ΗΠΑ για Ιράν: Καταστρέψαμε τις εγκαταστάσεις διοίκησης των «Φρουρών της Επανάστασης»
ΗΠΑ για Ιράν: Καταστρέψαμε τις εγκαταστάσεις διοίκησης των «Φρουρών της Επανάστασης»

03/03/2026 • 06:55
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη πως κατέστραψαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης των «Φρουρών της Επανάστασης» του Ιράν, όπως σημειώθηκε σε σχετική ανάρτηση της κεντρικής διοίκησης (CENTCOM) στο X.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ιρανικές αμυντικές δυνατότητες, βάσεις εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενων επιχειρήσεων. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε αποφασιστικά μέτρα κατά των άμεσων απειλών που θέτει το ιρανικό καθεστώς» ανέφερε η CENTCOM.

Δείτε εδώ λεπτό προς λεπτό όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

