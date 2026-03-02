Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι κυπριακές αρχές μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου. Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχει «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος», ενώ πληροφορίες από το Ισραήλ κάνουν λόγο για πτώση drone.

Η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας», αναφέρει από την πλευρά του το Cyprus Mail. Το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις κατοικίες του και να μείνει σε κλειστούς χώρους, μακριά από παράθυρα σε αναμονή νεότερων οδηγιών.

Το κυπριακό SigmaLive επισημαίνει ότι δεν είναι γνωστό αν η απειλή που ενεργοποίησε τον συναγερμό είναι προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης. Προσθέτει ακόμη ότι προσπάθησε να μιλήσει με αρμόδιες πηγές χωρίς ανταπόκριση.

Τουλάχιστον δύο βρετανικά μαχητικά Typhoon έχουν απογειωθεί από τη βάση μετά το περιστατικό.

Two RAF typhoons have just left Akrotiri accompanied by a tanker… pic.twitter.com/Q7M8PZ3shs — Johny Boats (@JohnyBoat) March 1, 2026

BREAKING; One Eurofighter Typhoon seen up from RAF Akrotiri in Cyprus, following reports of a possible drone strike against the base by Iran. pic.twitter.com/w6XDDtY2Jy — Global Surveillance (@Globalsurv) March 1, 2026

BREAKING:



Initial reports of an Iranian strike having targeted the UK’s Akrotiri military base in Cyprus.



Reports of a loud bang in the area. pic.twitter.com/aDKV7XkQTw — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Δείτε βίντεο από την πιθανή έκρηξη

Video of the possible missile/ drone strike on RAF Akrotiri in Cyprus. UK sovereign territory.#Iran #Israel #USA pic.twitter.com/Zp0PjPz1mY — Political Monitor (@PoliticalMonitr) March 1, 2026

Στάρμερ: Δεχτήκαμε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις μας για αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν

Η Βρετανία δέχτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ότι το Λονδίνο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν».

«Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή».