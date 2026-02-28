Wall Street: Τι φοβούνται οι επενδυτές και γυρνούν την πλάτη στο ρίσκο

Η χρηματιστηριακή εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε κατέδειξε σαφώς ότι η επενδυτική διάθεση απέναντι στο ρίσκο έχει αλλάξει άρδην.

Η αγορά εστίασε περισσότερο στα μάκρο και στους φόβους για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους και στη συνολική οικονομία και ούτε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Νvidia δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το κλίμα, παρά το γεγονός ότι για άλλο ένα τρίμηνο η εταιρεία ξεπέρασε τον υψηλότατο πήχη των προσδοκιών της αγοράς.

Τελικά τι δεν άρεσε στα αποτελέσματα της Nvidia;

Τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της Nvidia ξεπέρασαν για άλλη μια φορά τις προσδοκίες, ενώ την ίδια στιγμή η εταιρεία προέβλεψε επίσης εντυπωσιακά έσοδα για το ξεκίνημα του 2026. H εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 3 δισ. δολάρια πάνω από τις προβλέψεις και εξέδωσε προοπτικές 5 δισ. δολάρια πάνω από τις εκτιμήσεις.

Η διοίκηση επίσης προέβλεψε ανάπτυξη σε κάθε τρίμηνο φέτος, με την ορμή να αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027. Τι άλλο μπορεί να θέλουν να ακούσουν οι επενδυτές;

Πιο συγκεκριμένα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 η Nvidia σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 73% ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν, καθώς ενισχύθηκαν σχεδόν στα 43 δισ. από 22,1 δισ. δολάρια πέρυσι. Η εταιρεία αναμένει πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ύψους 78 δισ. δολαρίων, έναντι μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 72,60 δισ. δολάρια.

Η επενδυτική κοινότητα όμως εστίασε στο ότι:

- Οι εταιρεία οφείλει τις επιδόσεις της στην ανάπτυξη των data centers, από τα οποία πλέον η αντλεί το 91% των πωλήσεων της. Τα έσοδα από τον τομέα αυτό έφτασαν τα 62,3 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 60,69 δισ. Δεδομένου όμως ότι σχεδόν το 50% των εσόδων των data centers προέρχεται από λίγους μεγάλους παρόχους cloud , προκαλεί ανησυχία για το τι θα συμβεί αν αυτοί οι κολοσσοί μειώσουν τις δαπάνες τους. Εν ολίγοις, η αγορά ανησυχεί ότι αυξάνεται η εξάρτηση της Nvidia από λίγους συγκεκριμένους πελάτες.

-Η Nvidia επιστρέφει λιγότερα στους μετόχους, καθώς ενώ δημιούργησε 35 δισ. δολάρια σε μετρητά κατά το τέταρτο τρίμηνο, επέστρεψε μόλις το 12% στους μετόχους, έναντι 52% την ίδια περίοδο πέρυσι.(σ.σ: μια τάση που αναμένουμε να επικρατήσει στο σύνολο των τεχνολογικών κολοσσών λόγω των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών).

- Αν και έσοδα και κέρδη ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ο ρυθμός της αύξησης τους παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης σε σχέση με τα εκρηκτικά προηγούμενα τρίμηνα. Αν και η εταιρεία έχει υψηλό μικτό περιθώριο -πέριξ του 75%- εντούτοις οι επενδυτές αναρωτιούνται αν η Nvidia μπορεί να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα κερδοφορίας μακροπρόθεσμα, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός και το κόστος παραγωγής των νέων συστημάτων (Blackwell).

- Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν αναμένει έσοδα από την Κίνα στο προσεχές διάστημα λόγω των εξαγωγικών περιορισμών. Τουτέστιν, μια σημαντική αγορά αφαιρείται προς το παρόν από το μελλοντικό outlook.

Εν ολίγοις, οι επενδυτές αυτή τη φορά ασχολήθηκαν με λεπτομέρειες που άλλοτε πέρναγαν στα ψιλά γράμματα και επέλεξαν να προβληματιστούν περισσότερο για το αν ο κολοσσός των τσιπ φτάνει σιγά σιγά σε ένα σημείο σημείο ισορροπίας, παρά να πανηγυρίσουν με τις θετικές επιδόσεις.

Ίσως βέβαια το γνωστό ρητό «sell the news» να έπαιξε τον ρόλο του, καθώς η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει τα θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας τη μετοχή σε υψηλά επίπεδα πριν την ανακοίνωση. Ως εκ τούτου, πολλοί επενδυτές επέλεξαν την κατοχύρωση κερδών μόλις επιβεβαιώθηκαν τα νούμερα.

Και πάλι όμως, το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια μεγάλη αλλαγή στο επενδυτικό συναίσθημα και στην μέχρι τώρα επενδυτική πρακτική. Μέχρι χτες οι επενδυτές αγόραζαν τα καλά αποτελέσματα, ενώ αντίθετα σήμερα σπεύδουν να τα πουλήσουν, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους.

Στο σημείο αυτό να παραθέσουμε δύο σημαντικές παρατηρήσεις.

Πρώτον, η μονάδα gaming της Nvidia, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης της εταιρείας, κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 47% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια, αλλά σημείωσε μείωση 13% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι αναλυτές υποθέτουν ότι η Nvidia μπορεί να παραλείψει την κυκλοφορία μιας νέας GPU για παιχνίδια φέτος, καθώς οι περιορισμοί στη μνήμη αναγκάζουν τους κατασκευαστές ημιαγωγών να δώσουν προτεραιότητα στους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Δεύτερον, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος περιλαμβάνει μικροτσίπ για αυτοκίνητα και ρομπότ, η Nvidia ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 604 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένες μεν κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, αλλά κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που προέβλεπαν 654,8 εκατ. δολάρια. (σ.σ: Αυτές οι δύο παρατηρήσεις έχουν βαρύτητα γιατί υποδεικνύουν δύο σημαντικές τάσεις στην αγορά των τσιπ μνήμης και στην αυτοκινητοβιομηχανία).

Βαρίδι οι μακροοικονομικές ανακοινώσεις

Η Wall δέχτηκε πιέσεις την Παρασκευή αφότου τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού ήταν πολύ πιο «θερμά» από το αναμενόμενο, προσθέτοντας στη λίστα ανησυχιών των αγορών τον φόβο για νέο ξέσπασμα πληθωρισμού.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού του Ιανουαρίου ο οποίος είναι στην ουσία ένα μέτρο του πληθωρισμού χονδρικής, κατέγραψε αύξηση 0,5% ενώ ακόμα πιο ανησυχητική ήταν η ένδειξη του Δείκτη Τιμών Παραγωγού η οποία εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας και η οποία κατέγραψε άνοδο 0,8%, πολύ περισσότερο από την άνοδο 0,3% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Πολλοί διαχειριστές χαρακτήρισαν την έκθεση PPI ως μια πρόσθετη επιπλοκή για τους επενδυτές, ενώ σημείωσαν ότι η επιβάρυνση του βασίζεται περισσότερο στις υπηρεσίες, κάτι που υποδεικνύει ότι οι δασμοί του Τραμπ εν τέλει έχουν τον αντίκτυπο τους, καθώς οι εταιρείες είναι εμφανές ότι αρχίζουν να μετακυλίουν το κόστος των δασμών στον τελικό καταναλωτή, προκειμένου να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Και ποια είναι η ανησυχία της αγοράς κάθε φορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιθανότητα αυξημένου πληθωρισμού; Tα επιτόκια.

Η εξέλιξη της Παρασκευής αποτελεί πονοκέφαλο για τη Fed καθώς πιθανότατα να την φέρει μπροστά στο δίλημμα: Nα μειώσει τα επιτόκια προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας για την οποία αρχίζουν να υπάρχουν επίσης ανησυχίες όπως θα δούμε παρακάτω, ή να τα διατηρήσει σταθερά προκειμένου να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός;

Εναλλαγή του επενδυτικού συναισθήματος για την ΑΙ

Ο Φεβρουάριος ως επί το πλείστον είχε σαν κύριο χαρακτηριστικό του τους αυξανόμενους φόβους σχετικά με τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους και στη συνολική οικονομία. Αυτοί οι φόβοι επιδεινώθηκαν αυτή την εβδομάδα τόσο με τις ανακοινώσεις της Anthropic -περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ- όσο και μετά την πώληση της εταιρείας fintech Block του Jack Dorsey.

Μπορεί η μετοχή να σημείωσε άλμα στα χρηματιστηριακά ταμπλό μετά την απόφαση για μαζικές απολύσεις 4.000 εργαζομένων -περίπου το 40-50% του προσωπικού- καθώς ο Dorsey επιχειρεί μια στρατηγική στροφή προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο πολλοί αναλυτές εξέφρασαν τους εξής προβληματισμούς:

-Είναι πράγματι έτοιμη η Τεχνητή Νοημοσύνη να αντικαταστήσει αποτελεσματικά τόσους εργαζόμενους;

- Mήπως η ραγδαία μείωση του προσωπικού σε μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εγκυμονεί κινδύνους για τον έλεγχο της κανονιστικής συμμόρφωσης και της ασφάλειας, τομείς στους οποίους μάλιστα η εταιρεία έχει αστοχήσει στο παρελθόν;

-Ενώ τα περιθώρια κέρδους θα βελτιωθούν άμεσα, μήπως μια τόσο «αδυνατισμένη» ομάδα δεν καταφέρει να διατηρήσει την καινοτομία και την ανάπτυξη της Cash App και της Square σε βάθος χρόνου;

-Η απόλυση με μια κίνηση του 50% του προσωπικού, μήπως αποτελεί ένα πρώτο δείγμα μιας γενικευμένης «εκκαθάρισης» θέσεων εργασίας; Και αν ναι, πόσο πρέπει τελικά να ανησυχήσουμε για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον;

Βλέπετε, νομοτελειακά η κουβέντα γύρω από την αγορά εργασίας θα φτάσει κάποια στιγμή στο εξής σημείο: Παρά τα τελευταία στοιχεία που ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε ότι η αγορά εργασίας σταθεροποιείται, δεδομένου ότι οι απολύσεις συνεχώς αυξάνονται;

Oι απολύσεις τον Ιανουάριο έφτασαν στο υψηλότερο σύνολο για τον συγκεκριμένο μήνα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ειδήσεις όπως αυτή της Block υποδεικνύουν ότι το φαινόμενο μπορεί να βαίνει κλιμακούμενο.

Το κερασάκι στην τούρτα

Η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας στεγαστικών δανείων Market Financial Solutions αποτελεί άλλη μια συνισταμένη που βύθισε την επενδυτική ψυχολογία τον Φεβρουάριο.

Η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης μετά από δικαστική απόφαση, καθώς αποκαλύφθηκε ότι χρησιμοποιούσε τα ίδια περιουσιακά στοιχεία -ακίνητα- ως εγγύηση για πολλαπλά δάνεια από διαφορετικούς πιστωτές.

Οι πιστωτές Amber Bridging και Zircon Bridging κατέθεσαν αίτηση λόγω σοβαρών ανησυχιών για τη διαχείριση της εταιρείας και καθυστερήσεις στις πληρωμές, ενώ προειδοποίησαν για ένα τεράστιο έλλειμμα ύψους 930 εκατ. λιρών στις εξασφαλίσεις που υποστήριζαν τα δάνειά τους.

Η Barclays φέρεται να έχει έκθεση 600 εκατ. λιρών, ενώ η είδηση προκάλεσε αναταραχή και στη Wall, καθώς η μονάδα Atlas SP Partners της Apollo Global Management, αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης περουσιακών στοιχείων, έχει έκθεση περίπου 400 εκατ. λιρών στην MFS, η Jefferies Financial Group έχει περίπου 100 εκατ. λίρες., ενώ στους λοιπούς εκτεθειμένους δανειστές είναι η Wells Fargo αλλά και η ισπανική Santander.

Μήπως από Δευτέρα θα αρχίσει και πάλι η συζήτηση περί «κατσαρίδων» στον τομέα της ιδιωτικής πίστωσης ελέω της χαλάρωσης των κριτηρίων δανεισμού που διατρέχει όλη την αγορά;

