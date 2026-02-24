Θα επιβάλει τη νομιμότητα αυτήν τη φορά η κυβέρνηση;

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πάθαινε αλλεργία στην εικόνα των διαδηλωτών με τις γραβάτες. Αλλεργία γενικά στη διαμαρτυρία. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα αντιμετώπιζε οργανωμένες ομάδες που θα απέτρεπαν την είσοδο του Συριζαίου υπουργού Υγείας σε ένα νοσοκομείο, του υπουργού Παιδείας σε ένα σχολείο. Υποψιάζομαι ότι θα μιλούσαν για εκτροπή. Το υποψιάζομαι, επειδή δεν υπήρξε και σωστά κάποιος να το κάνει τότε. Σήμερα συμβαίνει! Ο κ. Γεωργιάδης χρειάζεται «άδεια» για να πάει σε ένα νοσοκομείο. Το πιο θλιβερό; Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι!

Μετά τα γνωστά γεγονότα της Νίκαιας ξεκίνησε στα social media και στις φίλιες προς την αντιπολίτευση δυνάμεις στα media μια εκστρατεία ξεπλύματος των τραμπούκων. Από τη μία οι επιστήμονες, μας είπαν. Και από την άλλη ο… βιβλιοπώλης! Καταπληκτικό επιχείρημα που δήθεν «νομιμοποιεί» τις ακραίες συμπεριφορές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια όλων μας. Ακόμη πιο καταπληκτικό αυτό που είπαν ότι ο κ. Γεωργιάδης συνοδευότανε από… τραμπούκους αστυνομικούς. Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν είναι ξεκάθαρο: προσπάθησαν να δημιουργήσουν σύγχυση και να μας κάνουν έτσι να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπαμε με τα μάτια μας.

Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Επιδίωξαν την σύγκρουση. Ήταν επιλογή, δεν προέκυψε από τύχη.Θέλησαν να δώσουν την αίσθηση ότι οι υπουργοί της νόμιμης κυβέρνησης της χώρας και οι εκλεγμένοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είναι ανεπιθύμητοι από τον ελληνικό λαό. Ότι υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της κυβέρνησης και του εκλογικού σώματος. Ότι υπάρχει πρόβλημα… κυβερνησιμότητας, όπως μας είπε πρόσφατα και ο κ. Βενιζέλος. Ότι η χώρα δεν έχει κυβέρνηση και ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές για να αποκτήσει!

Το επιχείρησαν με την εργαλοποίηση των Τεμπών και στη συνέχεια με τους αγρότες. Τώρα με τον Άδωνι στα νοσοκομεία.

Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα κενό έκφρασης στον χώρο της αριστεράς που σπεύδει να το εκμεταλλευτούν το ΚΚΕ και το εξωκοινοβουλευτικό ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Με τη στάση τους προσπαθούν να δείξουν στον κόσμο της αριστεράς ποιος είναι το «αφεντικό» και την ίδια ώρα να πείσουν αυτόν τον κόσμο ότι μπορούν να φέρουν την «ανατροπή».

Στην πραγματικότητα παίζουν χωρίς αντίπαλο. Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει τον Νόμο, περιμένοντας κάθε φορά την κρίση να ξεθυμάνει από μόνη της και μέχρι το φαινόμενο να εκφυλιστεί. Με αυτόν τον τρόπο εκφυλίζεται η κοινωνία, αλλά αυτό θεωρείται… δευτερογενής αιτία και ως εκ τούτου δεν απασχολεί…

Είναι όμως και κάτι ακόμη! Ο Κεντροδεξιός χώρος δεν θα πήγαινε ποτέ στη λογική να οργανώσει μια αντισυγκέντρωση. Το ξέρουν αυτό και το εκμεταλλεύονται. Ξέρουν ότι η Κεντροδεξιά δεν θα οδηγούσε τη χώρα σε εκτροπή. Δεν θα οργάνωνε «παρεμβάσεις» στα σπίτια των πολιτικών της αντιπάλων, δεν θα έκτιζε τους πολιτικούς της αντιπάλους στα γραφεία τους ή στα διαμερίσματά τους. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Θα μιλάγαμε για συνθήκες εμφυλίου.

Μόνο όπλο της συντεταγμένης Πολιτείας είναι η επιβολή της νομιμότητας. Πριν να είναι αργά. Πριν περάσει η «λογική» των άκρων ότι οι εκλεγμένοι βουλευτές και υπουργοί δεν θα πρέπει να βγαίνουν από τα σπίτια τους και ότι η χώρα ανήκει στους αυτόκλητους εκφραστές του λαϊκού συμφέροντος.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]