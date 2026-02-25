Αγορές: Το τρενάκι του τρόμου «χτυπάει» την πόρτα της τεχνολογίας

H Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει εισάγει τον τεχνολογικό τομέα απλά σε μια περίοδο σταδιακής εξέλιξης, αλλά σε έναν βαθύ δομικό μετασχηματισμό που επανακαθορίζει πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και πώς εργάζονται οι άνθρωποι.

Στην ουσία διανύουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή μετά την έλευση του διαδικτύου, με τις εταιρείες να έχουν ήδη αρχίσει να μετακινούνται από το μοντέλο «Cloud First» στο «AI First», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μεταφορά κεφαλαίων από το παραδοσιακό software & SaaS προς τους ημιαγωγούς GPUs και τα data centers.

Η τεχνολογία άλλωστε έχει γίνει το επίκεντρο της γεωπολιτικής σκακιέρας, καθώς ο έλεγχος της παραγωγής των πιο εξελιγμένων ημιαγωγών θεωρείται πλέον ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Bλέπετε, αυτός ο τεχνολογικός μετασχηματισμός δεν επηρεάζει μόνο τους προγραμματιστές αλλά και την αγορά εργασίας, καθώς πολλές παραδοσιακές δεξιότητες αυτοματοποιούνται, την κυβερνοασφάλεια, με τις απειλές να γίνονται πιο σύνθετες λόγω της ΑΙ και φυσικά την οικονομία και την παραγωγικότητα.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ζούμε μια στιγμή που η τεχνολογία παύει να είναι ένα εργαλείο και γίνεται ο ιστός πάνω στον οποίο χτίζεται η νέα παγκόσμια οικονομία.

Αυτή η μετάβαση όμως δεν είναι άνευ κόστους. Και δεν εννοούμε μόνο τις τεράστιες επενδύσεις, αλλά και την έλλειψη ορατότητας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα γύρω από το οικοσύστημα του τεχνολογικού κλάδου.

Δείτε για παράδειγμα τι συνέβη τις δύο πρώτες ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας.

Τη Δευτέρα η IBM σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια εδώ και δεκαετίες πτώση της, μετά την ανακοίνωση του νέου εργαλείου Claude Code της Anthropic.

Γιατί η ανακοίνωση της καινοτομίας της Αnthropic βύθισε την ΙΒΜ εως και 13%;

To Claude Code σύμφωνα με την ανακοίνωση μπορεί να αυτοματοποιήσει και να επιταχύνει τη μετάβαση παλαιών συστημάτων από τη γλώσσα COBOL σε σύγχρονες υποδομές.

Η αγορά διάβασε την είδηση αυτή ως καίριο πλήγμα για την IBM, η οποία κυριαρχεί στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα -mainframes- που χρησιμοποιούν COBOL, όπως για παράδειγμα τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες.

Τι φοβήθηκε η αγορά; Ότι το νέο εργαλείο της Αnthropic θα καταστήσει περιττές τις ακριβές υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης της IBM για αυτά τα παλαιά συστήματα.

Πρόκειται άλλωστε για έναν ευρύτερο φόβο που κυριαρχεί στην επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εβδομάδες, ότι οι παραδοσιακοί τεχνολογικοί γίγαντες όπως η IBM, Accenture, Salesforce, κ.ο.κ θα υποστούν σοβαρές ανατροπές στα επιχειρηματικά τους μοντέλα λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της AI.

Πολλοί εκπρόσωποι του software αλλά και του cybersecurity σημειώνουν έως και διψήφιες απώλειες από την αρχή του έτους, ενώ και γενικότερα, όλες οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής που βασίζονται σε υπηρεσίες εκσυγχρονισμού συστημάτων -modernization services- αντιμετωπίζουν αθρόες πωλήσεις κάτω από τον φόβο ότι η ΑΙ θα αντικαταστήσει επιχειρηματικά μοντέλα δισεκατομμυρίων.

Στην ουσία, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται κάτω από τον μεγεθυντικό φακό της επενδυτικής κοινότητας, με στόχο τη δομική αναθεώρηση των αποτιμήσεων.

Πρώτα οι πωλήσεις και μετά οι ερωτήσεις

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι η αγορά δεν περίμενε να δει πρώτα αν το εργαλείο της Anthropic θα αποδειχθεί αξιόπιστο για κρίσιμα τραπεζικά συστήματα, πριν πατήσει το κουμπί των πωλήσεων όχι μόνο για την ΙBM, αλλά και για πολλές εταιρείες του κλάδου.

Όμως πόσο σίγουρος μπορεί να είναι κανείς για την ασφάλεια του νέου μοντέλου της Αnthropic; Αν στο μέλλον παρουσιαστούν προβλήματα, μήπως η IBM ανακτήσει γρήγορα το χαμένο έδαφος;

Είναι πολύ νωρίς για να απαντήσει κανείς στις παραπάνω ερωτήσεις. Μέσα από αυτό το πρίσμα, γίνεται κατανοητό ότι ακόμα δεν έχουμε ορατότητα για τις δομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην τεχνολογία και ως εκ τούτου, είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς λανθασμένες εκτιμήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που καθόλη τη διάρκεια του μετασχηματισμού του τεχνολογικού τομέα, θα είναι τόσο μεγάλο το volatility στον κλάδο, που όσοι επιδίδονται σε βραχυπρόθεσμες κινήσεις, είναι πολύ πιθανόν να καταγράψουν σοβαρές ζημιές.

Δείτε την αλλαγή της επενδυτικής διάθεσης χθες, με πρωταγωνίστρια πάλι την Anthropic, η οποία αυτή τη φορά ανακοίνωσε νέα εργαλεία ΑΙ που συνδέονται με τα Slack, Intuit, Docusign, LegalZoom, FactSet και άλλες συνεργασίες ή συμμετοχές της Salesforce.

Πιο συγκεκριμένα, η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης κυκλοφόρησε νέες ενημερώσεις για το Claude Cowork, που επιτρέπουν στις εταιρείες να ενσωματώσουν το εργαλείο παραγωγικότητας σε μια σειρά από εταιρικές εφαρμογές. Στην ουσία η Αnthropic λάνσαρε νέες επεκτάσεις -plug-in- στην εφαρμογή AI Claude, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες επενδυτικής τραπεζικής, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ντιζάιν.

Με την υποστήριξη της Alphabet και της Amazon, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι διαθέτει νέους τρόπους σύνδεσης του Claude AI με ευρέως χρησιμοποιούμενα επιχειρηματικά εργαλεία, όπως το Google Calendar και το Gmail.

Αμέσως μετά την παρουσίαση, πολλοί αναλυτές έσπευσαν να δηλώσουν ότι οι φόβοι για ακύρωση των επιχειρησιακών σχεδίων των εταιρειών λογισμικού από το ΑΙ είναι εν τέλει μάλλον υπερβολικοί, καθώς τα μοντέλα ΑΙ δεν είναι ικανά να αντικαταστήσουν ολόκληρες ροές εργασίας που παραμένουν «βαθιά ενσωματωμένες» στην υποδομή λογισμικού.

Από την απόλυτη καταστροφή της Δευτέρας λοιπόν, την Τρίτη η επενδυτική κοινότητα είδε το ποτήρι μισογεμάτο, εκτιμώντας ότι τα νέα εργαλεία ΑΙ δεν θα αντιγράψουν και δεν θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα οικοσυστήματα λογισμικού και τα περιβάλλοντα δεδομένων.

Άλλωστε και ο Σκοτ Γουάιτ, επικεφαλής προϊόντων για επιχειρήσεις στην Anthropic, δήλωσε ότι στόχος είναι το Claude να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στους πελάτες και όχι να τους αντικαταστήσει.

«Δεν πρόκειται για ένα προϊόν που επιδιώκει να ελέγχει κάθε ροή εργασίας» ανέφερε σε συνέντευξή του. «Παρέχουμε υποδομή και νοημοσύνη ώστε οι συνεργάτες ή οι πελάτες μας να φέρνουν στη διαδικασία τη δική τους επιχειρηματική γνώση, την εξειδίκευσή τους και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με τους πελάτες τους».

Η Anthropic δήλωσε επίσης ότι τα νέα της plug-ins αναπτύχθηκαν από κοινού με συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η London Stock Exchange Group και η FactSet. Σημείωσε επίσης ότι εταιρείες όπως η Thomson Reuters, στην οποία ανήκει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, και η RBC Wealth Management χρησιμοποιούν εφαρμογές ΑΙ που βασίζονται στην τεχνολογία της Anthropic.

Τελικά τι ισχύει λοιπόν;

H Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντικαταστήσει πολλά εταιρικά λογισμικά ή όχι;

Aν και η αγορά ακόμα δεν είναι σίγουρη για την απάντηση- αν ήταν, χθες οι εταιρείες λογισμικού θα είχαν πάρει πίσω όλες τις απώλειες της Δευτέρας- εντούτοις είναι ριψοκίνδυνο να υποστηρίξει κανείς ότι θα απομακρυνθούμε άμεσα από το εταιρικό λογισμικό, το οποίο έχει δοκιμαστεί, ελεγχθεί και είναι αληθινό και ευθυγραμμισμένο με τις απαραίτητες κάθε φορά παραμέτρους.

Όλα αυτά δεν μπορούν να συμβούν τους επόμενους δύο μήνες, ή τα επόμενα δύο τρίμηνα. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι δεν μπορεί να συμβούν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

