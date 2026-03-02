Κόκκινος συναγερμός στην Κύπρο

Ήχησαν λίγο μετά τις 12:00 σήμερα οι σειρήνες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη, λόγω νέου κύματος ιρανικών επιθέσεων με drones.

Λίγο μετά τις 12:50, σήμανε συναγερμός και στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς εντοπίστηκε drone στον εναέριο χώρο της Κύπρου, όπως μετέδωσε το philenews.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αρχές ασφαλείας έχουν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone, για αυτό και δόθηκε η σχετική οδηγία.

Το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου έχει ήδη βγει από τα κτήρια και είναι συγκεντρωμένο στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους αρμόδιους κοινοτάρχες, εκκενώνονται η Τίμη και τα Κονιά που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο.

Παράλληλα, τα κυπριακά ΜΜΕ αναφέρουν πως δόθηκε εντολή να εκκενωθούν όλες οι βρετανικές βάσεις Κύπρο και συγκεκριμένα αυτή στο Ακρωτήρι και εκείνη στη Δεκέλεια.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, συνολικά 60 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την Hermes Airports, οι 42 πτήσεις αφορούν τη Λάρνακα και οι 18 την Πάφο. Η εταιρεία προτρέπει τους πολίτες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία τους ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλούμε επιστρέψτε στα σπίτια σας και παραμείνετε μέσα μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και προστατευτείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, γερά έπιπλα. Παρακαλούμε περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», ήταν το μήνυμα που στάλθηκε λίγο νωρίτερα στους εργαζομένους στην αεροπορική βάση RAF στο Ακρωτήρι. Υπενθυμίζεται πως νωρίς το πρωί είχαν αναχαιτιστεί δύο μη επανδρωμένα ιρανικά αεροσκάφη.

Την τελευταία ώρα, υπάρχει έντονη κινητοποίηση στη Βάση Ακρωτηρίου με τις σειρήνες να ηχούν και μαχητικά αεροσκάφη να απογειώνονται, ενώ οι βάσεις εκκενώνονται με μήνυμα που στάλθηκε στο προσωπικό να κάνει λόγο για «συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας».

Εν τω μεταξύ, ιρανικά ΜΜΕ που υποστηρίζουν τους Φρουρούς της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι που είχαν ως στόχο τη βρετανική βάση RAF στην Κύπρο.

Δυσαρέσκεια Λευκωσίας για Στάρμερ-«Δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση για χρήση βρετανικών βάσεων»

Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση για την απουσία σαφούς και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να δηλώνει μετά από τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ότι «σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Όπως ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο χθεσινό του διάγγελμα δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο «σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού».

«Είναι κάτι το οποίο οφείλω να πω ότι το βλέπουμε με δυσαρέσκεια. Το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτές οι διαβεβαιώσεις κατά το χθεσινό διάγγελμα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρχε σαφής διευκρίνιση ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν θα χρησιμοποιούνταν για λόγο άλλο πέραν του ανθρωπιστικού», είπε.

Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από πλευράς του υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ενημέρωση που είχε η Λευκωσία σε πολλές επικοινωνίες και σε διάφορα επίπεδα ήταν ξεκάθαρη ως προς τον αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο.

«Αυτή ήταν και η δική μας επίσημη θέση. Αυτή είναι και η δική μας διαχρονική θέση, γιατί το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, και όχι μόνο ρητορικά, αλλά μέσα από τον τρόπο που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά λειτουργεί — και σας θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες η Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αποδείξει — είναι ότι είμαστε ανθρωπιστικός κόμβος και αυτό θέλουμε να προβάλλουμε, γιατί αυτό ακριβώς είναι που υπηρετούμε», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι θα γίνουν όλα τα απαραίτητα διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας ως προς τον τρόπο που επικοινωνήθηκε το μήνυμα, όσο και για το γεγονός ότι χθες δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν πλησίον των βάσεων Ακρωτηρίου.

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του πρώην Γενικού Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάθε νομικό έρεισμα να ζητήσει και να επαναδιαπραγματευτεί το καθεστώς των Βάσεων και τους όρους λειτουργίας τους, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε: «Σε αυτό το πλαίσιο δεν αποκλείουμε τίποτα».

Τι έχει προηγηθεί

Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο, κάτι που όμως δεν επιβεβαιώνεται από την Κυβέρνηση.

Σε μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Αργότερα, αναχαιτίστηκε δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο στις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου. Είχε προηγηθεί επίθεση από ιρανικό drone στο ίδιο σημείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε μήνυμά του προς τους πολίτες του νησιού, ανέφερε ότι η Κύπρος δεν συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Sky news: Το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από βάση στην Κύπρο μετά από επίθεση με drone

Παράλληλα, σύμφωνα με το Sky News, το Ηνωμένο Βασίλειο μετακινεί οικογένειες από την αεροπορική βάση στην Κύπρο μετά από τις επιθέσεις με drone μιας χρήσης.

Το Υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε ως «μέτρο προφύλαξης». Οι οικογένειες μεταφέρονται σε εναλλακτικά καταλύματα στο νησί.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Η ασφάλεια του προσωπικού μας και των οικογενειών τους είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Ως προληπτικό μέτρο, μεταφέρουμε τα μέλη των οικογενειών που ζουν στη RAF Akrotiri σε εναλλακτικά καταλύματα κοντά στο νησί της Κύπρου. Η βάση και το προσωπικό μας συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, προστατεύοντας την ασφάλεια της Βρετανίας και τα συμφέροντά μας».