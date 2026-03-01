Μαρία Καρυστιανού: Sic transit gloria mundi

Αυτή τη φράση μου θύμισε η χθεσινή εικόνα της κυρίας Καρυστιανού στην κεντρική συγκέντρωση για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Απομονωμένη, δεν την άφησαν να μιλήσει στους συγκεντρωμένους, διαπληκτίστηκε με κάποιους συγγενείς των θυμάτων.

Πού πήγαν τα περσινά μεγαλεία, όταν ηγείτο ενός «κινήματος» εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών σε όλη την Ελλάδα; Τότε που κάθε της κίνηση την κατέγραφαν εκατοντάδες κάμερες, ενώ την πλαισίωναν στελέχη της Αριστεράς, επαναστατικής και συμβιβασμένης. Ήταν η «μάνα των Τεμπών».

Αυτή η πτώση είχε και τις παράπλευρες συνέπειές της. Οι χθεσινές συγκεντρώσεις ήταν μεν μαζικές, αλλά ουδεμία σχέση είχαν με τις περσινές. Υστερούσαν δραματικά σε όγκο και έδιναν πιο πολύ την εικόνα—αν κρίνω από τα πανό—συγκεντρώσεων της συνολικής Αριστεράς. Οι 200 συγκεντρώσεις του 2025, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα σε όλη την Ελλάδα, είχαν καταθορυβήσει την κυβέρνηση. Αλλά από τότε έγιναν πολλά και το πουλόβερ της εξαπάτησης των πολλών από τους λίγους κατεργάρηδες άρχισε να ξηλώνεται.

Στη χθεσινή εικόνα των συγκεντρώσεων συνέβαλε πρωτίστως η κυρία Μ. Καρυστιανού με τις πολιτικές φιλοδοξίες της. Ένας κόσμος απογοητεύτηκε και δε θέλησε να γίνει νεροκουβαλητής στη νέα της καριέρα. Όμως ο βασικότερος λόγος της φετινής περιορισμένης συμμετοχής, σε σχέση με πέρσι, οφειλόταν στο γεγονός πως η υπόθεση του εύφλεκτου υλικού που μεταφερόταν παράνομα, κατέρρευσε. Και αυτή η κατάρρευση επικυρώθηκε όταν οι συγγενείς των θυμάτων, προχθές αγκάλιασαν τη μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας τον οποίον αντιμετώπιζαν μέχρι πρότινος ως λαθρέμπορο. Να υπενθυμίσω πως την μητέρα του, την κυρία Βούλγαρη, πριν από ενάμισι χρόνο, δεν την επέτρεψαν να παραστεί σε εκδήλωση των συγγενών των θυμάτων.

Και όπως έχει γραφτεί εξαντλητικά, όταν δεν υπάρχει παράνομο εύφλεκτο υλικό δεν υπάρχει και καμιά συγκάλυψη. Σήμερα αυτή η εκδοχή δεν υποστηρίζεται από κανένα σοβαρό άνθρωπο. Αυτό που μένει, αλλά κατά περίεργο τρόπο ουδείς από τους άμεσα ενδιαφερόμενους αναφέρεται, είναι οι εγκληματικές ευθύνες του σταθμάρχη, ο οποίος μαζί με τους άλλους δύο συναδέρφους του βρίσκεται έξω από το κεντρικό κάδρο των υπευθύνων. Προφανώς η ανάδειξη των ευθυνών του, ως της αποκλειστικής αιτίας της τραγωδίας, δεν βόλεψε όσους σχεδίασαν να την πολιτικοποιήσουν.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, το θέμα στις διαστάσεις που προσπάθησαν να του δώσουν ομάδα συγγενών και οι δικηγόροι τους, απασχολεί ένα μέρος της αντιπολίτευσης, δεξιάς και αριστερής. Είναι αυτοί που συγκεντρώθηκαν χθες σε 100 πόλεις της Ελλάδας, όπως λένε. Ευτυχώς στην πατρίδα μας τη δικαιοσύνη την αποδίδουν ακόμα οι δικαστές και όχι το πεζοδρόμιο. Σε λίγες μέρες θα αρχίσει η δίκη για την τραγωδία και εκεί θα μάθουμε άπαντες τι έκρυβε η δικογραφία και τι επεδίωκαν να αποκρύψουν κάποιοι δικηγόροι.

Επιμύθιον: ο ρόλος της κυρίας Καρυστιανού ως «μάνας των Τεμπών» έληξε χθες.