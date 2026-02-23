Όταν στον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν τον ουρανό, αυτός κοιτάει το… δάχτυλο

Δεν είναι μόνο ο αριστερισμός η παιδική αρρώστια του κομμουνισμού, όπως είχε γράψει ο μεγάλος Βλαδίμηρος. Είναι και ο εκλογικά καταρρέων ριζοσπαστισμός, όπως εκφράζεται από το μίζερο απομεινάρι του ΣΥΡΙΖΑ.

Χθες, με αφορμή βίντεο του Μέγκα, όπου ο γιατρός στο νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι, δεν φαίνεται να τον χτυπάει, αλλά είχε επιθετικά παρατεταμένη τη γροθιά του προς αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε λάβρα ανακοίνωση.

Καταλήγει ότι η ενοχοποίηση που επιχείρησε ο υπουργός κατέληξε σε φιάσκο, ότι επιχείρησε ένα άθλιο σόου, που δείχνει την πολιτική δειλία του και την ακροδεξιά καταγωγή του.

Ας αποδεχτούμε με βάση το απόσπασμα των ολίγων δευτερολέπτων, ότι ο γιατρός πρότεινε το χέρι του σε γροθιά αλλά τελικά δεν τον χτύπησε. Ας δεχτούμε ότι ο Άδωνις, γνωστός σόουμαν, υπερέβαλε. Να τον επικρίνουμε γι’ αυτό αν ισχύει - αλλά η πολιτική καταγωγή του ως προς τι αποτελεί επιχείρημα για το όποιο έργο του στην Υγεία;

Θυμίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τη γνωστή σαρκαστική ρήση για τον ηλίθιο που του έδειχναν το φεγγάρι και αυτός κοιτούσε το δάχτυλο. Και το «φεγγάρι» εν προκειμένω είναι αφενός το έργο του Άδωνι το οποίο επιδέχεται κριτικής, αφετέρου οι συνεχείς μαζώξεις αριστεριστών και ορθόδοξων κομμουνιστών, προκειμένου να εμποδίσουν τον υπουργό Υγείας μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης, να επισκεφθεί ή να εγκαινιάσει έργα που έγιναν επί των ημερών του.

Πριν την επίσκεψη στη Νίκαια υπήρξε επεισοδιακή επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους όπου εγκαινίασε τη νέα ορθοπεδική κλινική. Τον περίμεναν διαμαρτυρόμενοι διαδηλωτές, οι οποίοι δεν φώναζαν συνθήματα για την Υγεία αλλά… κατά των εξοπλισμών και της φρεγάτας Κίμων!

Μάταια ρώτησε «Είναι κανείς εδώ από το σωματείο των εργαζομένων στο νοσοκομείο;» Η απάντηση ήταν… ηχηρή σιγή ιχθύος, αφού οι διαδηλωτές ήταν μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας, επιρροής του ΚΚΕ.

Παρόμοιο περιστατικό στο «Αρεταίειο». Τον υποδέχτηκαν διαμαρτυρόμενοι με το πανό «Τέμπη - Πύλος - Παλαιστίνη» (απόλυτα εναρμονισμένο με τα καθήκοντα ενός υπουργού Υγείας). Τον χαρακτήρισαν ανεπιθύμητο αφού «εσείς είστε υπεύθυνος για όλα τα εγκλήματα». Στην ερώτηση του Άδωνι αν αυτό έχει σχέση με το νοσοκομείο και το ΕΣΥ, η απάντηση ήταν... η Γάζα, τα εγκλήματα του Ισραήλ και η Χαμάς!

Διημείφθη και ο εκπληκτικός διάλογος: «Εμείς κάναμε τον πόλεμο στην Παλαιστίνη; Την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 την ξέρετε;» ρώτησε ο υπουργός. Για να εισπράξει την απάντηση «Με τη Χαμάς είμαστε»! «Αν εσείς είστε με τη Χαμάς, εμείς είμαστε με το Ισραήλ. Μπορούμε;» ξαναρώτησε. Και η απάντηση καταλύτης: «Όχι»! (Όργουελ έφυγες νωρίς).

Η πλέον εκρηκτική ήταν η υποδοχή στη Νίκαια όπου έχει «κράτος και εξουσία» η Ανταρσύα! Ο συγκεκριμένος γιατρός τον οποίο κατήγγειλε, είχε προβεί σε ανάρτηση με την οποία καλούσε σε συγκέντρωση με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, για να υποδεχθούν τον υπουργό «όπως του αρμόζει»!

Δηλαδή ο ίδιος γιατρός παραδεχόταν ότι το τμήμα ήταν ανακαινισμένο, αλλά ο υπουργός Υγείας δεν είχε δικαίωμα να το εγκαινιάσει! Και σύσσωμη η αριστερή αντιπολίτευση επέκρινε την παρουσία των ΜΑΤ, όταν οι ίδιοι είχαν προαναγγείλει ότι θα τον υποδεχθούν «όπως του αρμόζει».

Τα συνθήματα, οι «αφρισμένες» βρισιές, τα επιθετικά σπρωξίματα με εικόνα – δεν ξέρουμε αν και με διάθεση – λιντσαρίσματος, οι υψωμένες γροθιές, τα νερά, τα αυγά, οι πέτρες, έδειχναν τι του αρμόζει! Και με τέτοιες προθέσεις είχαν απαίτηση να μην υπάρχει παρουσία των ΜΑΤ!

Λογικόν! Ως γνωστόν τα μόνα καλά ΜΑΤ είναι τα αριστερά ΜΑΤ, σαν εκείνα που σακάτεψαν γέρους, γυναίκες και παιδιά (!) στο Πισοδέρι Φλώρινας επειδή ήθελαν να φτάσουν στις Πρέσπες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την υπογραφή της συμφωνίας.

Διαχωρίζεται πάντως το ΠΑΣΟΚ με την πιο μετριοπαθή στάση του: Η ανακοίνωση έγραφε: «Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στο χώρο του νοσοκομείου».

Δεν θα σταθούμε, και δεν μας ενδιαφέρει στο παρόν κείμενο, το έργο του Άδωνι. Ίσως κάτι κάνει στο χώρο της Υγείας και γι’ αυτό έχει στοχοποιηθεί στο έπακρο προκειμένου διά του προσώπου του να αποδομηθεί το έργο του. Ίσως γι’ αυτό στις οργανωμένες επιθέσεις που δέχεται, ειδικά στα σόσιαλ μίντια, εστιάζουν περισσότερο στην δεξιώθεν της ΝΔ πολιτική του προέλευση, παρά σε αυτό καθαυτό το έργο.

Όπως είπε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος «ο προϋπολογισμός υγείας έχει διπλασιαστεί στα 8 δισ. από τα 4 δισ. που ήταν το 2019, ενώ δεκάδες κέντρα υγείας και νοσοκομεία παραδίδονται ανακαινισμένα. Όσο για το επίμαχο νοσοκομείο Νίκαιας, σύμφωνα με τον Άδωνι, το 2019 είχε προϋπολογισμό 33,8 εκ ευρώ ενώ το 2025 έφτασε τα 58,6 εκ ευρώ. Παράλληλα το προσωπικό σε 7 χρόνια είχε αύξηση κατά 400 άτομα!

Υπάρχουν ακόμη ελλείψεις και δυσλειτουργίες. Αντί να επικεντρωθεί σε αυτές η κοινοβουλευτική Αριστερά, που θέλει λέει συνεργασία για συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, γίνεται άθυρμα της Ανταρσύα του 0,41% στις εκλογές του 2023.

Και περιμένουν να τους εμπιστευθεί ο κόσμος για κυβερνητική προοπτική…