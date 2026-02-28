Ιράν: 40 νεκροί μετά από πλήγμα σε σχολείο (vid)

Σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα σε σχολείο, μετά από «χτυπήματα» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, τα οποία αναφέρθηκαν αρχικά στην Τεχεράνη και στη συνέχεια στο υπόλοιπο της χώρας.

Οι θάνατοι στην πόλη Μινάμπ ήταν οι πρώτοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι στο Ιράν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η παραστρατιωτική Επαναστατική Φρουρά του Ιράν έχει βάση στη Μινάμπ.

A scene from the primary school that was bombed by American-Israeli aircraft, which claimed the lives of 24 little girl in the Hormozgan province, Iranpic.twitter.com/hLUrWnh4GU — The Resonance (@Partisan_12) February 28, 2026

Μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον ιρανικό λαό να «αναλάβει τον έλεγχο του πεπρωμένου του» και να εξεγερθεί ενάντια στην ισλαμική ηγεσία που κυβερνά τη χώρα από το 1979.

Μερικές από τις πρώτες επιθέσεις φαίνεται να έπληξαν περιοχές γύρω από τα γραφεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα και καπνός φαινόταν να υψώνεται από την πρωτεύουσα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε αυτόν τον ευρύ στόχο. «Η κοινή μας επιχείρηση θα δημιουργήσει τις συνθήκες για τον γενναίο ιρανικό λαό να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», δήλωσε ο Νετανιάχου.