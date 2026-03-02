Live - Μέση Ανατολή

Στο «κόκκινο» παραμένουν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, μετά και την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ να στοχοποιήσουν το Ισραήλ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη νότια Βηρυτό, σε απάντηση στις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης, που είχε εκτοξεύσει νωρίτερα πυραύλους αι drones εναντίον ισραηλινών στόχων, ως αντίποινα για τον θάνατο του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Την ίδια στιγμή, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά στις επιθετικές ενέργειες του Ιράν και των «δορυφόρων» του.

Οι τελευταίες εξελίξεις με μία ματιά

• Πόλεμος με το Ιράν: Η σύγκρουση που πυροδότησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επεκτείνεται, με αναφορές για εκρήξεις στο Λίβανο και την Κύπρο. Μπορεί να υπάρξουν περισσότερες αμερικανικές απώλειες, αναγνώρισε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών.

• Η Χεζμπολάχ μπαίνει στη σύγκρουση: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν χτυπήματα μετά την δήλωση της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης ότι επιτέθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική βάση «ως εκδίκηση» για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

• Οι ενημερώσεις υπονομεύουν τον ισχυρισμό του Λευκού Οίκου: Οι εκπρόσωποι του Πενταγώνου παραδέχτηκαν στο προσωπικό του Κογκρέσου ότι το Ιράν δεν σχεδίαζε να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις, εκτός αν το Ισραήλ επιτεθεί πρώτα στο Ιράν, υπονομεύοντας τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι η άμεση απειλή αποτελεί λόγο για την έναρξη επιθέσεων, σύμφωνα με πηγές.

• Παγκόσμια σοκ: Ο πόλεμος έχει διαταράξει τις αεροπορικές μετακινήσεις, έχει πλήξει τις φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες του Κόλπου, που συνήθως θεωρούνται ασφαλείς, και εμποδίζει τη ροή του πετρελαίου. Οι χώρες που επιθυμούν να εκκενώσουν τους πολίτες τους αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη νότια Βηρυτό, σε απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ. Η λιβανέζικη οργάνωση είχε εκτοξεύσει πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών στόχων, ως αντίποινα για τον θάνατο του Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε ανώτερους αξιωματούχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, ενώ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, χαρακτήρισε την εκτόξευση των πυραύλων ως "ανεύθυνη ενέργεια" που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τις εχθροπραξίες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της βίας στην περιοχή. Παράλληλα, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι να λάβουν «αναλογικές αμυντικές ενέργειες» για να καταστρέψουν τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, ανταποκρινόμενοι στις επιθέσεις που στοχεύουν στη Μέση Ανατολή. Στη κοινή τους δήλωση, οι τρεις χώρες τόνισαν ότι θα υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και αυτά των συμμάχων τους στην περιοχή, αποτρέποντας την εκτόξευση πυραύλων και drones από το Ιράν. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα με τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους συμμάχους τους.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

06:48: Άνοδος 2,40% για τον χρυσό και 1,2% για το ασήμι καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του χρυσού σημείωσαν άνοδο άνω του 2% στις ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να επενδύσουν σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μετά τις μεγάλες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Ψηλά» και το ασήμι.



06:15 Οι επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις συνεχίζονται για τρίτη ημέρα

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν με αεροπορικές επιθέσεις την τρίτη ημέρα της σύγκρουσης. Στα social media έγραψαν το πρωί της Δευτέρας ότι «οι επιθέσεις συνεχίζονται».

Σύμφωνα με το CNN, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη και στην πόλη Καράτζ τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. «Πριν από λίγα λεπτά, ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές της Τεχεράνης», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency νωρίς το πρωί της Δευτέρας, τοπική ώρα.

Εν τω μεταξύ, το Tasnim ανέφερε ότι «ακούστηκαν αρκετές δυνατές εκρήξεις γύρω από την Καράτζ».

06:12 Πρωθυπουργός Λιβάνου:«Ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε σήμερα «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, σε αντίποινα για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, που είχαν αποτέλεσμα να εξαπολυθούν ευρείας κλίμακας αντίποινα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.

05:48 Κύπρος για την επίθεση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Περιορισμένες ζημιές - Είμαστε σε διαρκή συντονισμό με Βρετανία

Μικρής έκτασης ζημιές προκάλεσε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, μη επανδρωμένο drone στη Βάση Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

05:17 Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους δεκάδων πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα διαταγή στους κατοίκους κάπου πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια. «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (...) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

03:00 Πυραυλικές επιθέσεις στη Χάιφα

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι έξι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο προς τη Χάιφα, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Ισραήλ και σημαντικό λιμάνι στη Μεσόγειο.

Η νέα αυτή επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά στρατιωτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν περιοχές του βόρειου Ισραήλ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση. Η Χάιφα, εκτός από τη στρατηγική της σημασία, αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφορών και οικονομικής δραστηριότητας, κάτι που καθιστά την επίθεση ακόμα πιο επικίνδυνη.

Η απόφαση της Χεζμπολάχ να εισέλθει στη σύγκρουση φέρνει νέα δεδομένα στον πόλεμο, με διεθνείς δυνάμεις να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Οι διεθνείς ανησυχίες επικεντρώνονται στην πιθανότητα η σύγκρουση να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου, ενώ ήδη υπάρχουν εκκλήσεις για την άμεση αποκλιμάκωση της βίας.

23:47 Διάγγελμα Τραμπ: Θα εκδικηθούμε για τον θάνατο των στρατιωτών μας - Συνεχίζουμε μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι

Διάγγελμα μέσα από την πλατφόρμα Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν λέγοντας ότι θα εκδικηθεί τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και προειδοποιεί την αμερικανική κοινή γνώμη ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερες απώλειες.

