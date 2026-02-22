Νετανιάχου: Συμμαχία με Ελλάδα, Κύπρο, Ινδία και αραβικά κράτη κατά του σιιτικού και σουνιτικού εξτρεμισμού

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να προτείνει τη δημιουργία «ενός είδους συμμαχίας γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής», προσθέτοντας ότι σε αυτές περιλαμβάνονται η Ινδία, η Ελλάδα, η Κύπρος, καθώς και χώρες από την αραβική, αφρικανική και ασιατική χερσόνησο, χωρίς να τις κατονομάσει.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ επιδιώκει «να δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύστημα - ουσιαστικά έναν είδος "εξαγώνου" συμμαχιών - γύρω ή εντός της Μέσης Ανατολής» και ανέφερε την Ινδία, την Ελλάδα, την Κύπρο καθώς και χώρες από την αραβική, αφρικανική και ασιατική χερσόνησο, χωρίς να τις κατονομάσει.

Ο στόχος είναι «να δημιουργηθεί ένας άξονας χωρών που βλέπουν την πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τους στόχους με τον ίδιο τρόπο, σε αντίθεση με τους ριζοσπαστικούς άξονες» εξήγησε και πρόσθεσε: «Αυτό περιλαμβάνει τόσο τον ριζοσπαστικό σιιτικό άξονα, τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει σθεναρά, όσο και τον αναδυόμενο ριζοσπαστικό σουνιτικό άξονα».

«Όλες αυτές οι χώρες μοιράζονται μια διαφορετική οπτική και η συνεργασία μεταξύ μας μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δύναμη και το μέλλον μας», συμπλήρωσε.

Ακόμα, ενόψει της επίσκεψης του Ινδού πρωθυπουργού, Ναρέντρα Μόντι, στο Ισραήλ την Τετάρτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι θα οδηγήσει σε στενότερη «οικονομική συνεργασία, διπλωματική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας».

«Σημειώνω επίσης έναν ακόμη ειδικό τομέα συνεργασίας», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Θα προωθήσουμε τη συνεργασία στην υψηλή τεχνολογία, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην κβαντική».

Ο Μόντι πρόκειται να απευθυνθεί στην Κνεσέτ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 16:30, ενώ οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Γιαντ Βασέμ και θα παραστούν σε εκδήλωση καινοτομίας στην Ιερουσαλήμ.