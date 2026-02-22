New York Times

Στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς το Ιράν αντιμετώπιζε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο και την απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στράφηκε σε έναν έμπιστο και πιστό υπολοχαγό για να καθοδηγήσει τη χώρα: τον Αλί Λαριτζανί, τον ανώτατο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Έκτοτε, ο Λαριτζανί, βετεράνος πολιτικός, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είναι αυτός που ουσιαστικά κυβερνά τη χώρα.

Η άνοδός του έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά στην εξουσία και συνεχίζει να δηλώνει δημοσίως ότι «είμαι γιατρός, όχι πολιτικός» και ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν να λύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του Ιράν.

Αυτή η περιγραφή της ανόδου του Λαριτζανί και των αποφάσεων και διαβουλεύσεων της ηγεσίας του Ιράν, ενόψει της απειλής πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το γραφείο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, δύο πρώην Ιρανούς διπλωμάτες και αναφορές από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αξιωματούχοι και τα μέλη της Φρουράς μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσουν με ειλικρίνεια εσωτερικά θέματα της κυβέρνησης.

«Είμαστε έτοιμοι στη χώρα μας», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του στο Al Jazeera κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, αυτό το μήνα.

«Είμαστε σίγουρα πιο ισχυροί από πριν. Έχουμε προετοιμαστεί τους τελευταίους επτά, οκτώ μήνες. Εντοπίσαμε τις αδυναμίες μας και τις διορθώσαμε. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο και δεν θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Αλλά αν μας τον επιβάλουν, θα ανταποκριθούμε».

Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει εντολή στον Λαριτζανί και σε μια χούφτα άλλων στενών πολιτικών και στρατιωτικών συνεργατών του να διασφαλίσουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιβιώσει όχι μόνο από τις αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες, αλλά και από οποιεσδήποτε απόπειρες δολοφονίας των κορυφαίων ηγετών της, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους έξι ανώτερους αξιωματούχους και τα μέλη της Φρουράς.

Προετοιμασίες για πόλεμο

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει κλείσει περιοδικά τον εναέριο χώρο του για να δοκιμάσει πυραύλους. Επίσης, πραγματοποίησε στρατιωτική άσκηση στον Περσικό Κόλπο, κλείνοντας για λίγο το Στενό του Ορμούζ, ένα σημαντικό θαλάσσιο σημείο συμφόρησης για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Όλο αυτό το διάστημα, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ διατηρεί μια προκλητική στάση.

«Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο χτύπημα που δεν θα είναι σε θέση να σηκωθεί ξανά», δήλωσε σε ομιλία του την περασμένη εβδομάδα. Απειλούσε επίσης να βυθίσει τα αμερικανικά πολεμικά πλοία που έχουν συγκεντρωθεί στα κοντινά ύδατα.

Σε περίπτωση πολέμου, ειδικές μονάδες της αστυνομίας, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και τάγματα της πολιτικής πολιτοφυλακής Basij, θυγατρική των Φρουρών, θα αναπτυχθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν τα τρία μέλη των Φρουρών και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι.

Οι πολιτοφυλακές θα εγκαταστήσουν στη συνέχεια σημεία ελέγχου για να προλάβουν εσωτερικές αναταραχές και να αναζητήσουν πράκτορες που συνδέονται με ξένες μυστικές υπηρεσίες.

Η ιρανική ηγεσία προετοιμάζεται όχι μόνο για στρατιωτικές και ασφαλιστικές κινητοποιήσεις, αλλά και για τη δική της πολιτική επιβίωση.