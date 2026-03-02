Ο Ανάλγητος

Δεν ξέρω αν εσείς ανοίγετε σαμπάνιες για τις συμφωνίες της Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά εγώ ανησυχώ! Είναι γνωστό ότι εμείς οι ανάλγητοι έχουμε τον διάολο μέσα μας. Και όταν κάτι δεν μας κάθεται καλά, αρχίζουμε τις (ενοχλητικές) ερωτήσεις. Λοιπόν! Το πρόβλημά μου είναι η συμφωνία με την Αλβανία. Η οποία Αλβανία δεσμεύτηκε (για την ακρίβεια το έθεσε ως όρο στη συμφωνία που υπέγραψε) για την κατασκευή ενός σταθμού FRSU.

Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η Αλβανία δεσμεύεται για κατανάλωση ανάλογη με αυτήν που έχει η Ελλάδα, όταν η κατανάλωση της γειτονικής μας χώρας σήμερα σε φυσικό αέριο είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Εκτός κι αν! Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το «εκτός κι αν» κι επειδή όλα αυτά τα FRSU και BCM θα σας φαίνονται κινέζικα, ας αρχίσουμε να τα βάζουμε σε μια σειρά!

Τι είναι το FRSU; Είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πλοίο ή πλωτή πλατφόρμα που αποθηκεύει υγροποιημένο φυσικό αέριο (το γνωστό μας LNG) και το μετατρέπει ξανά σε αέρια μορφή. Την δουλειά την αναλαμβάνουν στην συνέχεια οι αγωγοί. Τι είναι το BCM; Είναι μονάδα μέτρησης όγκου φυσικού αερίου. Μετράει σε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πόσα BCM καταναλώνει ετήσια η Ελλάδα; Το 2026 προβλέπεται ότι θα καταναλώσει 5,26 BCM. Πόσα BCM καταναλώνει η Αλβανία; Σχεδόν μηδενικά! Η τελευταία μέτρηση αναφέρεται στο μακρινό 2017 και κάτι λέει για 0,26 BCM

Τι τον θέλει, λοιπόν, η Αλβανία τον σταθμό FRSU; Κι ένας τέτοιος σταθμός έχει δυναμικότητα 4,5 με 5 BCM τον χρόνο! Μην μου πει κάποιος ότι θα αρχίσουν όλοι οι Αλβανοί να καταναλώνουν φυσικό αέριο σε ένα ή δύο χρόνια, επειδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στα όνειρα του Ράμα. Και έτσι φτάνουμε, φίλοι και φίλες, στο πολυπόθητο «εκτός κι αν»!

Εκτός κι αν οι Αμερικανοί χρησιμοποιήσουν την Αλβανία ως μια εναλλακτική, αυτό που λέμε plan b, του ελληνικού διαδρόμου προς τα βόρεια. Και σε ό,τι αφορά το ύψος των επενδύσεων δεν γεννάται θέμα. Μπορεί ο Έντι να κατασκευάσει τον αγωγό και τις άλλες υποδομές με ένα δάνειο από την Αμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων.

Σας το έχω πει! Το παιγνίδι που παίζεται είναι μεγάλο και χρειάζεται αντίστοιχα μεγάλη προσοχή. Επειδή το βράδυ κοιμάσαι σε ένα συγκεκριμένο κουτάκι της γεωπολιτικής σκακιέρας και την επομένη ξυπνάς σε ένα άλλο. Και δίπλα σου ξεφυτρώνει από το πουθενά (ας πούμε) ένας σταθμός FRSU. Διότι οι Αλβανοί αποκτούν έτσι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Εκεί που προσδοκούσαν στον Ταγίπ και στη μεγαλοθυμία του, τώρα αποκτούν λόγο. Έτσι γίνεται με όσους κερδίζουν θέση στο τραπέζι. Πώς φτάσαμε εδώ; Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.

Εκείνο που πραγματικά με εντυπωσίασε (και πιστέψτε το λίγα πράγματα μπορούν πλέον να με εντυπωσιάσουν στη δύση της ζωής μου) είναι ότι άνθρωποι που πολέμησαν με λύσσα τον Κάθετο Διάδρομο για λογαριασμό των Ρώσων κατάφεραν και «τρούπωσαν». Αυτό ναι είναι μια πραγματική ωρολογιακή βόμβα σε αυτό το project…

Οι «διαρροές» από το υπουργείο Ενέργειας ήθελαν μεσαίο στέλεχος του Υπουργείου να ευθύνεται για τις μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν όλοι ξέρουν ότι αυτή είναι μια δουλειά που σε κάθε υπουργείο παρακολουθεί ο εκάστοτε υπουργός. Με αυτά και με εκείνα πληθαίνουν εκείνοι που για διάφορους λόγους δείχνουν με το δάκτυλό τους τον Σταύρο Παπασταύρου.

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου λέει η είδηση για ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Πρόβλημα ρευστότητας...

«Νίκη στα όπλα του Ιράν χωρίς δεύτερες σκέψεις. Να συντριβούν ΗΠΑ - Ισραήλ», έγραψε στα social ο ιατρός, ήρωας των γεγονότων της Νίκαιας, Δημήτρης Ζιαζιάς. Σε άλλη του ανάρτηση: «Δεν μας αξίζει να έχουμε για Υπουργό Υγείας τον Άδωνι Γεωργιάδη – Να αποπεμφθεί άμεσα». Αντιθέτως, μας άξιζε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θα μας έχωνε και μερικά μέτρα μέσα στη γη. Εντάξει, καταλάβαμε. Δηλαδή, καταλάβαμε πλέον όλοι και όχι μόνο οι υποψιασμένοι…

Εγώ πάλι θυμάμαι τα ταξίδια των συντρόφων στην Τεχεράνη, όταν έψαχναν «επενδύσεις» από το εξωτερικό. Η κυβέρνησή τους ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να βρει χρήματα στη Μόσχα, στην Τεχεράνη, στο Πεκίνο ή το Καράκας. Πιστεύω ότι το πίστευαν. Η πραγματικότητα τους ξεπέρασε πριν καν πάρουν την εξουσία. Το έμαθαν με τον δύσκολο και επώδυνο τρόπο. Κάπως το είχε πει ο Αλέξης με τις αυταπάτες.

Σίριαλ έχει γίνει η ελάφρυνση του μεγάλου ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών καθώς η λύση πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Δύο διυπουργικές, εξαγγελίες και πάνω από 11 επαφές μεταξύ του ΣΕΒ και της κυβέρνησης δεν είναι αρκετές, με τη βιομηχανία να εκπέμπει SOS.

Οι επαφές του προέδρου του ΣΕΒ με την κυβέρνηση είναι συνεχείς, με τις βιομηχανίες όμως να λυγίζουν από το 40% υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήδη τρεις μεσαίου βεληνεκούς βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα του λουκέτου ή της δραστικής μείωσης της παραγωγής. Θετικά πάντως αποτιμάται από την αγορά το γεγονός πως η όποια λύση φαίνεται πως θα ισχύσει αναδρομικά.

Στο τραπέζι εξετάζεται είτε η προσαρμογή του λεγόμενου «ιταλικού μοντέλου» με ειδικά βιομηχανικά τιμολόγια, είτε εναλλακτικές παρεμβάσεις που θα κινούνται εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

Άλλη εικόνα επικρατεί στα νοικοκυριά. Η Ελλάδα με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει και το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας έχει οδηγήσει τα τιμολόγια ρεύματος να είναι 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πλέον η χώρα μας εξάγει ηλεκτρικό ρεύμα.

Ανακατεύεται η τράπουλα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τους γαλάζιους υποψήφιους να κάνουν ουρά. Ο Θ. Καράογλου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και θα συναντηθεί εκτός απροόπτου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα, ενώ στην κούρσα για την Περιφέρεια θα συμμετέχει ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Η νυν περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά στο παρασκήνιο φαίνεται πως κάνει πίσω, ενώ τον κ. Γιουτίκα λένε ότι στηρίζει ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο οποίος τα είχε σπάσει στο παρελθόν με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ευρωπαίος Επίτροπος δεν αποκλείεται τελευταία στιγμή να στηρίξει και μια εν δυνάμει υποψηφιότητα Γκιουλέκα. Το μεγάλο ερώτημα είναι «ποιος θα πάρει το χρίσμα». Και το συμπέρασμα είναι ότι ανεξάρτητα από το χρίσμα ο κύριος Επίτροπος εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα δραστήριος στην Πόλη.

Ο Ανάλγητος