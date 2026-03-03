ΗΠΑ για Ιράν: Καταστρέψαμε τις εγκαταστάσεις διοίκησης των «Φρουρών της Επανάστασης»

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη πως κατέστραψαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης των «Φρουρών της Επανάστασης» του Ιράν, όπως σημειώθηκε σε σχετική ανάρτηση της κεντρικής διοίκησης (CENTCOM) στο X.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ιρανικές αμυντικές δυνατότητες, βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα κατά των άμεσων απειλών που θέτει το ιρανικό καθεστώς» ανέφερε η CENTCOM.