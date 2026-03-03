Μεντβέντεφ: Άμεσος ο κίνδυνος Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου αν ο Τραμπ συνεχίσει την «παράλογη πορεία» του

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος έναρξης Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι άμεσος, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει, όπως είπε, την «παράλογη πορεία» του.

Υποστήριξε ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος θα καθιστούσε τις πυρηνικές εκρήξεις στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι να μοιάζουν με «παιδικό παιχνίδι».

Σε δηλώσεις του στο TASS, χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ιράν «βάρβαρο λάθος» και προειδοποίησε ότι η συνέχιση της, όπως τη χαρακτήρισε, «παράλογης πολιτικής αλλαγής καθεστώτων» από τις ΗΠΑ ενδέχεται να πυροδοτήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι η τρέχουσα στρατηγική της Ουάσινγκτον εγκυμονεί τον κίνδυνο γενικευμένης παγκόσμιας σύγκρουσης, υποστηρίζοντας πως «ο πόλεμος διεξάγεται για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».

Τόνισε ακόμη ότι το Ιράν, ως κληρονόμος της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, διαθέτει ανθεκτικότητα απέναντι στις επιθέσεις, προειδοποιώντας όμως ότι το τίμημα αυτής της αντοχής θα είναι βαρύ.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας σημείωσε ότι, μετά τις επιθέσεις του Τραμπ, η επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα καθίσταται, κατά την εκτίμησή του, αναπόφευκτη. «Το Ιράν θα αγωνιστεί σθεναρά για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες γι’ αυτό», υπογράμμισε.