Nα αγοράσουμε χρυσό από τα ράφια του supermarket της Costco;

Ο χρυσός διανύει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο στην ιστορία του. Λόγω της εκρηκτικής ανόδου της τιμής του, σε ιστορικά υψηλά ειδικά στις ΗΠΑ η αγορά χρυσών νομισμάτων δεν αποτελεί πλέον μόνο ενασχόληση ανάμεσα στους συλλέκτες ή τους εξειδικευμένους επενδυτές. Έτσι σήμερα, ο χρυσός σε φυσική μορφή έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο εργαλείο διατήρησης πλούτου για τη μέση αμερικανική οικογένεια που δεν είναι εξοικειωμένη με τις χρηματιστηριακές αγορές, η οποία αναζητά προστασία απέναντι στον πληθωρισμό και τη διάβρωση της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου.

Στην αμερικανικά αγορά υπάρχουν δυο χρυσά νομίσματα τα οποία συγκέντρωναν το ενδιαφέρον των παραδοσιακών αγοραστών φυσικού χρυσού, πέραν της κλασσικής αγγλικής χρυσής λίρας. Το American Gold Eagle, που ουσιαστικά είναι το επίσημο επενδυτικό νόμισμα των ΗΠΑ, το οποίο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση για το βάρος και την καθαρότητά του. Και το American Gold Buffalo, το οποίο προτιμάται από όσους θέλουν μέταλλο με μεγαλύτερη καθαρότητα. Τόσο το Eagle, όσο και το Buffalo είναι συνυφασμένα με την αίσθηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που επιθυμεί να απολαμβάνει ο μέσος αμερικανός πολίτης απέναντι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Σήμερα εκτός από τα συγκεκριμένα χρυσά νομίσματα, κάθε πολίτης στις ΗΠΑ έχει πρόσβαση σε φυσικό χρυσό σε «ράβδους» της μίας ουγκιάς, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε μέσω των καταστημάτων της αλυσίδας supermarket Costco. Η Costco εμπορεύεται ράβδους της μίας ουγκιάς, των 24 καρατίων (24K) αντιστοιχούν σε καθαρότητα 99,9% ή 999 βαθμούς. Που σημαίνει ότι ο χρυσός του Costco ότι δεν περιέχει σχεδόν καθόλου προσμίξεις άλλων μετάλλων, όπως είναι ο χαλκός, το ασήμι ή το νικέλιο. Οι προσφορές συχνά περιλαμβάνουν ράβδους από γνωστά διυλιστήρια όπως είναι το PAMP Suisse και το Rand Refinery, τα οποία διαθέτουν κάρτες πιστοποίησης για την γνησιότητά τους των ράβδων. Οι ράβδοι δεν επιστρέφονται στην Costco και υπόκεινται συνήθως σε όρια αγοράς ποσοτήτων. Και αφού οι αγορές χρυσού δεν επιστρέφονται στη πηγή τους, οι αγοραστές προσφεύγουν στη δευτερογενή αγορά για να τις πωλήσουν.

Οι τιμές του χρυσού ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο με βάση την επίσημη αγορά spot, την προσφορά και τη ζήτηση. Σύμφωνα με τον ο CFO της Costco, Richard Galanti, η αλυσίδα supermarket, πουλάει χρυσό αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μηνιαίως, με τις προς πώληση ράβδους να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.

Η Costco χρεώνει από 1% έως 2% προμήθεια στους πελάτες της που αγοράζουν χρυσό. Πολύ ελκυστική και ανταγωνιστική σε σχέση με τι προμήθειες άλλων παραδοσιακών εμπόρων.

Ωστόσο η αγορά χρυσού από τη Costco, συνοδεύεται από τις κλασσικές και εδραιωμένες στρατηγικές επιβράβευσης που ισχύουν για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, από τον καφέ μέχρι τα είδη μαναβικής και από τα μηχανήματα κήπου μέχρι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Για τους κατόχους Executive Membership, προβλέπεται 2% επιστροφή. Και για τους κατόχους της πιστωτικής κάρτας Costco Anywhere Visa της Citi, προσφέρεται έως και 2% επιστροφή μετρητών για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Costco.com. Αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι πελάτες – μέλη, κάνουν χρήση και των δυο εκπτώσεων / επιστροφών, επιβραβεύονται με ένα discount της τάξης του 4% για αγορά φυσικού χρυσού. Πράγμα αδιανόητο για τους αγοραστές χρυσού στον υπόλοιπο κόσμο, όπου ο χρυσός πωλείται με υψηλότατο premium.

Υπολογίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2023 οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα μέχρι και σήμερα, η Costco έχει διαθέσει συνολικά περίπου 55 τόνους χρυσού. Ο δε ρυθμός πωλήσεων ανέρχεται από $100 εκατ. έως $200 εκατ. Για να έχουμε μια ακόμα καλύτερη αίσθηση αυτών των μεγεθών, οι 55 περίπου τόνοι που έχει πουλήσει η Costco σε ένα χρονικό διάστημα λιγότερο από τρία χρόνια, είναι περισσότεροι από τα συνολικά αποθέματα χρυσού πολλών μικρών κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως. Εάν μάλιστα η Costco ήταν τράπεζα τότε η «Costco Bank» θα βρισκόταν στην 50ή θέση παγκοσμίως σε αποθέματα χρυσού, πάνω από χώρες όπως η Μαλαισία ή το Περού.