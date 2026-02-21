Αφού τάχθηκε στο πλευρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε υποθέσεις κατά το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας την εξουσία του και επιτρέποντάς του να μετασχηματίσει γρήγορα τις πολιτικές των ΗΠΑ σε θέματα μετανάστευσης, στρατιωτικής θητείας, ομοσπονδιακής απασχόλησης και άλλα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έφτασε τελικά στα όριά του.

Το δικαστήριο ανέτρεψε την Παρασκευή μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του ως προέδρου, αποφασίζοντας ότι η επιβολή εκτεταμένων παγκόσμιων δασμών σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ υπερέβαινε τις εξουσίες του σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο.

Η απόφαση, που συντάχθηκε από τον συντηρητικό πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, δεν αμφιταλαντεύτηκε ως προς το πεδίο εφαρμογής ή την ισχύ της, ούτε άφησε ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών για άλλη μέρα. Τους ακύρωσε αδιαπραγμάτευτα, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στις συνέπειες για τις επιστροφές, τις εμπορικές συμφωνίες ή τον ίδιο τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Νομική κάλυψη»

Με αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο επιβεβαίωσε επίσης τον ρόλο του ως ελεγκτικού οργάνου των άλλων κλάδων της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, έπειτα από ένα έτος κατά το οποίο πολλοί νομικοί εξέφρασαν όλο και περισσότερες αμφιβολίες.

«Το δικαστήριο έδειξε ότι δεν θα παρέχει απαραίτητα νομική κάλυψη για κάθε σημείο του προγράμματος του Τραμπ», δήλωσε ο Πίτερ Σέιν, εμπειρογνώμονας σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου και προεδρίας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Οι δικαστές, με απόφαση 6-3, επικύρωσαν την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου ότι η χρήση από τον Τραμπ ενός νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), δεν του έδινε την εξουσία που ισχυριζόταν ότι είχε για την επιβολή δασμών, κάτι που κανένας πρόεδρος δεν είχε προσπαθήσει να κάνει στο παρελθόν βάσει του νόμου.

Με σαφήνεια, ο Ρόμπερτς έγραψε στην απόφαση ότι το επιχείρημα του Τραμπ ότι μια συγκεκριμένη φράση στο κείμενο του νόμου του έδινε την εξουσία να επιβάλει δασμούς ήταν λανθασμένο.

«Η απόφαση δείχνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τον έλεγχο του εύρους της εξουσίας που έχει ανατεθεί στον πρόεδρο από το Κογκρέσο», δήλωσε ο Τζόναθαν Άντλερ, καθηγητής στη Νομική Σχολή William & Mary στη Βιρτζίνια.

Ο Τραμπ δεν δίστασε να απαντήσει, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως εξαιρετικά προσωπική και επιφυλάσσοντας ιδιαίτερη οργή για τους Ρεπουμπλικάνους που διορίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου, οι οποίοι αποφάνθηκαν εναντίον του, αποκαλώντας τους «ανόητους» και «σκυλάκια» των Δημοκρατικών.

«Είναι πολύ αντιπατριωτικοί και άπιστοι στο Σύνταγμά μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Η άποψή μου είναι ότι το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα».

Προηγούμενες ήττες

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου, το δικαστήριο του επέβαλε ορισμένες σημαντικές ήττες σε κρίσιμες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η απόρριψη των σχεδίων του να προσθέσει μια ερώτηση σχετικά με την ιθαγένεια στο ερωτηματολόγιο της εθνικής απογραφής και να καταργήσει την προστασία από την απέλαση για τους μετανάστες – γνωστούς ως «Dreamers» – που εισήλθαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παιδιά.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, Τζον Γιου, υπογράμμισε το γεγονός ότι στην απόφαση για τους δασμούς συμμετείχαν δικαστές που διορίστηκαν τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς προέδρους.

«Η απόφαση διαψεύδει τις επιθέσεις από την αριστερά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο – και ιδίως η συντηρητική πλειοψηφία του - απλώς επικυρώνει τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε ο Γιου, πρώην γραμματέας του συντηρητικού δικαστή Κλάρενς Τόμας.

Ο Σέιν σημείωσε ότι η υπόθεση των δασμών δεν απαιτούσε από το δικαστήριο να εξετάσει τη σοφία της πολιτικής του Τραμπ ή την ορθότητα της διακριτικής του ευχέρειας - και ενδέχεται να μην υπονομεύσει την εξουσία του Τραμπ στο μέλλον.

«Η απόφαση υποδηλώνει ότι, σε καθαρά νομικά ζητήματα που δεν θέτουν το δικαστήριο στη θέση να κατακρίνει τα κίνητρα του Τραμπ ή να αμφισβητήσει την κρίση του, υπάρχει μια πλειοψηφία που δεν θα εγκρίνει χωρίς δεύτερη σκέψη τις ενέργειές του», δήλωσε ο Σέιν.