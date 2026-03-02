Μικρής έκτασης ζημιές προκάλεσε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, drone στη Βάση Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η κυπριακή κυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα, το περιστατικό αφορούσε μη επανδρωμένο drone, το οποίο προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε διαρκή συνεδρίαση του Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Χριστοδουλίδη

Την ίδια στιγμή, όπως έγινε γνωστό, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής κλιμάκωσης στην περιοχή, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ οι έρευνες και η αξιολόγηση των δεδομένων συνεχίζονται.

Το χρονικό της επίθεσης στη βάση του Ακρωτηρίου

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν κυπριακές Αρχές κήρυξαν κατάσταση συναγερμού, μετά και την έκρηξη που σημειώθηκε στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας», ανέφερε από την πλευρά του το Cyprus Mail. Το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις κατοικίες του και να μείνει σε κλειστούς χώρους, μακριά από παράθυρα σε αναμονή νεότερων οδηγιών.

Το κυπριακό SigmaLive επισήμανε ότι δεν ήταν μέχρι γνωστό αν η απειλή που ενεργοποίησε τον συναγερμό είναι προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης. Προσθέτει ακόμη ότι προσπάθησε να μιλήσει με αρμόδιες πηγές χωρίς ανταπόκριση.

Τουλάχιστον δύο βρετανικά μαχητικά Typhoon έχουν απογειωθεί από τη βάση μετά το περιστατικό.

Δείτε βίντεο από την πιθανή έκρηξη

Στάρμερ: Δεχτήκαμε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις μας για αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν

Η Βρετανία δέχτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ότι το Λονδίνο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν».

«Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή».