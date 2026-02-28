Live οι εξελίξεις: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Σφυροκόπημα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το Ισραήλ ξεκίνησε πρώτο νωρίς το πρωί του Σαββάτου ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθούν, κλιμακώνοντας δραματικά την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ορίζοντα της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ παρόμοια περιστατικά αναφέρθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον στην πρωτεύουσα, καθώς έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία για λόγους προστασίας.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο την «εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής» που, όπως ανέφερε, συνιστά το ιρανικό καθεστώς για την ασφάλεια της χώρας του. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τον ιρανικό λαό να προχωρήσει σε ανατροπή της κυβέρνησής του.

Η ένταση μεταφέρθηκε άμεσα και στο ισραηλινό έδαφος, όπου ήχησαν σειρήνες συναγερμού. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εξαπέλυσε ομοβροντία πυραύλων ως αντίποινα για τα πλήγματα. Από την Τεχεράνη εκπέμφθηκε μήνυμα αντεκδίκησης, με ιρανούς αξιωματούχους να διαμηνύουν ότι «θα υπάρξει εκδίκηση».

Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις και σε άλλες χώρες του Κόλπου, μεταξύ αυτών το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Άμπου Ντάμπι, όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το Ιράν φέρεται να έπληξε τη βάση του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, διευρύνοντας το πεδίο της σύγκρουσης και εντείνοντας τις ανησυχίες για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Συνεχής ενημέρωση.

17:00 Πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ - Τα χωρικά του ύδατα κλείνει το Κατάρ

Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματισθούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

16:40 Αραγτσί: Ενδιαφερόμαστε για αποκλιμάκωση - Ζωντανός ο Χαμενεΐ από όσο γνωρίζω

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε ότι την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται καμία μορφή επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Σε δηλώσεις του, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές, προσθέτοντας με νόημα: «Αν οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουν, γνωρίζουν τον τρόπο να επικοινωνήσουν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πρωτοβουλία για πιθανό διάλογο ανήκει στην Ουάσινγκτον.

16:20 Χαμενεΐ: Ισοπεδώθηκε το παλάτι του - Πληροφορίες πως είναι «νεκρός ή τραυματίας» - Θα κάνει διάγγελμα λέει το Ιράν

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της τύχης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τον βομβαρδισμό του παλατιού του στην Τεχεράνη, ο οποίος φέρεται να ισοπέδωσε το συγκρότημα.

Μέχρι στιγμής, ο Ιρανός ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, γεγονός που τροφοδοτεί αντικρουόμενες πληροφορίες και έντονη φημολογία. Επισήμως, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι ο Χαμενεΐ βρίσκεται εν ζωή. Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως υπάρχουν εκτιμήσεις είτε για τον θάνατό του είτε για σοβαρό τραυματισμό του, χωρίς να έχει υπάρξει επιβεβαίωση από ανεξάρτητες πηγές.

16:00 Στάρμερ: Βρετανικά αεροπλάνα «βρίσκονται σήμερα στον ουρανό» της Μέσης Ανατολής

Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι βρετανικά αεροπλάνα «βρίσκονται σήμερα στον ουρανό» της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε ο Στάρμερ, η αποστολή τους γίνεται «στο πλαίσιο συντονισμένων περιφερειακών αμυντικών επιχειρήσεων για την προστασία του λαού μας, των συμφερόντων μας και των αξιών μας».

16:45 ΗΠΑ: «Οι ηγέτες του Κογκρέσου είχαν ενημερωθεί για την επίθεση στο Ιράν»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι ηγέτες του Κογκρέσου γνωστοί ως η «Συμμορία των Οκτώ» είχαν ενημερωθεί με λεπτομέρειες νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν μπορεί να ήταν αναγκαία.

16:39 διεθνείς αντιδράσεις για τα χτυπήματα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν

Σειρά διεθνών αντιδράσεων προκάλεσε το νέο ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Σε κοινή δήλωση, Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις, δηλώνοντας ότι το Ιράν πρέπει να απέχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις, ενώ ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ζήτησε την άμεση λήξη των εχθροπραξιών και την αποκλιμάκωση, τονίζοντας τους τους κινδύνους για ευρύτερες συγκρούσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

16:30 Αντίποινα του Ιράν: Χτυπήματα σε Κατάρ, Άμπου Ντάμπι, Σ. Αραβία και Ιορδανία

Σειρά επιθέσεων κατά κρατών της Μέσης Ανατολής εξαπέλυσε το Ιράν το Σάββατο, στον απόηχο των χτυπημάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην επιχειρηματική πρωτεύουσα Ντουμπάι.

Το Μπαχρέιν δήλωσε ότι το κέντρο εξυπηρέτησης του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ είχε υποστεί πυραυλική επίθεση. Βίντεο έδειξαν ένα πυκνό γκρίζο σύννεφο καπνού να υψώνεται κοντά στην ακτή του νησιωτικού κράτους, ενώ οι σειρήνες ήχησαν.

Το Κατάρ δήλωσε ότι κατέρριψε όλους τους πυραύλους που στόχευαν τη χώρα και ότι είχε το δικαίωμα να ανταποκριθεί.

Το Κουβέιτ επιβεβαίωσε μια πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση εκεί.

16:23 ΑP: Το Ιράν ζητά από τους πολίτες να εξετάσουν αν θα φύγουν από τη Τεχεράνη

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, μετέδωσε ότι οι Αρχές μετέτρεψαν κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Ιράν σε μονόδρομο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την έντονη κυκλοφοριακή κίνηση προς τα έξω.

Ο ανώτατος φορέας εθνικής ασφάλειας του Ιράν είχε προηγουμένως συμβουλεύσει τους κατοίκους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν την Τεχεράνη για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε σούπερ μάρκετ.

16:19 IDF: Ολοκληρώσαμε το κύμα των επιθέσεων στην ιρανική αεράμυνα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τις επιθέσεις εναντίον «στρατηγικών» συστημάτων αεράμυνας του Ιράν.

Ένας από τους στόχους ήταν ένα «προηγμένο σύστημα αεροπορικής άμυνας SA-65» που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή του Κερμάνσαχ.

16:15 Αραγτσί: Ο Χαμενεΐ και ο πρόεδρος ζουν

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο NBC ότι ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι στη ζωή.

16:09 Σκοτώθηκαν ο υπουργός Άμυνας του Ιράν και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμίρ Νασιρζάντεχ, και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμεντ Πακπούρ, πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

15:49 CNN: Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι - Καπνοί στο μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι του κόσμου

Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως αναφέρει το CNN. Τέσσερις από αυτές τις εκρήξεις ήταν πολύ δυνατές.

Δεν είναι σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από επιθέσεις, αναχαιτίσεις από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ ή από κάτι άλλο.

Το Ντουμπάι είναι το εμπορικό και τουριστικό κέντρο των ΗΑΕ και δεν φιλοξενεί καμία γνωστή αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση.

Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από ένα μέλος του προσωπικού του CNN δείχνει καπνό να ανεβαίνει από μια περιοχή κοντά στο λιμάνι Jabal Ali του Ντουμπάι, ένα σημαντικό παγκόσμιο κέντρο ναυτιλίας και logistics.

Ένα άλλο βίντεο που απέκτησε το CNN δείχνει κάτι που μοιάζει με έκρηξη από αναχαίτιση.

Σε επίθεση στον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που σταθμεύει στο Μπαχρέιν προέβη το Ιράν ως αντίποινα για την επίθεση που δέχθηκε από ΗΠΑ και Ισραήλ.

⚡️WATCH:



An Iranian Shahed drone hit a U.S. naval base located in Bahrain. pic.twitter.com/JGTmcyAX8Y — S2FUncensored (@S2FUncensored) February 28, 2026

Παράλληλα, σημειώθηκαν εκρήξεις σε Κατάρ, Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία, όπου σκοτώθηκε και ένας άμαχος στα Εμιράτα.

⚡️ ⭕️ Consequences of the Iranian bombing of the US Fifth Fleet in Bahrain pic.twitter.com/8RJY0U6mBF — Middle East Observer (@ME_Observer_) February 28, 2026

Το Ισραήλ με τις ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου επίθεση κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τονίζει πως «στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις επικείμενες απειλές από το ιρανικό καθεστώς».

Εξήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε σχολείο, μετά από «χτυπήματα» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, τα οποία αναφέρθηκαν αρχικά στην Τεχεράνη και στη συνέχεια στο υπόλοιπο της χώρας.

Οι θάνατοι στην πόλη Μινάμπ ήταν οι πρώτοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στο Ιράν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν έχει βάση στη Μινάμπ.

Λίγο μετά τις 11, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έκανε ένα «εκτεταμένο» κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με τις IDF.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ανταποκριτής του AFP, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν ότι κλείνουν τον εναέριο χώρο λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν επισημάνει ότι έκλεισαν "μερικώς και προσωρινά" τον εναέριο χώρο για προληπτικούς λόγους.

Στόχος των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όμως δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμά τους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν έλαβαν το όνομα «Επιχείρηση Επική Οργή».

Από την πλευρά του το Ισραήλ έχει ονομάσει την επιχείρηση «Βρυχηθμό του Λιονταριού», ενώ η προηγούμενη επιχείρησή του εναντίον του Ιράν, τον Ιούνιο του 2025, είχε την ονομασία "Το Λιοντάρι που Ξυπνά".

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση "θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του», ενώ αρχικά ο υπουργός Άμυνας, του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ έκανε λόγο για«προληπτική επίθεση κατά του Ιράν».

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης στην πόλη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Οι σειρήνες ήχησαν επανειλημμένα στην Ιερουσαλήμ, με μερικά λεπτά διαφορά.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύθηκε το πρώτο κύμα πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για την επίθεσή του εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο TASNIM.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ Magen David Adom επεσήμανε ότι δεν έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι πύραυλοι πέτυχαν τον στόχο τους.

Το ισραηλινό υπουργείο Μεταφορών παράλληλα ανακοίνωσε το κλείσιμο «του ισραηλινού εναέριου χώρου στις πολιτικές πτήσεις» και απαίτησε οι ταξιδιώτες «να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια μέχρι νεοτέρας», Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Ιερουσαλήμ ως τουλάχιστον μεθαύριο Δευτέρα στις 20:00 (ώρα Ελλάδας).

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τους New York Times δείχνουν την καταστροφή του συγκροτήματος του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα ότι η απάντηση της χώρας στην επίθεση που δέχθηκε από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα είναι να στοχοθετήσει όλες τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή.

Εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα σε όλη την Ντόχα, ενώ το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αυτού του κράτους του Κόλπου.

Εκρήξεις ακούσθηκαν πάνω από το κέντρο της Ντόχα και κοντά στη στρατιωτική βάση Αλ-Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ντόχα είδε ένα πύραυλο να αναχαιτίζεται και να καταστρέφεται μέσα σ' ένα σύννεφο λευκού καπνού και το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι «απέκρουσε ορισμένο αριθμό επιθέσεων».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απαντήσει μετά την ιρανική επίθεση.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο Αμπού Ντάμπι, κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της πόλης, έγινε γνωστό στο Ρόιτερς από αυτήκοο μάρτυρα.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι «αντιμετώπισε» με επιτυχία πυραύλους μέσα στον εθνικό εναέριο χώρο του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Εξάλλου ιορδανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το έδαφος του βασιλείου.

11:25 Χάος στην Τεχεράνη - Στόχος οι Πεζεσκιάν και Χαμενεΐ

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου και δυο στήλες πυκνού καπνού άρχισαν να υψώνονται στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκονται ιδίως η κατοικία του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η προεδρία, στο κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης, βομβαρδίστηκαν.

Στόχος των πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, όμως δεν είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμά τους, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Μια ισραηλινή πηγή αναφέρει στο Channel 12 ότι προκλήθηκε «πολύ σημαντική» βλάβη σε ανώτερα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος και ότι υπάρχουν «ενδείξεις» για άμεσες επιθέσεις.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο κέντρο της πόλης μετά την έκρηξη, ενώ τα νοσοκομεία τέθηκαν σε συναγερμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χουσέιν Κερμανπούρ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο αριθμός των θυμάτων, νεκρών και τραυματιών, και οι περιοχές που επλήγησαν θα ανακοινωθούν αργότερα, αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία, σύμφωνα με τον ίδιο.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στη μεγάλη πόλη Ισφαχάν (κεντρικά), στην ιερή πόλη Κομ (κεντρικά), στην Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, καθώς και στην Κερμανσά (δυτικά), ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

«Ο τύπος των εκρήξεων υποδεικνύει πως πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ασταθείς και προβληματικές, ανέφερε δημοσιογράφος του AFP.

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP και αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί στην πρώτη του βιντεοσκοπημένη δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

09:48Τραμπ: Ξεκινήσαμε μεγάλη επιχείρηση κατά του Ιράν-Θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει πυρηνικά

Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ξεκινήσει στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν.