Στόχος ιρανικών πυραύλων το αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Βίντεο δείχνουν τον κόσμο να εκκενώνει το terminal (pics&vids)
Στόχος ιρανικών πυραύλων το αεροδρόμιο του Ντουμπάι: Βίντεο δείχνουν τον κόσμο να εκκενώνει το terminal (pics&vids)

01/03/2026 • 08:45
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο δέχθηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν, με τους επιβάτες να τρέχουν να εκκενώσουν το τερματικό (terminal) του αερολιμένα. 

Σημειώνεται πως η Τεχεράνη έπληξε ταξιδιωτικούς κόμβους σε φιλικά προς τις ΗΠΑ κράτη του Κόλπου. Δραματικές εικόνες δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να ξεφύγουν από έναν διάδρομο γεμάτο καπνό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν.

Οι αξιωματούχοι του αεροδρομίου δεν ανέφεραν τι προκάλεσε την εκκένωση. Ωστόσο, πηγές από τον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι μια νυχτερινή ιρανική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν από τους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου.

Στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ένας χώρος αναμονής υπέστη «μικρές ζημιές» και ομάδες έκτακτης ανάγκης «αμέσως αποσπάστηκαν» στην εκκένωση της Κυριακής, όπως ανέφερε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο CNN. «Τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν και έλαβαν άμεση ιατρική περίθαλψη». Μάρτυρες είπαν επίσης στο CNN ότι ασθενοφόρα έσπευσαν προς το αεροδρόμιο αφότου χτύπησε ο συναγερμός. Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι όλες οι πτήσεις από και προς τα δύο κύρια αεροδρόμια της πόλης έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Στην πολυτελή περιοχή Παλμ Τζουμέιρα του Ντουμπάι, μια έκρηξη έπληξε το ξενοδοχείο Fairmont, αφήνοντάς το σε φλόγες, λίγο μετά την προβολή βίντεο που επαληθεύτηκαν από το CNN και έδειχναν τη στιγμή που ένα drone φαινόταν να βουτά προς το έδαφος.

 

