξη», είπε σε δημοσιογράφους στο Κογκρέσο, επιχειρηματολογώντας ότι το ισραηλινό κράτος αντιμετώπιζε υπαρξιακή απειλή.

Οι ΗΠΑ χρειαζόταν «να πάρουν πολύ δύσκολη απόφαση», συνέχισε ο speaker, αφού εκτίμησαν τους κινδύνους για το στρατιωτικό προσωπικό τους, τις εγκαταστάσεις τους και τα συμφέροντά τους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκρινε, με βάση «τις εξαίρετες πληροφορίες που είχαμε, ότι αν το Ισραήλ προχωρούσε σε επίθεση εναντίον του Ιράν για να καταστρέψει τους πυραύλους, (οι Ιρανοί) θα ανταπέδιδαν αμέσως εναντίον του αμερικανικού (στρατιωτικού) προσωπικού και πόρων μας», συνέχισε, μοιάζοντας να ενστερνίζεται όσα είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Στρατιώτες μας κινδύνευαν και έχουμε πολλούς Αμερικανούς στην περιοχή και αυτό ήταν ζήτημα που προκαλούσε μεγάλη επιτυχία. Αν απλώς τηρούσαμε στάση αναμονής (...) οι συνέπειες της αδράνειας από πλευράς θα ήταν, θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», πρόσθεσε ο Τζόνσον.

05:19 Νετανιάχου: Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν δεν θα είναι «χωρίς τέλος»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθούν σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Σον Χάνιτι.

«Ναι, βλέπω», επέμεινε ο Νετανιάχου ερωτηθείς αν βλέπει δρόμο προς διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ενώ ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται για τέταρτη ημέρα.

05:16 Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε και κατέστρεψε οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στο Ριάντ και το Αλ-Καρτζ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το υπουργείο είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας είχε χτυπηθεί από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας «περιορισμένη» πυρκαγιά και μικρές υλικές ζημιές. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

03:15 Δύο drones χτύπησαν την Αμερικανική Πρεσβεία στο Ριάντ – Να μείνουν σε ασφαλές μέρος καλούνται οι Αμερικανοί

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ριάντ δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), προκαλώντας «περιορισμένη πυρκαγιά». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η φωτιά περιορίστηκε άμεσα και ελέγχθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς να αναφερθούν θύματα μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα η αμερικανική πρεσβεία στο Σαουδική Αραβία εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, συνιστώντας σε όλους τους Αμερικανούς πολίτες στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών μέχρι νεωτέρας.

Subject: Security Alert - Shelter in Place - U.S. Mission to the Kingdom of Saudi Arabia, (Mar. 3, 2026)



Location: Saudi Arabia



Event: Security Alert

The U.S. Mission to Saudi Arabia has issued a shelter in place notification for Jeddah, Riyadh and Dhahran and are limiting… — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026

02:30 Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν δυο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δυο ισχυρές εκρήξεις και ένας πως είδε στήλη καπνού, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.

Τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν δυο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου, όπου εδρεύουν πολλές πρεσβείες.

Breaking news

Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli — Galkacyo Online (@galkacyoonline) March 3, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία χτυπήθηκε από δύο φερόμενα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

02:00 Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους υπηκόους τους σε σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή να «φύγουν τώρα»

Η διπλωματία των ΗΠΑ απηύθυνε σύσταση στους αμερικανούς πολίτες σε σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών, να «φύγουν τώρα» από την περιοχή, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους, εν μέσω του πολέμου που διεξάγουν ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός εναντίον του Ιράν από το Σάββατο.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών Μόρα Ναμντάρ μέσω X, αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

01:45 Κατάρ: Πολλαπλές εκρήξεις στον ουρανό πάνω από τη Ντόχα

Το Κατάρ, σε επιστολές προς τα Ηνωμένα Έθνη, περιέγραψε λεπτομερώς πώς ο στρατός του αναχαίτισε δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους και πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους στο Ιράν το περασμένο Σάββατο.

01:31 Σφυροκόπημα των IDF κατά στόχων της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει τα κέντρα διοίκησης και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό του Λιβάνου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

01:18 Eπίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεράμυνα των ΗΑΕ αντιμετωπίζει νέο μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας

01:00 Σειρήνες ηχούν και στο κεντρικό Ισραήλ καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους



Σειρήνες ηχούν σε ευρείες περιοχές της χώρας εν μέσω της τελευταίας ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Τελ Αβίβ στο κεντρικό Ισραήλ.

Οι πολίτες σε περιοχές όπου ηχούν σειρήνες έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεωτέρας, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι εργάζονται για την αναχαίτιση των πυραύλων.

Οι σειρήνες που ενεργοποιήθηκαν σε όλο το βόρειο, κεντρικό και νότιο Ισραήλ ήταν αποτέλεσμα βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

00:35 IDF: Καταστρέψαμε την έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι «χτύπησε και κατέστρεψε» την έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.

«Πριν από λίγο, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη, ανέφερε ο στρατός, αναφερόμενος στο IRIB.

«Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο κέντρο διεξάγονταν και κατευθύνονταν από το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Με τα χρόνια, η Ιρανική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης κάλεσε για την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ και για τη χρήση πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε ο στρατός.

צה"ל השמיד לפני זמן קצר את מרכז התקשורת והתעמולה של משטר הטרור האיראני



חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן, החל בתקיפה נוספת לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני בטהרן.



לפני זמן קצר, מטוסי חיל האוויר הטילו עשרות חימושים והשמידו את מרכז התקשורת של משטר הטרור האיראני.



המרכז שימש בעת… pic.twitter.com/8NuUrPTROg — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 2, 2026

00:33 Μεντβέντεφ: Άμεσος ο κίνδυνος Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου αν ο Τραμπ συνεχίσει την «παράλογη πορεία» του



Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος έναρξης Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι άμεσος, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει, όπως είπε, την «παράλογη πορεία» του.

Υποστήριξε ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος θα καθιστούσε τις πυρηνικές εκρήξεις στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι ν

IDF: Εξοντώσαμε στη Βηρυτό τον διοικητή του τομέα του Λιβάνου της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ εξόντωσε στη Βηρυτό τον τον Adham Adnan Al-Athman, διοικητή του τομέα του Λιβάνου της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Al-Athman κατείχε αυτή τη θέση για αρκετά χρόνια και ήταν υπεύθυνος για την προώθηση και την εκτέλεση εκατοντάδων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των δυνάμεων του IDF και των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ, αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι IDF.

00:17 Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν 12 χώρες στη Μέση Ανατολή

Το Reuters, επικαλούμενη τη βοηθό γραμματέα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για προξενικές υποθέσεις, μεταδίδει ότι οι Αμερικανοί πολίτες παροτρύνονται να εγκαταλείψουν, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.